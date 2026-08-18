വാക്ക് പാലിച്ച് കലക്ടർ; കണ്ണങ്കോൽ ഊരിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി സൈക്കിളിൽ സ്കൂളിൽ പോകാം
കർണാടക അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ദേലംപാടി പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണങ്കോൽ ഊരിലെ 18 കുട്ടികൾക്കാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വകയായി പുതിയ സൈക്കിളുകൾ ലഭിച്ചത്
Published : August 18, 2026 at 11:46 AM IST
സന്ദീപ്. കെ.സി
കാസർകോട്: ഭരണസിരാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന്, അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിലെ ചെമ്മൺപാതയിലൂടെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന ഒരു കലക്ടർ. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കണ്ണങ്കോൽ ഊരിലെ ഗോത്രവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ വാക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ട്, അവർക്ക് പുതിയ സൈക്കിളുകൾ സമ്മാനിച്ച ജില്ലാ കലക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യനാണ് നാടിൻ്റെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നത്.
കർണാടക അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ദേലംപാടി പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണങ്കോൽ ഊരിലെ 18 കുട്ടികൾക്കാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വകയായി പുതിയ സൈക്കിളുകൾ ലഭിച്ചത്. മലവേട്ടുവൻ ഗോത്രവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്കും കളിക്കളങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യാനാണ് സൈക്കിളുകൾ കൈമാറിയത്. 2026-ലെ അന്താരാഷ്ട്ര തദ്ദേശീയ ദിനാചരണത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി കണ്ണങ്കോൽ ഊരിൽ നടന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ കലക്ടർ നേരിട്ടെത്തിയാണ് വിതരണം നിർവഹിച്ചത്. സൈക്കിളുകൾ സമ്മാനിക്കുക മാത്രമല്ല, ഊരിലെ വഴികളിലൂടെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം സ്വയം സൈക്കിൾ ചവിട്ടി യാത്ര ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം തയ്യാറായി. ഇതോടെ ജനങ്ങളും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് ഇല്ലാതായത്. ദേലംപാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എ. മുസ്തഫ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം
സൈക്കിളുകൾ കൈമാറുന്നതിനിടെ കുട്ടികളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ കലക്ടർ നൽകിയ നിർദേശം ചടങ്ങിൽ ശ്രദ്ധേയമായി. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് മേടിക്കണമെന്നും സ്കൂളിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാളെ ആരെക്കൊണ്ടും പറയിപ്പിക്കരുത് കലക്ടർ വന്ന് സൈക്കിൾ തന്നു, എന്നിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ ഓർമിപ്പിച്ചു.
വാഗ്ദാനം പാലിച്ച ജില്ലാ ഭരണകൂടം
ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് 60 കിലോമീറ്ററോളം അകലെയുള്ള ഉൾമേഖലയായ കണ്ണങ്കോൽ ഊര് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് കലക്ടർ സന്ദർശിച്ചത്. ഊരിലെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാൻ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തോട് വഴി, പഠനമുറി എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സ്കൂൾ യാത്രയ്ക്കായി സൈക്കിൾ വേണമെന്ന ആഗ്രഹവും കുട്ടികൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
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ആവശ്യം കേട്ട ഉടൻ തന്നെ പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് മുഖേന സർവേ നടത്തുകയും കലക്ടറേറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ധന്വന്തരി ഫണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കുട്ടികൾക്ക് സൈക്കിളുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിൽ നിന്നുമുള്ള സംഭാവനകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ധന്വന്തരി ഫണ്ട്. നേരത്തെ കലക്ടറെ കാണാൻ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് ഫുട്ബോളുകളും ബേക്കൽ ബീച്ചിലേക്ക് ഉല്ലാസയാത്രയും ഒരുക്കി നൽകിയതും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ഗോത്രവർഗ ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന
കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് പൂർണമായും തടയുന്നതിനായി പട്ടികവർഗ വകുപ്പും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് സമഗ്ര പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിവരികയാണെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. കണ്ണങ്കോൽ ഊരിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല കാസർകോട് ആർഡിഒയ്ക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം കൂടുതൽ കുട്ടികളെ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനും ജില്ലാ ഭരണകൂടം വലിയ ഊന്നലാണ് നൽകുന്നത്.
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