നൂറ് കിലോ ഭാരം, വംശനാശ ഭീഷണി; കാസർകോടിൻ്റെ സ്വന്തം 'ഭീമൻ ആമ'യെ അറിയാമോ?

കാസർകോടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിയായ പാലപ്പൂവൻ ആമയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രഖ്യാപനത്തിനപ്പുറം നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നു.
കാസർകോട്: കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ കടലാമ സംരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനം ചർച്ചയാകുമ്പോൾ ആമയെ ഔദ്യോഗിക ജീവിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ലയെന്ന ഖ്യാതി കാസർകോടിന് സ്വന്തമാണ്. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഭീമനാമ അഥവാ പാലപ്പൂവൻ ആമയാണ് (Cantor's giant softshell turtle) കാസർകോട് ജില്ലയുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവി.
ശുദ്ധജല ആമകളിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയതും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നവയുമാണ് ഭീമനാമ അഥവാ കാസർകോട്ടുകാരുടെ പാലപ്പൂവൻ. ഒരു മീറ്ററോളം നീളവും ഒരു ക്വിന്റലിലധികം ഭാരവുമുള്ള ഇവ കേരളത്തിലെ നദികളിൽ വളരെ അപൂർവമായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. വലിപ്പക്കൂടുതലും മൃദുവായ പുറംതോടുമാണ് ഇവയെ മറ്റ് ആമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് ഇവ മുട്ടയിടുന്നത്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ കരയിലേക്ക് കയറി മണലിൽ മുട്ടയിട്ട് മടങ്ങുകയാണ് ഇവയുടെ രീതി. 2019ൽ ഈ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആമകളുടെ മുട്ടകൾ ജില്ലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ജില്ലാ സ്പീഷിസുകൾ
കാസർകോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതി എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2023ൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജൈവ വൈവിധ്യ പുരസ്കാര വിതരണ വേദിയിലാണ് ജില്ലാ സ്പീഷിസുകളുടെ പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു ജില്ലയിൽ സ്പീഷിസ് പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്. ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ നിർണായകമായ കാൽവയ്പാണിതെന്ന് അന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. കേരള ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡോ. വി ബാലകൃഷ്ണനാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
കാഞ്ഞിരം (ജില്ലാ വൃക്ഷം), പെരിയ പോളത്താളി (പുഷ്പം), വെള്ള വയറൻ കടൽപ്പരുന്ത് (പക്ഷി), പാലപ്പൂവൻ ആമ (ജീവി) എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇനങ്ങൾ. ജില്ലയിലെ തനത് ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതി നടത്തുന്ന വേറിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അടിയന്തര സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള സ്പീഷിസുകളെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
പ്രഖ്യാപനം മാത്രം പോര
കടൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും കടലാമ പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും എല്ലാ ആമകളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അന്നത്തെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. വംശനാശ ഭീഷണി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഔദ്യോഗിക ജീവിയായി പാലപ്പൂവൻ ആമയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങാതെ ആമകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടി കൂടി അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആമ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളുകൾ നിറയുമ്പോഴും ആമകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ മാതൃകയാവുകയാണ് കാസർകോടുകാർ.
