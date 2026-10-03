കാസർകോട് വീടിന് മുകളിലേക്ക് കുഴൽക്കിണർ നിർമാണ വാഹനം മറിഞ്ഞ് രണ്ട് മരണം
പോൾ ഫ്രാൻസിസ് എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട്ടിലേക്കാണ് വാഹനം മറിഞ്ഞത്. ജെയ്സണും കുടുംബവുമാണ് ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത്
Published : October 3, 2026 at 7:27 AM IST
കാസർകോട്: വെസ്റ്റ് എളേരി വരക്കാട് കുഴൽക്കിണർ നിർമാണ വാഹനം വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് രണ്ട് അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശി ദേവേന്ദ്ര, ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശി മനാസർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ട്രാക്ടർ റോഡരികിലെ വീടിന് മുകളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
പോൾ ഫ്രാൻസിസ് എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട്ടിലേക്കാണ് വാഹനം മറിഞ്ഞത്. ജെയ്സണും കുടുംബവുമാണ് ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത്. ചൂടുകാലമായതിനാൽ കുടുംബം വീടിൻ്റെ ഹാളിലായിരുന്നു കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത്. അതിനാൽ ഇവർ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. കുഴൽക്കിണർ കുഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രാക്ടർ കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കത്തിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് വീടിൻ്റെ ടെറസിന് മുകളിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിൻ്റെ ക്രെയിൻ ഭാഗം വീടിൻ്റെ ചുമർ തുളച്ച് അകത്തേക്ക് കയറി. കിടപ്പുമുറിയിലേക്കാണ് വാഹനം ഇടിച്ചുകയറിയത്. ഹാളിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ മാത്രമാണ് കുടുംബം പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്.
അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ചീമേനി ഫയർഫോഴ്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ലതീഷ് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി. ലതീഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പിന്നീട് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിച്ചത്. വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ രണ്ട് തൊഴിലാളികളെയും അതിസാഹസികമായി പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ഇവരുടെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹങ്ങൾ നിലവിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തുടർനടപടികൾക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.
അപകടക്കെണിയായി വരക്കാട് ഇറക്കം
അപകടം നടന്ന പ്രദേശം വലിയൊരു ഇറക്കമാണ്. പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയില്ലാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് കിട്ടാത്തതോ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതോ ആയ സാഹചര്യമുള്ള സ്ഥലമാണിത്. നേരത്തെയും ഇവിടെ നിരവധി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലോറിയും ജീപ്പും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ മറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, അപകടസാധ്യത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന യാതൊരുവിധ സൈൻ ബോർഡുകളും ഈ പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് നാട്ടുകാരുടെ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയതായി വരുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഈ ഇറക്കം വലിയൊരു അപകടക്കെണിയായി മാറുകയാണ്.
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അപകടത്തിൽ വീടിന് വലിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനത്തിൻ്റെ ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ ചുമർ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. ടെറസിനും കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനം പൂർണ്ണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ്.
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