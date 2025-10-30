ETV Bharat / state

പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറി അപകടം: ലൈസൻസില്ലാത്ത തൊഴിലാളികൾ ബോയ്‌ലർ ഓപറേറ്റ് ചെയ്‌തു, സിസി ടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത്

ലൈസൻസില്ലാത്ത ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് ബോയ്‌ലർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരാൾ മരിക്കുകയും എട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത അപകടത്തിൽ ഫാക്ടറി ഉടമക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Anandapuram industrial center License violation Safety failure Factory inspection
1. പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായപ്പോൾ എത്തിയ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. 2. പുറത്തു വന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2025 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: കുമ്പള അനന്തപുരം വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡെക്കർ പാനൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയിൽ ബോയ്‌ലർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അപകടമുണ്ടായ സംഭവം സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. ലൈസൻസില്ലാത്ത ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് ബോയ്‌ലർ ഓപറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബോയ്‌ലർ ഓപറേറ്റർക്ക് ലൈസൻസ് വേണമെന്ന നിർദേശം ഫാക്ടറി അധികൃതർ ലംഘിച്ചു.

ബോയ്‌ലറിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞതും അമിതമായി ചൂടുപിടിച്ചതുമാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തൽ. തൊഴിലാളികൾ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പോലും ഫാക്ടറി അധികൃതർ അവഗണിച്ചു എന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 27ന് വൈകിട്ട് 6.30ഓടെ നടന്ന അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും എട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്ക് ഏൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപകടം നടന്നയുടൻ തൊഴിലാളികൾ ആംബുലൻസിനായി കരയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.

പുറത്തുവന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം (ETV Bharat)

ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയ്‌ലേഴ്സ് വകുപ്പാണ് അപകട കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപകടത്തിൽ മരിച്ച അസം സ്വദേശി ഉദയ്ഗുരി ബിസ്‌ഖുട്ടി ചെങ്കൽമറെയിലെ നജീറുൽ അലിയുടെ (20) മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനു ശേഷം കുമ്പളയിൽനിന്ന് മംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ച് ഇന്ന് ഗുവാഹട്ടിയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടു പോകും. കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് പേർ മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരിക്ക് പറ്റിയ തൊഴിലാളികളെ ഉടൻതന്നെ മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിച്ചതിനാൽ കൂടുതൽ ആളപായം ഒഴിവായി. പരിക്കേറ്റ എട്ട് പേരിൽ രണ്ട് പേർ ആശുപത്രി വിട്ടു, പൊള്ളലേറ്റ ആറ് പേരിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ബിഹാർ സ്വദേശികളായ അബ്ദുൽ (22), റാസ (24), അസം സ്വദേശികളായ കരിമുൽ (23), അബു താഹിർ (54), ഉമർഫാറൂഖ് (22), അബ്ദുൽ ഹാഷിം (35), ഇൻസാൻ (22), ഹാബിജുർ (19) എന്നിവർക്കാണ് പരിക്ക് പറ്റിയത്.

ബോയ്‌ലറിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞതാകാം സ്ഫോടനത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്നായിരുന്നു ആദ്യ നിഗമനം. ഫാക്ടറിക്കുള്ളിലെ ബോയ്‌ലർ, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ, വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ എന്നിവ അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. ഫാക്ടറിക്കുള്ളിലെയും പുറത്തെയും സിസിടിവി കാമറകളും സംഘം പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

അപകട സമയത്ത് വൻ ശബ്ദമാണ് ഉണ്ടായത്, സമീപത്തെ വീടുകളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ ആഘാതമുണ്ടായി. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ ഫാക്ടറിയുടെ കെട്ടിടത്തിന് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബോയ്‌ലറിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾക്കായി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഫാക്ടറി ഉടമക്കെതിരെ മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ കേസെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയ്‌ലേഴ്സ് വകുപ്പിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകും. ഫാക്ടറിക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം അപകടത്തിൽ മരിച്ച നജീറുൽ അലിയുടെ കുടുംബത്തിന് അടിയന്തര സഹായം നൽകാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി. വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലെ മറ്റ് ഫാക്ടറികളിലും സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുമ്പള പൊലീസാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയത്.

Also Read:- ആറ് വയസുകാരിയുടെ വധക്കേസ്: അച്ഛനും രണ്ടാനമ്മയ്ക്കും ജീവപര്യന്തവും 2 ലക്ഷം പിഴയും

TAGGED:

ANANDAPURAM INDUSTRIAL CENTER
LICENSE VIOLATION
SAFETY FAILURE
FACTORY INSPECTION
KUMBLA BOILER EXPLOSION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

സ്വര്‍ണവില യൂടേണടിക്കും, ഡോളര്‍ കുതിക്കും, യുദ്ധവും നിര്‍ണായകം; യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര കരാര്‍ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെ?

ഇലക്‌ടറൽ ബോണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 370, പെഗാസസ്; സുപ്രധാന വിധികളിലെ പ്രാതിനിധ്യം, ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്?

ഇനി കേരളത്തിലും ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കോഴ്‌സ് പഠിക്കാം

കണക്ഷണൻ മാറ്റുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ തീപടർന്നു, എന്തു ചെയ്യണം? കോഴിക്കോട് ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.