ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമത്; മികച്ച ഇലക്ഷൻ ജില്ലയായി കാസർകോട്, നേട്ടം സാങ്കേതിക മികവിന്
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിച്ചതിന് കലക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖറിന് അംഗീകാരം. ജനുവരി 25ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും.
Published : January 22, 2026 at 12:04 PM IST
കാസർകോട്: സാങ്കേതികവിദ്യയെ കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ സുതാര്യമാക്കിയതിനുള്ള 2026ലെ മികച്ച ഇലക്ഷൻ ജില്ലയ്ക്കുള്ള ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പുരസ്കാരം കാസർകോട് ജില്ലയ്ക്ക്. ജനുവരി 25ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ മനേക്ഷ സെൻ്ററിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും.
2024ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്യുആർ കോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നവീന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യവും ജനകീയവുമാക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിന് രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാവുകയാണ് കാസർകോട് ജില്ല.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ നേട്ടം
പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെ തിരക്ക് തത്സമയം അറിയാൻ ക്യുആർ കോഡ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് വോട്ടർമാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു. കഠിനമായ ചൂടിനെ അവഗണിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തുന്നവർക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം വരിനിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനും ബൂത്തുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താനും ഈ സാങ്കേതിക ഇടപെടലുകൾ സഹായിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താനും പരാതികൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാനും ജില്ലാ ഭരണകൂടം വികസിപ്പിച്ച ആപ്പുകളും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും നിർണായകമായി. പോളിങ് ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്വീപ് (SVEEP) പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമ്പയിനുകളും ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
കലക്ടർക്ക് അംഗീകാരങ്ങളുടെ തിളക്കം
മികച്ച നവീന ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയതിനുള്ള ചീഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫിസറുടെ പുരസ്കാരം 2025ൽ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ സർവേ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള മികച്ച ജില്ലാ കലക്ടർക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരത്തിനും കെ ഇമ്പശേഖർ അർഹനായി. കെ ഇമ്പശേഖർ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൂതനാശയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച മികച്ച കലക്ടർക്കുള്ള മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറുടെ പുരസ്കാരത്തിനും അർഹനായി. കലക്ടർ നേതൃത്വം നൽകിയ ഐ ലീഡ് (i-LEAD) പദ്ധതിക്കാണ് 2024 വർഷത്തെ സാമൂഹികനീതി വകുപ്പിൻ്റെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. സാങ്കേതികവിദ്യയോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ജില്ലാ ഭരണകൂടം കാണിച്ച ജാഗ്രതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഐ ലീഡ് പദ്ധതിക്ക് ലഭിച്ച പുരസ്കാരം. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ നേതൃത്വപാടവം വളർത്തുന്നതിനും ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവത്കരണം നടത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതി.
ഡിജിറ്റൽ സർവേയിലെ മുന്നേറ്റം
ജില്ലയിൽ ഡിജിറ്റൽ സർവേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും മികച്ച രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനാണ് അവാർഡ്. ഡിജിറ്റൽ സർവേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക അദാലത്തുകൾ വില്ലേജ് തലത്തിൽ കലക്ടർ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഡിജിറ്റൽ സർവേ സമ്പൂർണമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഉജർഉൾവാർ വില്ലേജ് ഉൾപ്പെടെ കലക്ടർ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് അദാലത്തുകൾ നടത്തി. റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലാണ് ഡിജിറ്റൽ സർവേ പൂർത്തീകരണം.
'എൻ്റെ ഭൂമി' പോർട്ടൽ വഴി ജനങ്ങൾക്ക് ഭൂമി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. ഭൂമി സംബന്ധമായ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും റവന്യൂ സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും ഈ ഡിജിറ്റൽ വത്കരണം സഹായിക്കും. ഉജർഉൾവാർ വില്ലേജിൽ സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് വിലയിരുത്താൻ കലക്ടർ എത്തിയത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രചോദനമായി. പരമ്പരാഗത രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി ഡ്രോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് (CORS technology) സർവേ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്. ഇത് അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും കൃത്യതയുള്ള ഭൂരേഖകൾ തയാറാക്കുന്നതിനും സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.
ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ നടപടികൾ
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും വയോജനങ്ങൾക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലും മറ്റ് സർക്കാർ സേവനങ്ങളിലും പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകിയിരുന്നു. ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ പോളിങ് ബൂത്തുകൾ ഒരുക്കുന്നതിലും വീട്ടിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ജില്ല മുന്നിട്ടുനിന്നു.
തുടർച്ചയായി ലഭിക്കുന്ന ഈ ദേശീയ - സംസ്ഥാന അംഗീകാരങ്ങൾ കാസർകോട് ജില്ലയുടെ ഭരണനിർവഹണ മികവിനെയാണ് എടുത്തുക്കാട്ടുന്നത്. ഭാഷാപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ വെല്ലുവിളികൾ ഏറെയുള്ള ഒരു ജില്ലയായിട്ടും ഇ-ഗവേണൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ കാസർകോട് കൈവരിച്ച നേട്ടം ചെറുതല്ല. 25ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ദേശീയ വോട്ടർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിൽ നിന്നോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉന്നതരിൽ നിന്നോ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമായ നിമിഷമായിരിക്കും. വരും വർഷങ്ങളിൽ മറ്റ് ജില്ലകൾക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒട്ടേറെ വികസന - ക്ഷേമ പദ്ധതികളാണ് കെ ഇമ്പശേഖറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഭരണസംവിധാനത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പങ്ക് എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ നേട്ടങ്ങളിലൂടെ കാസർകോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം.
