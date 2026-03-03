കാസർകോട് പനയാലിൽ 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ചെങ്കല്ലറ കണ്ടെത്തി
മതിൽ നിർമാണത്തിനായി മണ്ണെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ ചരിത്രശേഷിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. മഹാശിലാ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഇതിൽ മണ്ണുനിറഞ്ഞതിനാൽ മൺപാത്രങ്ങൾ കാണാനായിട്ടില്ല.
കാസർകോട്: പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ പനയാലിൽ മതിൽ നിർമാണത്തിനായി മണ്ണ് നീക്കുന്നതിനിടെ മഹാശിലാസംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിലേതെന്ന് കരുതുന്ന രണ്ടായിരം വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ചെങ്കല്ലറ കണ്ടെത്തി. പനയാൽ കളിങ്ങോത്ത് മീത്തൽ വീട് കൂക്കൾ തറവാടിന് സമീപം എം മധുസൂദനൻ നമ്പ്യാർ, എം പാർവതി അമ്മ എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പറമ്പിലാണ് ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണെടുക്കുന്നതിനിടെ ഭൂഗർഭ അറ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
ഗുഹ കണ്ടെത്തിയ വിവരം പ്രദേശവാസിയായ ചന്ദ്രൻ പനയാൽ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജ് ചരിത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകനും ചരിത്ര ഗവേഷകനുമായ ഡോ നന്ദകുമാർ കോറോത്ത് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇത് മഹാശിലാ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളായ ചെങ്കല്ലറയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കാസർകോടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ചരിത്രാവശേഷിപ്പുകൾ മുൻപും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ചെങ്കല്ലറയുടെ ഘടന
ചെങ്കൽപ്പാറ തുരന്ന് നിർമിച്ച ചെങ്കല്ലറയുടെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഉൾഭാഗത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള കവാടം കല്ലുകൊണ്ട് അടച്ചുവച്ച നിലയിലാണുള്ളതെന്ന് നന്ദകുമാർ കോറോത്ത് വിശദീകരിച്ചു. മുകൾഭാഗത്ത് മധ്യത്തിലായി അമ്പത് സെൻ്റിമീറ്റർ വ്യാസത്തിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ദ്വാരമുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ഗുഹയിലേക്ക് ഊഴ്ന്നിറങ്ങാൻ പാകത്തിലുള്ള ഈ ദ്വാരം അടച്ചുവയ്ക്കാനുപയോഗിച്ചിരുന്ന കല്ലുകൊണ്ടുള്ള അടപ്പ് ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് നീക്കുന്നതിനിടയിൽ പൊട്ടിപ്പോയിരുന്നു. മൂന്നടി ആഴത്തിലുള്ള ദ്വാരത്തിന് താഴെയായി വൃത്താകൃതിയിലാണ് അറയുള്ളത്. സാധാരണയായി പടികളോടുകൂടി കാണപ്പെടാറുള്ള ഭാഗം മണ്ണുമൂടിയ നിലയിലാണുള്ളത്. ചെങ്കല്ലറയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് മണ്ണ് നിറഞ്ഞതിനാൽ മൺപാത്രങ്ങൾ കാണാനാകുന്നില്ല.
മഹാശിലാ സംസ്കാരം
ക്രിസ്തുവർഷം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് മഹാശിലാ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരാണ് ഇത്തരം ചെങ്കല്ലറകൾ നിർമിച്ചിരുന്നത്. ശവസംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭസ്മവും അസ്ഥികളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും നിക്ഷേപിച്ച മൺപാത്രങ്ങളും ഇരുമ്പായുധങ്ങളും അടക്കം ചെയ്താണ് ഇവ നിർമിച്ചിരുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വിവിധ ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള മൺപാത്രങ്ങൾ ഇതിൽ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം. പ്രാദേശികമായി മുനിയറ, പാണ്ഡവ ഗുഹ, പീരങ്കി ഗുഹ, നിധിക്കുഴി, കൽപത്തായം എന്നീ പേരുകളിലാണ് ചെങ്കല്ലറകൾ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്.
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ
കാസർകോടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ചരിത്രാവശേഷിപ്പുകൾ മുൻപും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ പിലിക്കോട്, ചന്ദ്രവയൽ, പള്ളിപ്പാറ, അരിയിട്ടപാറ, പോത്താംകണ്ടം, പനങ്ങാട്, ഉമ്മിച്ചിപ്പൊയിൽ, തലയടുക്കം, പരപ്പ, ബാനം, ഭീമനടി, പ്ലാച്ചിക്കര, കനിയാൽ, കുറ്റിക്കോൽ, ബങ്കളം, കല്ലഞ്ചിറ, മാവുള്ളച്ചാൽ, നാലിലാംകണ്ടം, മടിക്കൈ, പൈവളിഗെ, കാര്യാട്, മലപ്പച്ചേരി, പുത്തിഗെ, കോടോത്ത്, കൂടോൽ, മാണിമൂല, കാളാംമൂല, കുരങ്ങനാടി, പാത്തടുക്കം എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് പലപ്പോഴായി ചെങ്കല്ലറകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെങ്കല്ലറകൾ, കൊടുംകല്ലറകൾ, തൊപ്പിക്കല്ലുകൾ, കുടക്കല്ലുകൾ, നന്നങ്ങാടികൾ, കൽവൃത്തങ്ങൾ, ശിലാചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ജില്ലയിൽനിന്ന് ഇതുവരെ ലഭ്യമായ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ. ഇതിനുപുറമെ പത്ത് കുടക്കല്ലുകൾ സമീപ പ്രദേശമായ മുനിക്കല്ല്, കരിപ്പാടകം, കുളത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടാതെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ചരിത്ര സ്മാരക സംരക്ഷണം
ചരിത്ര സ്മാരകം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഗവേഷകരിൽനിന്ന് മനസിലാക്കിയ പ്രദേശവാസികൾ ചെങ്കല്ലറ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ ഇവിടെനിന്ന് കൂടുതൽ ചരിത്ര വസ്തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ടി ശോഭന, കാഞ്ഞങ്ങാട് വില്ലേജ് ഓഫിസർ കെ രാജൻ, കൂക്കൾ തറവാട് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, കെ പവിത്രൻ, അരുൺ പനയാൽ, സി സന്തോഷ്, കെ പ്രകാശൻ, കെ തമ്പായി അമ്മ, എ ഭാരതി, എ നളിനി, പിസി നാരായണൻ, കെ രാഘവൻ, പനയാൽ സ്കൂൾ ജീവനക്കാരൻ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും പനയാൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിനാളുകൾ ഇതിനകം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.
മഹാശിലാ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രപ്രാധാന്യം
പ്രാചീന ചരിത്രത്തിലേക്ക് കൃത്യമായ വെളിച്ചം വീശുന്ന നിർണായക തെളിവുകളാണ് ഓരോ ചെങ്കല്ലറകളും. ഇരുമ്പുയുഗ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ സാമൂഹിക ജീവിതം, സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മനസിലാക്കാൻ ഇത്തരം ഉത്ഖനനങ്ങൾ സഹായിക്കും. മൃതദേഹങ്ങൾക്കൊപ്പം അവരുടെ ഇഷ്ടവസ്തുക്കളും ആയുധങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ നിറച്ച മൺപാത്രങ്ങളും അടക്കം ചെയ്യുന്ന രീതി ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കാർഷിക-സാമൂഹിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത്.
കരിങ്കല്ലും ചെങ്കല്ലും ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം ബൃഹത്തായ അറകൾ നിർമിക്കാൻ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ച വൈദഗ്ധ്യം ശാസ്ത്രലോകത്തെപ്പോലും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും ഇത്തരം ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾക്ക് മുകളിൽ വലിയ മരങ്ങൾ വളരുകയോ മണ്ണുമൂടിപ്പോകുകയോ ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലോ മറ്റോ ഇവ ആകസ്മികമായി കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും സംയുക്തമായി കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ഇത്തരം ചരിത്ര പ്രദേശങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പൗരാണിക ശേഷിപ്പുകൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവ നശിപ്പിക്കാതെ അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കുക എന്നതാണ് പൊതുസമൂഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.
