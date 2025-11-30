ETV Bharat / state

ദുബായിൽനിന്ന് ലൈവ് കണ്ട മോഷണം; എസി മോഷ്ടിച്ച് 5200 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ നാടോടി സ്ത്രീകൾ പിടിയിൽ

ശനിയാഴ്ച ഉച്ചസമയത്ത് വീട് നോക്കിനടത്തുന്ന ജോലിക്കാരൻ പുറത്തുപോയ തക്കം നോക്കി മൂന്നു നാടോടി സ്ത്രീകൾ ഗേറ്റ് കടന്ന് വീട്ടുപരിസരത്ത് പ്രവേശിച്ച് എസി മോഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു

KASARAGOD AC THEFT
എസി മോഷ്ടിക്കുന്ന നാടോടി സ്ത്രീകള്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 30, 2025 at 11:32 AM IST

കാസർകോട്: പൊയിനാച്ചിയിൽ പ്രവാസിയുടെ വീട്ടു മുറ്റത്ത് നിന്ന് എയർ കണ്ടീഷണർ യൂണിറ്റ് (എസി) മോഷ്ടിച്ച മൂന്ന് നാടോടി സ്ത്രീകൾ മേൽപറമ്പ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായി. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം സംഭവം നടന്നത്. എന്നാൽ, മോഷണത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വീട്ടുടമ ദുബായിലിരുന്ന് സിസിടിവിയിൽ ലൈവായി കാണുകയായിരുന്നു.

കൂളിക്കുന്നിലുള്ള വീടിൻ്റെ ഉടമ, പ്രവാസിയായ റഫീഖ്, കുടുംബസമേതം ദുബായിലാണ് താമസം. വീടിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം മൊബൈലിൽ ലൈവായി നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.

ശനിയാഴ്ച ഉച്ചസമയത്ത് വീട് നോക്കിനടത്തുന്ന ജോലിക്കാരൻ പുറത്തുപോയ തക്കം നോക്കി മൂന്നു നാടോടി സ്ത്രീകൾ ഗേറ്റ് കടന്ന് വീട്ടുപരിസരത്ത് പ്രവേശിച്ചു. ആരും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഇവർ വീടും പരിസരവും അരിച്ചുപെറുക്കി. ഇതിനിടയിലാണ് പുതിയ എസി വാങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് താത്കാലികമായി ഊരിവെച്ച പഴയ എസി യൂണിറ്റ് കണ്ടത്.

എസി മോഷ്ടിക്കുന്ന നാടോടി സ്ത്രീകള്‍ (ETV Bharat)

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഒരാൾ പരിസരം നിരീക്ഷിച്ച് കാവൽ നിൽക്കുകയും, മറ്റ് രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് എസി യൂണിറ്റ് താങ്ങിയെടുത്ത് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയുമായിരുന്നു. ദുബായിലിരുന്ന് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട ഉടമ റഫീഖ് ഉടൻ തന്നെ മേൽപറമ്പ പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരം അറിയിച്ചു.

മോഷണം പോയ എസി ആക്രി കടയിലാണ് ഇവർ വിറ്റത്. വീട്ടുകാർ വിറ്റ എസി ആണെന്നാണ് നാടോടികൾ കടക്കാരനോട് പറഞ്ഞത്. 5200 രൂപയ്ക്കാണ് യൂണിറ്റ് വിറ്റതെന്നാണ് വിവരം.

പൊലീസ് ഇടപെടൽ, പ്രതികൾ വലയിൽ

ഉടമയുടെ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മേൽപറമ്പ പൊലീസ് ഉടനടി അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും പൂച്ചക്കാട്ടെ ഒരു ആക്രി കടയിൽ നിന്ന് മോഷണവസ്തു കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതികൾ പൂച്ചക്കാട്ടെ ക്വാർട്ടേഴ്‌സിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. മൂന്ന് സ്ത്രീകളെയും ഉടൻ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ ഇവർ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു.

എങ്കിലും, നിയമപരമായ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടുടമയായ റഫീഖ് ഒരു വലിയ തീരുമാനം എടുത്തു. എസി യൂണിറ്റ് തിരികെ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രതികൾക്കെതിരെ പരാതിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു.

ഇതിനെ തുടർന്ന്, മോഷണം നടത്തിയ നാടോടി സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽപറമ്പ പൊലീസ് ശക്തമായ താക്കീത് നൽകിയ ശേഷം വിട്ടയച്ചു. ദുബായിലിരുന്ന് മോഷണം കണ്ട് ഉടൻ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കാത്തതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് കുടുംബം. സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

