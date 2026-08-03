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മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ് മറികടന്നു; ഡോ. ചിത്ര പി അരുണിമയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ, നടപടി നേരിടുന്ന ആദ്യ കെഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ

എക്സ്പോർട്ട് പരോൾ അനുവദിക്കാൻ നിയമപരമായി വ്യവസ്ഥയില്ലെന്ന കുറിപ്പുകൾ ഫയലിൽ നിലനിൽക്കെ, വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എം ഷാജി, സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറി ഷാനവാസ് എന്നിവരുടെ ഉത്തരവുകൾ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഫയലിൽ തിരുത്തലുകൾ നടത്തിയത്

Dr Chithra P Arunima KAS Officer Suspension Trivandrum Corporation Issue KAAPA Prisoner Leave
പൊതുഭരണ (സ്പെഷൽ-ഇ) വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവ് (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 10:30 PM IST

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അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: കാപ്പ (KAAPA) നിയമപ്രകാരം കരുതൽ തടങ്കലിൽ കഴിയുന്ന ബിജെപി കൗൺസിലർക്ക് വഴിവിട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഔദ്യോഗിക ഫയലിൽ തിരിമറി നടത്തിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഡോ. ചിത്ര പി അരുണിമയെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അന്വേഷണ വിധേയമായാണ് സസ്പെൻഷൻ നടപടി. പൊതുഭരണ (സ്പെഷൽ-ഇ) വകുപ്പാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ഫയലിൽ തിരിമറിയും അധികാര ദുർവിനിയോഗവും
കേരള സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമപ്രകാരം (KAAPA) വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കരുതൽ തടങ്കലിൽ കഴിയുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ വാഴോട്ടുകോണം വാർഡ് ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ സുഗതന് അർഹതയില്ലാത്ത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി, ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിൽ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ മാറ്റങ്ങളും തിരുത്തലുകളും വരുത്തിയതായി സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. വിയ്യൂർ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വഴി സുഗതൻ നൽകിയ അവധി അപേക്ഷ ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് അഭിപ്രായത്തിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലേക്ക് അയച്ചത്.

Dr Chithra P Arunima KAS Officer Suspension Trivandrum Corporation Issue KAAPA Prisoner Leave
പൊതുഭരണ (സ്പെഷൽ-ഇ) വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവ് (Special Arrangement)

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എക്സ്പോർട്ട് പരോൾ അനുവദിക്കാൻ നിയമപരമായി വ്യവസ്ഥയില്ലെന്ന കുറിപ്പുകൾ ഫയലിൽ നിലനിൽക്കെ, വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എം ഷാജി, സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറി ഷാനവാസ് എന്നിവരുടെ ഉത്തരവുകൾ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഫയലിൽ തിരുത്തലുകൾ നടത്തിയത്. ഇത് ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനവും അധികാര ദുർവിനിയോഗവും ഔദ്യോഗിക വീഴ്ചയുമാണെന്ന് സർക്കാർ വിലയിരുത്തി.

സർവീസിൽ നിന്ന് ഉടനടി സസ്പെൻഷൻ
1960ലെ കെസിഎസ് (CC&A) ചട്ടം 10(a) പ്രകാരം ഡോ. ചിത്ര പി അരുണിമയെ ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് സർവീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സസ്പെൻഷൻ കാലയളവിൽ കേരള സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ജീവിതബത്തയ്ക്ക് (Subsistence Allowance) ഇവർക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. പൊതുഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കെ ബിജു ഐഎഎസ് ഗവർണറുടെ പേരിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ് ഈ സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ്.

നടപടി നേരിടുന്ന ആദ്യ കെഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ
കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് (കെഎഎസ്) രൂപീകരിച്ച ശേഷം അച്ചടക്ക നടപടി നേരിടുന്ന ആദ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി ചിത്ര അരുണിമ മാറി. രാഷ്ട്രീയ വടംവലി നടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ നടപടിക്രമം ലംഘിച്ച് ചിത്രയുടെ ഉത്തരവ് ബിജെപിക്ക് സഹായകരമായി മാറിയെന്ന് യുഡിഎഫ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. കൗൺസിലർ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സുഗതന് അവധി നൽകാൻ വഴിയൊരുക്കിയത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഇടപെടലാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോർപറേഷനിലെ യുഡിഎഫ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് കെ എസ് ശബരീനാഥൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എം ഷാജിയെ കണ്ട് അതൃപ്‌തി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത്.

Dr Chithra P Arunima KAS Officer Suspension Trivandrum Corporation Issue KAAPA Prisoner Leave
തദ്ദേശ മന്ത്രി കെ എം ഷാജിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന കെ എസ് ശബരീനാഥൻ (Special Arrangement)

നടപടി മാതൃകാപരം: കെ എസ് ശബരീനാഥൻ
ചട്ടവിരുദ്ധ ഉത്തരവിറക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കെതിരായ നടപടി മാതൃകാപരമെന്ന് കെ എസ് ശബരീനാഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കെതിരായ നടപടി അംഗീകരിക്കുന്നു. നിലവിൽ ഇവർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള സുഗതന് അനുകൂലമായ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

DR CHITHRA P ARUNIMA
KAS OFFICER SUSPENSION
TRIVANDRUM CORPORATION ISSUE
KAAPA PRISONER LEAVE
KAS OFFICER SUSPENDED

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