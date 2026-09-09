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കരുവാറ്റയിലെ വൃദ്ധൻ്റെ കൊലപാതകം: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട ഉത്തരവിന് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ

കുട്ടികളെ തെളിവെടുപ്പിനായി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ പൊലീസ് ഓഫീസറുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിൻ്റെ നടപടിയാണ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്‌തത്.

HIGH COURT MINOR ACCUSED IN KARUVATTA MURDER KARUVATTA MURDER CASE UPDATES ALAPPUZHA OLD MAN MURDER CASE
High Court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 8:42 PM IST

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എറണാകുളം: കരുവാറ്റയിലെ വൃദ്ധൻ്റെ കൊലപാതക കേസിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ. ആലപ്പുഴ ജുവനൈയിൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിൻ്റെ ഉത്തരവിനാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല സ്റ്റേ. ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴാം തീയതിയാണ് കുട്ടികളെ തെളിവെടുപ്പിനായി ഒബ്‌സർവേഷൻ ഹോമിന് പുറത്തുകൊണ്ടു പോകാൻ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയത്. കരുവാറ്റയിലെ വൃദ്ധൻ്റെ കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതികളായ കുട്ടികളെ തെളിവെടുപ്പിനായി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ പൊലീസ് ഓഫീസറുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിൻ്റെ നടപടിയാണ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്‌തത്.

പ്രതികളായ കുട്ടികൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സർക്കാരിനും പൊലീസിനും നോട്ടീസ് അയച്ച് മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഹർജി മറ്റന്നാൾ വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി. നിയമവിരുദ്ധ കസ്റ്റഡിയാണ് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് അനുവദിച്ചതെന്ന് ഹർജിക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പൊലീസ് കസ്റ്റഡി മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ആത്മാഭിമാനത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നും ഹർജിയിലുണ്ട്.

സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് കുട്ടികളെ തെളിവെടുപ്പിനായി ഒബ്‌സർവേഷൻ ഹോമിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകാൻ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് ഉത്തരവിട്ടത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 15നാണ്കരുവാറ്റയിൽ വയോധികനെ കൊച്ചുമകളും സംഘവും ചേർന്ന് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കേസിലെ കുറ്റാരോപിതരെല്ലാം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണ്. വൃദ്ധനെ 13 വയസുകാരിയായ കൊച്ചുമകൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ക്വട്ടേഷൻ നൽകി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

13 കാരിയുടെ കണ്ണില്ലാ ക്രൂരത

കഴിഞ്ഞ മാസം ഓഗസ്റ്റിനാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. 67കാരനായ സ്വന്തം മുത്തച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയ 13-കാരിയായ എട്ടാം ക്ലാസുകാരിയെയും കൗമാരക്കാനായ കാമുകൻ്റെയും കഥ ഏറെ ഞെട്ടലോടെയാണ് കേരളക്കര കേട്ടത്. വീട്ടിലെ സ്വർണവും പണവും അപഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറെ നാളായി ഇവർ ഈ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മോഷണം നടത്തിയ ശേഷം സ്വർണം വിറ്റ് പെൺകുട്ടിക്ക് പുതിയ ഐഫോണും കാമുകനായ കൗമാരക്കാരന് പുതിയ ബൈക്കും വാങ്ങുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

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ഇതിനായി മുത്തച്ഛനെ വകവരുത്താൻ കാമുകനും കൂട്ടുകാർക്കും ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയതും ഈ പെൺകുട്ടിയാണ്. കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി ലൈവ് വീഡിയോ കോളിലൂടെ ക്രൂരമായ കൊലപാതക ദൃശ്യങ്ങൾ തത്സമയം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കൊല്ലം പരവൂർ സ്വദേശിയായ കാമുകനായ പതിനേഴുകാരനാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ക്വട്ടേഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത്. മറ്റ് പ്രതികൾ കാമുകൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളായ കൊല്ലം പരവൂർ സ്വദേശികളാണ് .ഇതിൽ പിടിയിലായ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് (ഒരാൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വെച്ച് പഠനം നിർത്തിയതാണ്). പിടിയിലായ നാല് പ്രതികളും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണ്. കൊല്ലം പരവൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചാണ് ആൺകുട്ടികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

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TAGGED:

HIGH COURT
MINOR ACCUSED IN KARUVATTA MURDER
KARUVATTA MURDER CASE UPDATES
ALAPPUZHA OLD MAN MURDER CASE
KARUVATTA MURDER CASE

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