'മുട്ടുമടക്കാൻ കിട്ടില്ല', കരുവന്നൂർ കേസിൽ സിപിഎമ്മിനെ പ്രതിയാക്കുന്നത് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത കാര്യമെന്ന് കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ
നിയമപരമായി ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള ഈ കേസിനെ നേരിടും. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ ഒരു കേസിൽ പ്രതിയാക്കുക എന്നുള്ളത് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ നിഷേധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Published : June 6, 2026 at 4:32 PM IST
തൃശൂർ: കരുവന്നൂർ കേസ് നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് സിപിഎം തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള കേസാണിതെന്നും കേസിനെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ താത്പ്പര്യത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയതാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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രാജ്യത്ത് നിരവധി കോടതികളുണ്ട്. നിയമപരമായി ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള ഈ കേസിനെ നേരിടും. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ ഒരു കേസിൽ പ്രതിയാക്കുക എന്നുള്ളത് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ നിഷേധമാണ്. ഒരു സംഭവത്തിൽ പ്രതികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ കേസുകൊടുക്കുന്നത് മനസിലാക്കാം. പക്ഷേ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ ഒരു കേസിൽ പ്രതിയാക്കുക എന്നത് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഇഡി കരിവന്നൂർ കേസിൽ ചെയ്തത് അത്തരമൊരു കാര്യമാണ്.
പരമോന്നതമായ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നാലും നിയമപരമായ പോരാട്ടം തുടരും. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ഒരുതരം വേട്ടയാടലുകൾക്ക് മുന്നിലും മുട്ടുമടക്കാൻ സിപിഐഎം ഇല്ല. ഏത് തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വന്നാലും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ഈ വേട്ടയാടലുകളെ നേരിടും. നിയമപരമായ എല്ലാ സാധ്യതകളും അതിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിലപാടിലുറച്ച് എ സി മൊയ്തീൻ
നേരത്തെ ഇതേ കേസിൽത്തന്നെ സിപിഐഎം നേതാവ് എ സി മൊയ്തീനും നിലപാട് അറിയിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ കേസ് ആണിതെന്നും പിഎംഎൽഎ കോടതി പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദമാണ് അംഗീകരിച്ചതെന്നും മൊയ്തീൻ ആരോപിച്ചു. സംഘടനയെ പ്രതിയാക്കുന്നതിൽ എന്ത് ന്യായമാണുള്ളതെന്നും എ സി മൊയ്തീൻ ചോദിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഇ ഡി അന്വേഷണങ്ങളിൽ ബിജെപിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ചു. വിഷയത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും പങ്ക് ഉണ്ടാകാമെന്നും കേസെടുക്കുക എന്നത് രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നും മൊയ്തീൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കേസിൻ്റെ മുൻവിധികൾ
അതേസമയം, സിപിഐഎം നേതാക്കളായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, എ സി മൊയ്തീൻ, എം എം വർഗീസ് ഉൾപ്പെടെ 28 പ്രതികൾക്കെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുണ്ടെന്ന് കൊച്ചിയിലെ പിഎൽഎംഎ കോടതി കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഇതേത്തുടർന്ന് അടുത്ത മാസം നാലാം തീയതി പ്രതികൾ എല്ലാവരും കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് നിർദേശിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി സമൻസ് അച്ചിരുന്നു.
കരിവന്നൂർ ബാങ്ക് കേസിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകർക്ക് പുറമേ സിപിഐഎമ്മിനെയും പ്രതിചേർത്തിരുന്നു. കേസിൽ എ സി മൊയ്തീൻ 67-ാം പ്രതിയും സിപിഐഎം 68-ാം പ്രതിയും എം എം വർഗീസ് 69-ാം പ്രതിയും കെ രാധാകൃഷ്ണൻ 70-ാം പ്രതിയുമാണ്. പ്രതികൾ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിലൂടെ 180 കോടി രൂപ സമ്പാദിച്ചെന്നാണ് ഇ ഡി കുറ്റപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയുടേത് ഉൾപ്പടെ 128.82 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികളും ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു.
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