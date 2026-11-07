കേരളത്തിൽ നാളെ വാവുബലി; ദീപാവലിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യമില്ല? വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്...
തുലാം മസത്തിലെ അമാവാസി പിതൃകൾക്ക് ബലിതർപ്പണം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇരിങ്ങൽ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിലെ കിഴ്ശാന്തിയായ ശ്രീജൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
Published : November 7, 2026 at 5:59 PM IST
രാജ്യമാകെ നാളെ നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിക്കിലും വിളക്കുകൾ തെളിയിച്ചും പ്രാർഥന നടത്തിയും ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നാളെ തുലാമാസ വാവുബലി ആചരിക്കും. കർക്കടകവാവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാന്യമുള്ള ഒരു വാവുബലിയാണ് തുലാമാസത്തിലെ വാവുബലി. പിതൃകൾക്ക് ബലിതർപ്പണം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഈ ദിവസം.
വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വാവുകളാണുള്ളത്. കർക്കടകം, തുലാം, കുംഭം. ഇതിൽ തുലാം മാസത്തിലെ അമാവാസി പിതൃകൾക്ക് ബലിതർപ്പണം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇരിങ്ങൽ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിലെ കിഴ്ശാന്തിയായ ശ്രീജൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അസ്തമാനാൽപൂർവം ആറ് നാഴിക വാവ് വരുന്ന ദിവസമാണ് ബലിതർപ്പണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ കലണ്ടറുകളിൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കറുത്ത വാവ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഞായറാഴ്ചയാണ് ബലിതർപ്പണം നടത്തേണ്ട ദിവസം.
അതിന് കാരണം അസ്തമാനാൽപൂർവം വൈകുന്നേരം കുറഞ്ഞത് ആറ് നാഴിക അമാവാസി വരുന്ന ദിവസമാണ് ബലി ഇടേണ്ടത്. തിങ്കളാഴ്ച ആറ് നാഴിക കിട്ടാത്ത പക്ഷമാണ് ഞായറാഴ്ച ബലിതർപ്പണം നടത്തേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ശ്രീജൻ പറയുന്നു.
നാളെ ചതുർദശി 12 നാഴികയും 51 വിനാഴികയും മാത്രമാണുള്ളത്. ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ ചതുർദശി കഴിയും. പിന്നീടാണ് കറുത്ത വാവ് തുടങ്ങുന്നത്. വൈകുന്നേരം കറുത്ത വാവ് കാണപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് ബലി ഇടുക. അതേസമയം തിങ്കളാഴ്ച പതിനഞ്ചര നാഴിക മാത്രമേ പകൽ കറുത്ത വാവ് കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കറുത്ത വാവ് കഴിയും. വാവിൻ്റെ മറ്റ് ചില ചടങ്ങുകളായ അമാവാസി ദാനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ചെയ്യുയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബലിതർപ്പണത്തിൻ്റെ സമയം
ബലി ഇടാനായി നിയമ പ്രകാരം പ്രത്യേക സമയമുണ്ട്. സൂര്യൻ ഉദിച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള 15, 16 നാഴികകളായ കുതപം എന്ന സമയത്തിലാണ് ബലിതർപ്പണം നടത്തേണ്ടത്. അതായത്, സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞ് ആറ് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഉച്ചയോടെയാണ് ബലി ഇടേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സമയത്ത് ബലി ഇടാൻ പലർക്കും സാധിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെയാണ് പലരും ബലിതർപ്പണം നടത്താറുള്ളതെന്ന് ശ്രീജൻ പറഞ്ഞു.
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ബലിതർപ്പണം നടത്തേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് പലർക്കും സംശയമുണ്ടായേക്കാം. ശാസ്ത്രീയമായി പറയുമ്പോൾ ബലിതർപ്പണം നടത്തേണ്ടത് സ്വന്തം വീടുകളിലാണ്.'ഇല്ലം, നെല്ലി, വല്ലം' എന്നാണ് പൊതുവേ പറയാറുള്ളത്. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇല്ലമാണ്, വീടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ലി വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ തിരുനെല്ലി, പിന്നെ വല്ലം തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള തിരുവല്ലം. ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളാണ് പിതൃതർപ്പണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ.
എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലർക്കും സ്വന്തം വീടുകളിൽ ബലി ഇടാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് പലരും അമ്പലങ്ങളിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളുടെ തീരത്തോ ആണ് ബലിതർപ്പണം നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കറുത്തവാവിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കൊടുക്ക എന്നത്. മലബാറിൽ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൊടുക്ക എന്നത്. ബലിതർപ്പണ ദിവസം വൈകുന്നേരം വിളക്ക് കത്തിച്ചുവച്ച്, വീട്ടിലെ പ്രധാന മുറിയിൽ പിതൃകളുടെ ഇഷ്ട പലഹാരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് കൊടുക്ക എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രീജൻ പറഞ്ഞു.
ബലിതർപ്പണത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രവശം
ബലിതർപ്പണത്തിൻ്റെ തലേദിവസം ഒരിക്കൽ എടുക്കണം. ഒരു നേരം മാത്രമേ അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. രാവിലെ മുങ്ങി കുളിച്ചായിരിക്കണം ബലിതർപ്പണം നടത്തേണ്ടത്. ഉണക്കലരി പകുതി വേവിച്ച ചോറ് (കവ്യം), എള്ള്, ദർബ അഥവ് കറുക്കപ്പുല്ല്, ചന്ദനം, വെള്ളം, തൈര്, ശർക്കര എന്നിവയെല്ലാം ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കും. വീടിൻ്റെ തെക്ക് വശത്തെ മുറ്റത്ത്, അഗ്നികോണിൽ ചാണകം മെഴുകി, വിളക്ക് കത്തിച്ച് വച്ചാണ് ബലിതർപ്പണം നടത്തേണ്ടത്.
കേരളത്തിൽ ദീപാവലിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യമില്ല?
ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദീപാവലി എന്നത് നാടും നഗരവും ഒന്നടങ്കം ആഘോഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവമാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ആ പൊലിമയോ വ്യാപകമായ സ്വീകാര്യതയോ കാണാറില്ല. മലയാളിക്ക് എന്നും ഓണവും വിഷുവുമാണ് പ്രധാനം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ദീപാവലിക്ക് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞുപോയത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രമുഖ ജ്യോതിഷി ഡോ. അനന്തൻകാട് ശർമ്മ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ചു.
എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പോലെ ദീപാവലിക്ക് വലിയ പൊലിമയില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മലയാളിയുടെ സവിശേഷമായ ആരാധനാ സംസ്കാരം തന്നെയാണ്. ഉത്തരേന്ത്യൻ തെരുവുകളിൽ വലിയ ആചാരങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ മലയാളി തിരിതെളിയിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ പച്ചപ്പിലേക്കാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ 'കാവുകളിലേക്ക്'.
കേരളക്കരയുടെ തനത് സംസ്കാരം പരിശോധിച്ചാൽ, പ്രകൃതി ആരാധനയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ വനസംരക്ഷണ രീതിയും ആരാധനാക്രമവും ഒത്തുചേരുന്ന പുണ്യസങ്കേതങ്ങളാണ് കാവുകൾ. വലിയ കെട്ടിടങ്ങളോ ആഡംബരങ്ങളോ ഇല്ലാതെ, കാട്ടുചെടികളും വന്മരങ്ങളും നിറഞ്ഞ വന്യമായ പ്രകൃതിയെ അതുപടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മലയാളി കാവുകളിൽ ആരാധന നടത്തുന്നതെന്ന് ഡോക്ടര് അനന്തൻകാട് ശർമ്മ പറയുന്നു.
സർപ്പക്കാവുകൾ, ഭഗവതിക്കാവുകൾ, മുത്തപ്പൻ കാവുകൾ എന്നിങ്ങനെ കേരളത്തിലുടനീളം പതിനായിരക്കണക്കിന് കാവുകളുണ്ട്. ദീപാവലിയല്ല, മലയാളിക്ക് ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ തൃക്കാർത്തികയുണ്ട്. കാവുകളിലും ഉമ്മറത്തും അന്ന് മൺവിളക്കുകൾ നിറയെ തെളിയും. അതുപോലെ തന്നെ തുലാം, വൃശ്ചിക മാസങ്ങളിലെ ആയില്യം നാളുകളിൽ സർപ്പക്കാവുകളിൽ നടത്തുന്ന സവിശേഷമായ പൂജകൾക്കും വിളക്കുവയ്പ്പിനുമാണ് മലയാളി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കാവുകളിലെ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതോ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതോ ദൈവകോപത്തിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് കേരളീയർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഉത്തരേന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളിലെ യുദ്ധവിജയങ്ങളെക്കാൾ (ശ്രീരാമന്റെ അയോധ്യാ പ്രവേശനം പോലെ), തങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാടും കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും സർപ്പങ്ങളെയും ആദരിക്കാനും പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനുമാണ് കാവ് ആരാധനയിലൂടെ കേരളക്കര പഠിച്ചതെന്ന് ഡോ. അനന്തൻകാട് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
തുലാമാസത്തെ കനത്ത മഴ
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന വില്ലൻ. ജ്യോതിഷപ്രകാരം തുലാം മാസത്തിലെ കറുത്ത വാവ് ദിവസമാണ് ദീപാവലി വരുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഈ സമയം കനത്ത തുലാവർഷം പെയ്യുന്ന കാലമാണ്. മുറ്റത്തും ഉമ്മറത്തും മൺവിളക്കുകൾ തെളിയിച്ച് പ്രകാശപൂരിതമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും ഇവിടെ പ്രകൃതി അതിന് അനുവദിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബാഹ്യ ആചാരമായി ദീപാവലിക്ക് കേരളത്തിൽ വേരോടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
മേടമാസത്തിലെ വിഷുവിലെ പ്രകാശവും കാർഷിക സംസ്കാരവും മലയാളികൾ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉത്സവമായി കാണുന്നത്. കാർഷിക സംസ്കാരവുമായി അത്രമേൽ അടുത്തുനിൽക്കുന്ന കണിക്കൊന്നയും കൈനീട്ടവും വിഷുവിളക്കുകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ തുലാമാസത്തിലെ മറ്റൊരു വിളക്കുവയ്പ്പ് ഉത്സവത്തിന് മലയാളി അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചതുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ശ്രീരാമൻ രാവണനെ വധിച്ച് അയോധ്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിൻ്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണൻ നരകാസുരനെ വധിച്ചതിൻ്റെയും ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ് ദീപാവലി. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ പ്രധാനം മഹാബലി ചക്രവർത്തിയാണ്. വാമനൻ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ് പ്രജകളെ കാണാൻ വരുന്ന ആ തിരുവോണ നാളാണ് മലയാളിയുടെ ദേശീയ ഉത്സവം. ഉത്തരേന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളിലെ നായക സങ്കൽപ്പങ്ങളേക്കാൾ, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നും പ്രിയം തങ്ങളെ ഭരിച്ചിരുന്ന മഹാബലിയുടെ ഓർമ്മകളാണെന്ന് അനന്തൻകാട് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
കേരളീയ ജ്യോതിഷ പാരമ്പര്യവും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തനതായ തന്ത്ര-വേദ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ധൻതേരസ് പോലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മി പൂജയ്ക്കും സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിനും കടുത്ത പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ തുലാം രാശിയിലെ ഈ കറുത്തവാവ് ദിനത്തിന് അത്ര വലിയ സാമ്പത്തിക മാഹാത്മ്യം പരമ്പരാഗതമായി കൽപ്പിച്ചു കാണാറില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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