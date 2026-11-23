ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ ദീപോത്സവം; തൃക്കാർത്തിക നിറവിൽ നാട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഐശ്വര്യം കൂടും, ഈ ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത്
ദീപം തെളിയിക്കാൻ ഉത്തമമായ സമയം, വിളക്ക് തെളിയിക്കേണ്ട രീതി, ഈ വർഷത്തെ തൃക്കാർത്തികയുടെ സവിശേഷത എന്നിവ വിശദീകരിച്ച് ജ്യോത്സ്യൻ ഡോ. എൻ. ആർ പൊതുവാൾ
Published : November 23, 2026 at 8:55 PM IST
ഭക്തിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ദീപോത്സവമായ തൃക്കാർത്തികയെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി കേരളക്കര. വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ പൗർണമിനാളും കാർത്തിക നക്ഷത്രവും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ, ഇരുട്ടിനെ അകറ്റി ജീവിതത്തിൽ നന്മയുടെ വെളിച്ചം നിറയ്ക്കാനായി വീടുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാർത്തികവിളക്കുകൾ തെളിയിച്ച് ഈ ദിനത്തെ മനോഹരവും ഭക്തിസാന്ദ്രവുമാക്കുന്നു.
ഈ വർഷത്തെ കാർത്തികവിളക്ക് നവംബർ 24 ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. തിന്മയ്ക്ക് മേൽ നന്മ നേടിയ വിജയത്തിൻ്റെയും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായാണ് ഈ ദിനം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കാർത്തിക നാളിൽ സന്ധ്യക്ക് തൊട്ടു മുൻപായി അഥവാ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുൻപ് വീടിനുള്ളിലെ പൂജാമുറിയിലെ നിലവിളക്കിൽ നിന്നും ദീപം തെളിയിച്ച് പൂമുഖത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പരമ്പരാഗത രീതിയെന്ന് ജ്യോത്സ്യൻ ഡോ. എൻ. ആർ പൊതുവാൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.
പ്രസിദ്ധ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായിരുന്ന കെ. സി. ശ്രീകണ്ഠപൊതുവളുടെ ചെറുമകനും, പ്രമുഖ ജ്യോതിഷിയും, സംസ്കൃത പണ്ഡിതനും ഡോക്ടറും, ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും പി.എസ്.പി യുടെ നേതാവുമായിരുന്ന ഡോ. കെ. എം. പൊതുവളിൻ്റെ മകനുമാണ് പ്രമുഖ ജ്യോതിഷി പയ്യന്നൂരിലെ ഡോ. എൻ. ആർ പൊതുവാൾ. 'ഈ വർഷത്തെ തൃക്കാർത്തികയുടെ ഒരു സവിശേഷത എന്തെന്നാൽ വൃശ്ചികത്തിലെ കാർത്തികയും, പൗർണമിയും, ചൊവ്വാഴ്ചയും ഒത്തുചേർന്ന മഹത്ദിവസമാണെന്നതാണ്,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തൃക്കാർത്തിക ഐതിഹ്യം
ഇരുട്ട് പരക്കുന്നതിന് മുൻപ് വീട്ടിൽ വെളിച്ചം തെളിയണം എന്നതാണ് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ സങ്കൽപ്പം. വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തും ഉമ്മറത്തും മതിലുകളിലും മൺചിരാതുകൾ നിരത്തി തെളിയിക്കുന്നതും പതിവാണ്. ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിശേഷാൽ പൂജകളും, വീടുകളുടെ ഉമ്മറത്തും മുറ്റത്തും നിരനിരയായി തെളിയുന്ന ദീപങ്ങളും ചേർന്ന് നാടിനാകെ ഉത്സവഛായ പകരുകയാണ് ഈ ദിനം.
ഈ ദിവസം ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതും വീടുകളിൽ ദീപം തെളിയിക്കുന്നതും അത്യന്തം ശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പരമശിവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ പരമപ്രധാനം. പരമശിവൻ്റെ തൃക്കണ്ണിൽ (മൂന്നാമത്തെ കണ്ണ്) നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച ആറ് അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങളെ ശരവണപ്പൊയ്കയിൽ വച്ച് കാർത്തികമാർ അഥവാ കാർത്തിക നക്ഷത്രദേവതകൾ വളർത്തി വലുതാക്കിയെന്നും അങ്ങനെ ‘കാർത്തികേയൻ’ എന്നറിയപ്പെട്ടുവെന്നുമാണ് സുബ്രഹ്മണ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐതീഹ്യം.
അങ്ങനെയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ‘കാർത്തികേയൻ’ എന്നപേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് എന്നുമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഐതിഹ്യം. ഇതുകൂടാതെ കൂടാതെ, ആദിപരാശക്തിയെയും, ശിവനെയും പാർവതിയെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി സുരന്മാർ അഥവാ ദേവന്മാർ ദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ച് ആഘോഷിച്ച ദിനമായും ഇതിനെ കരുതപ്പെടുന്നു.
ദീപം തെളിയിക്കാൻ ഉത്തമമായ സമയം
തൃക്കാർത്തിക ദിനത്തിൽ സന്ധ്യാസമയത്തിനു തൊട്ടുമുൻപാണ് വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമയം. വൈകുന്നേരം 05: 50 PM മുതൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കാം. വിളക്ക് തെളിയിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമം പശുവിൻ നെയ്യ് അതല്ലെങ്കിൽ എള്ളെണ്ണയാണെന്നും ജ്യോത്സ്യൻ ഡോ. എൻ. ആർ പൊതുവാൾ വ്യക്തമാക്കി.
വിളക്ക് തെളിയിക്കേണ്ട രീതി
- ആദ്യം പൂജാമുറിയിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കുക.
- തുടർന്ന് വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ചിരാതുകളിൽ തിരിയിട്ട് വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കുക.
- തുളസിത്തറ, വരാന്ത, ജനലുകൾ, ബാൽക്കണി, പശുത്തൊഴുത്ത് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും വിളക്കുകൾ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
തൃക്കാർത്തിക ദിനാശംസകൾ
- ദീപങ്ങളുടെ പ്രഭയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിറയട്ടെ, എല്ലാ ഇരുളും അകന്നുപോകട്ടെ. തൃക്കാർത്തിക ദിനാശംസകൾ!
- ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായ തൃക്കാർത്തിക ദിനത്തിൽ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു.
- തൃക്കാർത്തികയുടെ ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ കാർത്യായനി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കുമുണ്ടാകട്ടെ.
- മനസ്സിലെയും വീട്ടിലെയും ദുരിതങ്ങളെല്ലാം അകന്ന് ദീപങ്ങളുടെ ശോഭയിൽ ജീവിതം കൂടുതൽ ശോഭനമാകട്ടെ. തൃക്കാർത്തിക ആശംസകൾ!
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