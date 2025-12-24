ETV Bharat / state

ശബരിമലയിൽ കർപ്പൂരാഴി ഘോഷയാത്ര; ഭക്തിസാന്ദ്രമായി അയ്യപ്പ സന്നിധി

പുലിവാഹനമേറിയ മണികണ്‌ഠനും ദേവതാരൂപങ്ങളും അണിനിരന്ന ഘോഷയാത്ര വർണക്കാവടികളും താളമേളങ്ങളും കൊണ്ടു സന്നിധാനത്തിൻ്റെ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഉത്സവ പകിട്ടേകി.

karpoorazhi in sabarimala (ETV Bharat)
Published : December 24, 2025 at 9:35 AM IST

പത്തനംതിട്ട: മണ്ഡലപൂജയോട് അനുബന്ധിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരുടെ കർപ്പൂരാഴി ഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്തെ ആഘോഷലഹരിയിലാക്കി. പുലിവാഹനമേറിയ മണികണ്‌ഠനും ദേവതാരൂപങ്ങളും അണിനിരന്ന ഘോഷയാത്ര വർണക്കാവടികളും താളമേളങ്ങളും കൊണ്ടു സന്നിധാനത്തിൻ്റെ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഉത്സവ പകിട്ടേകി. സന്നിധാനത്ത് സേവനമനുഷ്‌ഠക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാർ മണ്ഡല മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വർഷവും നടത്താറുള്ള കർപ്പൂരാഴി ഘോഷയാത്രയാണ് പൂർവാധികം വർണപ്പകിട്ടോടെ കൊണ്ടാടിയത്.

സന്ധ്യക്ക് ദീപാരാധനയ്ക്കുശേഷം കൊടിമരത്തിന് മുന്നിൽനിന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരും മേൽശാന്തി ഇ.ഡി. പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയും ചേർന്ന് കർപ്പൂരാഴിയ്ക്ക് അഗ്നി പകർന്നു തുടക്കം കുറിച്ചു. തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിനു വലംവച്ചു നീങ്ങിയ ഘോഷയാത്ര ഫ്‌ളൈ ഓവർ കടന്നു മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രസന്നിധി വഴി നടപ്പന്തലിൽ വലം വച്ചു പതിനെട്ടാംപടിയ്ക്കു മുന്നിൽ സമാപിച്ചു.

ശബരിമലയിൽ കർപ്പൂരാഴി ഘോഷയാത്ര (ETV Bharat)

ദേവസ്വം എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ഒ.ജി. ബിജു, സ്‌പെഷൽ കമ്മിഷണർ ജയകൃഷ്ണൻ, ഫെസ്റ്റിവൽ കൺട്രോളർ ശാന്തകുമാർ, അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ ശ്രീനിവാസ്, ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാർ, ശബരിമലയിൽ ചുമതലയുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാർ എന്നിവർ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു. സന്നിധാനത്തു സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർപ്പൂരാഴി ഘോഷയാത്ര ഇന്ന് (ഡിസംബർ 24) വൈകീട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കും.

സന്നിധാനത്ത് നിന്നും (ETV Bharat)

ശബരിമലയിൽ വെർചൽ ക്യൂവിന് നിയന്ത്രണം

മണ്ഡലപൂജയോട് അനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല ദർശനത്തിന് വെർചൽ ക്യൂ,സ്‌പോട്ട് ബുക്കിങ് എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം. തങ്ക അങ്കി ഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്ന ഡിസംബർ 26ന് 30000 പേരെയും മണ്ഡലപൂജ നടക്കുന്ന ഡിസംബർ 27ന് 35000 പേരെയുമേ വ്വർചൽ ക്യൂ വഴി അനുവദിക്കുകയുള്ളു. രണ്ടുദിവസങ്ങളിലും സ്‌പോട്ട് ബുക്കിങ് 2000 ആയി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ക അങ്കി ഘോഷയാത്ര എത്തുന്ന ദിവസം സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിലും ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തും.

കർപ്പൂരാഴി ഘോഷയാത്ര (ETV Bharat)

മണ്ഡല പൂജയ്ക്ക് ശബരിമല അയ്യപ്പസ്വാമിക്കു ചാർത്താനുള്ള തങ്ക അങ്കി വഹിച്ചുള്ള രഥഘോഷയാത്ര ചൊവ്വാഴ്‌ച യാണ് ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. ഘോഷയാത്ര 26ന് രാവിലെ 11ന് നിലയ്ക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് പമ്പയിലും ദീപാരാധനയ്ക്കു മുമ്പും സന്നിധാനത്തും എത്തും.

സന്നിധാനത്ത് നിന്നും (ETV Bharat)
26ന് രാവിലെ 9 മണിക്കുശേഷം നിലയ്ക്കൽനിന്നും 10 മണിക്കുശേഷം പമ്പയിൽ നിന്നും ഭക്തരെ സന്നിധാനത്തേക്കു വിടില്ല. ഘോഷയാത്ര ശരംകുത്തിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഭക്തരെ പമ്പയിൽ നിന്ന് കടത്തിവിടുന്നത് പുനരാരംഭിക്കുക.

