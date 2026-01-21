കാസർകോട് നിന്നുള്ള ബസുകൾക്ക് ചാർജ് കൂട്ടി കർണാടക; ഇനി ഏഴ് രൂപ അധികം നൽകണം
കുമ്പള ആരിക്കാടിയിൽ ടോൾ പിരിവ് തുടങ്ങിയതോടെ കർണാടക ബസുകൾ ചാർജ് വർധിപ്പിച്ചു
കാസർകോട്: കുമ്പള ആരിക്കാടിയിൽ ടോൾ പിരിവ് തുടങ്ങിയതോടെ ബസ് ചാർജ് കൂട്ടി കർണാടക. ടോൾ ബൂത്ത് വഴി കടന്നു പോകുന്ന യാത്രക്കാർ ഇനി മുതല് ഏഴ് രൂപ അധികം നൽകേണ്ടി വരും. കാസർകോട് - മംഗളൂരു അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയിലൂടെ പോകുന്ന യാത്രക്കാർക്കാകും ഈ നിരക്ക് വര്ധന തിരിച്ചടിയാകുക.
കാസർകോട് നിന്ന് മംഗളൂരുവിലേക്ക് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 81 രൂപയിൽ നിന്ന് ചാർജ് 88 രൂപയായാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ടോൾ ബൂത്ത് കടന്നു അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയാലും ഏഴ് രൂപ അധികം നൽകണം.
ഇന്നലെ ആണ് കർണാടക ചാർജ് കൂട്ടിയത്. അതേസമയം കേരള ആർടിസി ചാർജ് കൂട്ടിയിയിട്ടില്ല. കുമ്പളയിൽ ടോൾ പിരിക്കുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂട്ടിയതെന്നാണ് കർണാടകയുടെ വാദം. കാസർകോട്നിന്ന് മംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 220 രൂപ ടോൾ ചാർജ് ആയി നൽകേണ്ടിവരുന്നതാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് കൂട്ടാൻ കാരണമായതെന്നും കർണാടക പറയുന്നു.
കർണാടകയുടെ 43 ബസുകൾ ടോൾ ബൂത്തിലൂടെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ബസ് ഏഴു സർവീസുകൾ ഒരു ദിവസം നടത്തുന്നുണ്ട്. കർണാടക ബസുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് കാസർകോട് നിന്നുള്ള ഭൂരിഭാഗം പേരും. ചാർജ് കൂട്ടിയത് ഇരട്ടി ദുരിതമായെന്നു യാത്രക്കാരും പറയുന്നു.
അതേ സമയം കുമ്പള ടോൾ പിരിവിൽ വിഷയം പഠിക്കാൻ അഭിഭാഷക കമ്മീഷനെ നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഹൈക്കോടതിയില് പുതിയ ഹർജി നൽകി. ടോൾ പിരിവിനെതിരായ ആദ്യത്തെ ഹർജിയിൽ ഈ മാസം 28ന് കോടതി വിശദമായ വാദം കേൾക്കും.കുമ്പള ടോൾ പ്ലാസ ക്കെതിരായ ഹർജിയിൽ അഭിഭാഷക കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഇടക്കാല ഹർജി നൽകിയത്.
നിലവിൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതും, പൂർത്തീകരിച്ച പ്രദേശങ്ങളും, സർവീസ് റോഡ് അടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അഭിഭാഷക കമ്മീഷൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശോധിച്ചു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇടക്കാലഹര്ജി നൽകിയത്. എന്നാൽ ഈ ഇടക്കാല ഹർജിയെ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിഭാഷകൻ എതിർത്തു. കേസുകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള തന്ത്രമാണ് ഇതൊന്നും ആയത് അനുവദിക്കരുതെന്നും നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ വാദിച്ചു.
എന്നാൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ റോഡുകൾ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ടോൾ പിരിക്കുമെന്നും നിലവിൽ ടോൾ പിരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചില്ലേ എന്നും വസ്തുതകൾ കോടതിക്ക് മുമ്പ് എത്തുന്നതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം എന്നും ചോദിച്ച കോടതി ഇടക്കാല ഹർജിയിൽ വിശദമായ വാദത്തിനുവേണ്ടി 28 ലേക്ക് ഹർജികൾ മാറ്റിവെച്ചു.
അതോടൊപ്പംതന്നെ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിലെ പരിഗണിയിലിരിക്കെ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് ടോൾ പിരിക്കുന്നതിന് അനുമതി ലഭ്യമായി എന്നു പറയുന്ന ഉത്തരവ് ജനുവരി 11ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും, പ്രസ്തുത ഉത്തരവ് പ്രത്യേകം ചലഞ്ച് ചെയ്യാനും ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് അനുമതി നൽകി. ഹർജി ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും ജസ്റ്റിസ് ബച്ചു പരിഗണിക്കും.
