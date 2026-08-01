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കാസർകോട് വനത്തിനുള്ളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ: വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ, മതപഠനശാലകൾ ഉള്‍പ്പെടെ അവധി

പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതിനാൽ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും കാസർകോട്‌ കലക്‌ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ മാധ്യമങ്ങളോട്‌ പ്രതികരിച്ചു.

KARNATAKA LANDSLIDE KASARAGOD FLOODS PALAVAYAL HOUSES SUBMERGE MONSOON DISASTER KERALA
പാലാവയലിൽ വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 1, 2026 at 8:55 PM IST

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കാസർകോട്: കർണാടക വനമേഖലയിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ശക്തമായ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പാലാവയൽ, തയ്യേനി, പുളിങ്ങോം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലെ നിരവധി വീടുകള്‍ വെള്ളത്തിനടിയിൽ. വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയതോടെ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിക്കുകയും ജനജീവിതം ദുരിതത്തിലാവുകയും ചെയ്‌തു. പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതിനാൽ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും കാസർകോട്‌ കലക്‌ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ മാധ്യമങ്ങളോട്‌ പ്രതികരിച്ചു. കൂടാതെ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാവരെയും ഉടൻ മാറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തയ്യേനിയിൽ നിന്ന് പാലാവയലിലേക്ക് കുത്തിയൊലിച്ച വെള്ളം

പാലാവയലിൽ വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ, (ETV Bharat)

ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്നാണ് മഴവെള്ളം തയ്യേനി ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിശക്തമായി ഒഴുകിയെത്തിയത്. തയ്യേനിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ആറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പാലാവയൽ പ്രദേശത്താണ് വെള്ളപ്പാച്ചിലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘാതം അനുഭവപ്പെട്ടത്. നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും പ്രദേശം മുഴുവൻ വെള്ളക്കെട്ടിലാകുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് പുളിങ്ങോം ഭാഗത്തേക്കും വെള്ളം വ്യാപിച്ചതോടെ മലയോര മേഖലകളിലെ ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായി.

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മലയോര റോഡുകളിൽ പലതും വെള്ളത്തിനടിയിലായതിനാൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും ദുഷ്‌കരമായി. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വെല്ലുവിളി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രദേശത്ത് മഴ തുടരുന്നതിനാൽ അധികൃതർ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.

'എല്ലാം നശിച്ചുപോയി'; കണ്ണീരോടെ പ്രദേശവാസികൾ

"എൻ്റെ വീട് മുഴുവൻ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. വീട്ടിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നശിച്ചുപോയി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. ഭർത്താവും മകനും ഞാനും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുള്ളത്. വർഷങ്ങളായി സമ്പാദിച്ച വീട്ടുപകരണങ്ങൾ മുഴുവൻ നഷ്‌ടമായി'' പ്രദേശവാസിയായ ബീന ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. രാവിലെ മുതൽ മഴ ശക്തമായിരുന്നുവെന്നും മുകളിലെ വനമേഖലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് വെള്ളം അതിവേഗം വീടുകളിലേക്ക് കയറിത്തുടങ്ങിയതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

സമീപത്തെ ഒരു വീടും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണുള്ളത്. അവിടെയുള്ളവരെയും സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷിയിടങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയതോടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും വലിയ നഷ്‌ടമുണ്ടായതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. അതേസമയം, ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയില്ലെങ്കിലും മഴ തുടരുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച സന്ദീപ് വാര്യർ എംഎൽഎ പ്രദേശത്തെ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ദുരിതബാധിതർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

തയ്യേനി വായിക്കാനത്തും മാലോത്ത് കാറ്റാം കവലയിലും ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍

തയ്യേനി വായിക്കാനത്തും മാലോത്ത് കാറ്റാം കവലയിലും ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍. കാര്യങ്കോട് പുഴയില്‍ അപകട മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ മതപഠനശാലകൾ ട്യൂഷൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തിലെ തയ്യേനി വായിക്കാനത്തും മാലോത്ത് കാറ്റാം കവലയിലെ ഉന്നതിയിക്ക് സമീപവും ഉരുള്‍ പൊട്ടി. വായിക്കാനത്തെ ഉരുള്‍പൊട്ടലിനെ തുടര്‍ന്ന് ആറ് കുടുംബങ്ങളെ പാലാവയല്‍ വില്ലേജിലെ തയ്യേനി ഗവ: ഹൈസ്‌കൂളില്‍ ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി പാര്‍പ്പിച്ചു.

ചിറ്റാരിക്കാല്‍ വില്ലേജില്‍ കാര്യങ്കോട് പുഴ കരകവിഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് കൊല്ലാടയിലെ നാല് കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധുവീടുകളിലേക്ക് മാറ്റി പാര്‍പ്പിച്ചതായി വെള്ളരിക്കുണ്ട് താഹ്സില്‍ദാര്‍ ബി രാമു അറിയിച്ചു. ഉരുള്‍ പൊട്ടല്‍ ഉണ്ടായ വായിക്കാനത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ സന്ദീപ് വാര്യർ ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അര്‍ജുന്‍ പാണ്ഡ്യനും ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സാബു അബ്രഹാമും സന്ദര്‍ശിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിച്ചു. ജനപ്രതിനിധികള്‍, പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍, റവന്യൂ വകുപ്പ് ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ സ്ഥലത്തുണ്ട്.

കുമ്പള കോയിപ്പാടി, പള്ളിക്കര, ബേക്കല്‍ തീരങ്ങളില്‍ കടല്‍ക്ഷോഭം

കുമ്പള കോയിപ്പാടി, പള്ളിക്കര, ബേക്കല്‍ തീരങ്ങളില്‍ കടല്‍ക്ഷോഭമുണ്ടായി. കുമ്പള കോയിപ്പാടി കടപ്പുറത്തു കടല്‍ രൂക്ഷമായ കടല്‍ ക്ഷോഭത്തെ തുടര്‍ന്ന് നാല് കുടുബങ്ങളിലെ 22 പേരെ കുമ്പള സുനാമി ഷെല്‍ട്ടറിലേക്ക് മാറ്റി പാര്‍പ്പിച്ചതായി മഞ്ചേശ്വരം താഹ്സില്‍ദാര്‍ എല്‍ കെ സുബൈര്‍ അറിയിച്ചു. കുഞ്ചത്തൂര്‍ മുതല്‍ കോട്ടക്കുന്ന് വരെ ജില്ലകളിലെ തീരങ്ങളില്‍ ആഗസ്റ്റഅ ഒന്നിന് രാവിലെ 11.30 മുതല്‍ രാത്രി 08.30 വരെ 2.8 മുതല്‍ 3.4 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയര്‍ന്ന തിരമാലകള്‍ കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് (കള്ളക്കടല്‍ പ്രതിഭാസത്തിന്) സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നേരത്തെ അറിയിച്ചു.

കാര്യങ്കോട് പുഴയില്‍ ഭീമനടി റിവര്‍ ഗേജില്‍ പയ്യന്നൂര്‍ ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷന്‍ അപകട മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഭീമനടിയില്‍ പുഴയുടെ വശങ്ങളിലായി താമസിക്കുന്നവരെ മാറ്റി പാര്‍പ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെള്ളരിക്കുണ്ട് തഹ്സില്‍ദാര്‍ അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

KARNATAKA LANDSLIDE
KASARAGOD FLOODS
PALAVAYAL HOUSES SUBMERGE
MONSOON DISASTER KERALA
PALAVAYAL FLOOD

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