പിതൃസ്മരണയിൽ നാട്; സംസ്ഥാനത്തെ ബലിതർപ്പണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക്
ബലിതർപ്പണത്തിനായി എത്തുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണയും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
Published : August 12, 2026 at 7:08 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: മരിച്ച പിതൃക്കളുടെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർഥിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കർക്കടക വാവുബലി. പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ബലിതർപ്പണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. കർക്കടക മാസത്തിലെ കറുത്തവാവ് ദിവസമാണ് പിതൃബലിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ ദിവസം ബലി അർപ്പിച്ചാൽ പിതൃക്കൾക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം.
ആലുവ മണപ്പുറത്ത് ബലിതർപ്പണം നടത്താനായി വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. രാവിലെ ആറോടെ തന്നെ മണപ്പുറം പരിസരത്ത് ഭക്തരുടെ നീണ്ട നിര ദൃശ്യമായിരുന്നു. പുലർച്ചെ രണ്ടു മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നുവരെയാണ് ഇവിടെ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത്. ഇതിനായി പുലർച്ചെ നാലിന് തന്നെ ക്ഷേത്രനട തുറന്നു. ഭക്തർക്കായി 70ൽ അധികം ബലിപ്പുരകളാണ് ഇത്തവണ മണപ്പുറത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ
ബലിതർപ്പണത്തിനായി എത്തുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണയും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചി മെട്രോ പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട 13 ബലിതർപ്പണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കായി കെഎസ്ആർടിസി 100 പ്രത്യേക സർവീസ് ബസുകളും ഏർപ്പെടുത്തി. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആലുവ മണപ്പുറം പരിസരത്ത് മാത്രം 480ൽ അധികം പൊലീസുകാരെയാണ് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഴക്കെടുതിയിൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വെള്ളം കയറുകയും ചെളി നിറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെളിയെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് കർക്കടക വാവ് ദിവസം ബലിയിടാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്കായി ക്ഷേത്ര പരിസരം സജ്ജമാക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസിൻ്റെ അടക്കം നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
ആലുവയ്ക്ക് പുറമെ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്നാനഘട്ടങ്ങളിലും പുഴയോരങ്ങളിലും കടൽത്തീരങ്ങളിലുമെല്ലാം ബലിതർപ്പണത്തിനായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലം പരശുരാമ ക്ഷേത്രം, വർക്കല പാപനാശം, ശംഖുമുഖം, പെരുമ്പാവൂർ ചേലാമറ്റം, മലപ്പുറം തിരുനാവായ നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രം, കോഴിക്കോട് വരയ്ക്കൽ കടപ്പുറം, വയനാട് തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം പുലർച്ചെ മുതൽ വൻ ഭക്തജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
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പിതൃക്കൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എള്ളും പൂവും ഉണക്കലരിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചാണ് വിശ്വാസികൾ മടങ്ങുന്നത്. പലയിടത്തും തിലഹോമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക വഴിപാടുകൾക്കും സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും ഹരിതച്ചട്ടം പാലിച്ചാണ് ഇത്തവണ മിക്കയിടത്തും ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി പൊലീസിനൊപ്പം ഫയർഫോഴ്സിനെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും വിവിധയിടങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പുഴകളിലും കടലിലും ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചാണ് സ്നാനഘട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെയും ആംബുലൻസ് സൗകര്യവും പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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