കരിപ്പൂരിൽ സ്വർണംപൊട്ടിക്കലില് ട്വിസ്റ്റ്; ഭർത്താവിനൊപ്പം ചേർന്ന് നാടകം കളിച്ച യുവതിയടക്കം നാലു പേർ പിടിയിൽ
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ സ്വദേശിനി പ്രിയങ്ക (34), ഭർത്താവ് റിനീഷ് എന്നിവരടക്കം നാലുപേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതിൽ പ്രിയങ്കയുടെ പങ്കും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
Published : November 4, 2026 at 5:28 PM IST
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട്: കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണവുമായി എത്തിയ യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സ്വർണം കവരാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന സംഭവം ആസൂത്രിത നാടകമാണെന്ന് പൊലീസ്. സ്വർണം കവർന്നതായി വരുത്തിത്തീർക്കാൻ യുവതിയും ഭർത്താവും ചേർന്ന് നടത്തിയ നീക്കമാണിതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ സ്വദേശിനി പ്രിയങ്ക (34), ഭർത്താവ് റിനീഷ് എന്നിവരടക്കം നാലുപേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതിൽ പ്രിയങ്കയുടെ പങ്കും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11.30-ഓടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ദുബായിൽനിന്ന് 18 പവൻ സ്വർണവുമായി എത്തിയ തലശ്ശേരി തിരുവങ്ങാട് സ്വദേശിനി പ്രിയങ്കയുമായി നീല ബൊലേറോ കാർ വിമാനത്താവളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനൽ പരിസരത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് പാഞ്ഞു. സ്വർണം കൈപ്പറ്റാനെത്തിയ യുവാവ് കാറിന് പിന്നാലെ ഓടുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.
വിമാനത്താവളത്തിൽ പട്രോളിങ്ങിനും തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന കവർച്ചാശ്രമക്കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനുമായി എത്തിയ കരിപ്പൂർ എസ്എച്ച്ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും പ്രത്യേക സ്ക്വാഡും ഉടൻ കാറിനെ പിന്തുടർന്നു. സ്റ്റേഷൻ വാഹനത്തിലും ബൈക്കുകളിലുമായാണ് പൊലീസ് പിന്തുടർന്നത്. വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് 12 കിലോമീറ്ററോളം അകലെ പുലിക്കൽ ആന്തിയൂർക്കുന്ന് റോഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ കാറിനെ സാഹസികമായി തടഞ്ഞുനിർത്തി സംഘത്തെ കീഴടക്കി. നാട്ടുകാരും പൊലീസിനെ സഹായിച്ചു. ബലംപ്രയോഗിച്ചാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ ശ്രീലാൽ, പ്രിൻസ്, സുബിത്ത് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായ മറ്റ് പ്രതികൾ. സ്വർണം സ്വീകരിക്കാൻ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ മട്ടന്നൂർ ശിവപുരം സ്വദേശി ജാബിറിനെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ, വിശദമായ ചോദ്യംചെയ്യലിനും അന്വേഷണത്തിനും പിന്നാലെ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ആസൂത്രിത നീക്കമാണെന്ന് വ്യക്തമായി. സ്വർണം കവർന്നതായി വരുത്തിത്തീർക്കാൻ പ്രിയങ്കയെ ഭർത്താവ് റിനീഷ് ബലപ്രയോഗിച്ച് വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
നിരവധി കവർച്ചാക്കേസുകളിൽ മുമ്പും പ്രതികളായിട്ടുള്ളവരാണ് പിടിയിലായതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ദുബായിൽനിന്ന് മാല, വള, ബ്രേസ്ലെറ്റ് തുടങ്ങിയ ആഭരണങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യംചെയ്തുവരികയാണ്. എസ്ഐ ശൈലേഷ് കുമാർ, എഎസ്ഐമാരായ റീന, കബീർ, സിപിഒ റിഷാദ്, പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
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അതേസമയം, അടുത്തിടെയായി കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വർണക്കടത്തും അത് തട്ടിയെടുക്കുന്ന സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കരിപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ച യുവതിയും ഇത് തട്ടിയെടുക്കാൻ എത്തിയ സംഘവും പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 4.45-ഓടെ വിമാനത്താവളത്തിലെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ വച്ചാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. തടയാനെത്തിയ പൊലീസുകാരെ കാറിടിപ്പിക്കാനും ഹോം ഗാർഡിനെ കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ച അക്രമിസംഘത്തിലെ രണ്ടുപേരുളപ്പെടെ നാലുപേരെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
ബഹ്റൈനിൽനിന്ന് ഷാർജ വഴിയാണ് ഇടുക്കി വണ്ടൻമേട് സ്വദേശിനിയായ അഭിരാമി സ്വർണവുമായി കരിപ്പൂരിലെത്തിയത്. എമർജൻസി ലാമ്പിലെ ബാറ്ററി കെയ്സിനുള്ളിൽ 14 ചെറുകട്ടകളായി അടുക്കിവെച്ച നിലയിലായിരുന്നു 102 പവൻ വരുന്ന സ്വർണം. കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയിൽ ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
വിദേശത്തുവെച്ച് കോഴിക്കോട് താമരശേരി സ്വദേശിയാണ് 27-കാരിയായ അഭിരാമിക്ക് ഈ സ്വർണം കൈമാറിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. സ്വർണവുമായി വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തെത്തിയ യുവതിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി ഹർഷൽ കാറുമായി എത്തിയിരുന്നു. ഇരുവരും പാർക്കിങ് ഏരിയയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കാനായി എത്തിയ സംഘം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്.
വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് സ്വർണം കവരുന്ന സംഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളും കരിപ്പൂർ പൊലീസും സ്ഥലത്ത് കർശന നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇവരുടെ മുന്നിലാണ് അക്രമിസംഘം യുവതിയെ തടഞ്ഞത്. പൊലീസിനെ കണ്ടതോടെ തള്ളിമാറ്റി കാർ ഓടിച്ചുപോകാൻ ശ്രമിച്ച അക്രമികൾ, തടയാൻ ശ്രമിച്ച ഹോം ഗാർഡിന്റെ കൈയിൽ കടിച്ചുപരിക്കേൽപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ പൊലീസുകാരെ കാറിടിപ്പിച്ച് അപായപ്പെടുത്താനും ശ്രമമുണ്ടായി. സാഹസികമായാണ് പൊലീസ് ഇവരെ കീഴടക്കിയത്. സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന അഭിരാമി, സഹായി 40-കാരനായ ഹർഷൽ എന്നിവരെ പിടികൂടി കസ്റ്റംസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.
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