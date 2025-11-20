ETV Bharat / state

പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വർണം പൊലീസ് ഉരുക്കുന്നു, തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കസ്റ്റംസ്: ഹൈക്കോടതിയിൽ ഗുരുതര ആരോപണം

വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണം പിടിക്കാൻ പൊലീസിന് അധികാരമില്ലെന്ന് കസ്റ്റംസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. 170 കേസുകളിൽ 6 എണ്ണം മാത്രമാണ് കൈമാറിയത്. ഈ നടപടി പ്രതികളെ സഹായിക്കുന്നു.

ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 20, 2025 at 4:37 PM IST

എറണാകുളം: കരിപ്പൂർ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ പൊലീസിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അതീവ ഗൗരവമുള്ള സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ച് കസ്റ്റംസ്. വിമാനത്താവളം പൂർണമായും കസ്റ്റംസിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള പ്രദേശമാണെന്നും അവിടെ സ്വർണം പിടിക്കാൻ പൊലീസിന് നിയമപരമായ യാതൊരു അധികാരവുമില്ലെന്നും കസ്റ്റംസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണം വിട്ടുകിട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കസ്റ്റംസ് പൊലീസിനെതിരെ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത്.

അധികാരപരിധിയും ചട്ടലംഘനവും

കസ്റ്റംസ് ആക്ട് പ്രകാരം വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിലും പരിസരത്തും സ്വർണക്കടത്ത് തടയാനും തൊണ്ടിമുതൽ പിടിച്ചെടുക്കാനും അധികാരമുള്ള ഏക ഏജൻസി കസ്റ്റംസ് മാത്രമാണ്. വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ചോ പരിസരത്ത് വച്ചോ ആരെയും പരിശോധിക്കാനോ സ്വർണം പിടികൂടാനോ പൊലീസിന് അധികാരമില്ല. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ വിവരം ഉടൻ തന്നെ കസ്റ്റംസിനെ അറിയിക്കുകയാണ് പൊലീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ പൊലീസ് ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും നിയമം മറികടന്ന് സ്വന്തം നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും കസ്റ്റംസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കരിപ്പൂരിന് പുറത്തുവച്ച് സ്വർണം പിടികൂടിയാൽ പോലും അത് കസ്റ്റംസിനെ അറിയിക്കണമെന്നതാണ് ചട്ടം.

തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ: ഗുരുതര ആരോപണം

പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വർണം പൊലീസ് നിയമവിരുദ്ധമായി ഉരുക്കുന്നുവെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവും കസ്റ്റംസ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണത്തിന് പലപ്പോഴും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ റിഫൈനറികളുടെ സീലോ മറ്റ് അടയാളങ്ങളോ ഉണ്ടാകും. സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള നിർണായക തെളിവാണിത്. എന്നാൽ പൊലീസ് ഇത് ഉരുക്കുന്നതോടെ സ്വർണത്തിൻ്റെ രൂപം മാറുകയും തെളിവുകൾ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് രാജ്യാന്തര കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്താതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും കസ്റ്റംസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കണക്കുകൾ നിരത്തി കസ്റ്റംസ്

കരിപ്പൂർ സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രം കസ്റ്റംസ് നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന 170 സ്വർണക്കടത്ത് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വെറും ആറ് കേസുകൾ മാത്രമാണ് കസ്റ്റംസിന് കൈമാറിയതെന്ന കണക്കുകൾ പൊലീസിൻ്റെ വീഴ്ച തുറന്നുകാട്ടുന്നതാണ്. 170ൽ 164 കേസുകളും പൊലീസ് സ്വന്തം നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നത് അസ്വാഭാവികമാണ്. 169.1 ഗ്രാം സ്വർണം വീണ്ടെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയിലാണ് കസ്റ്റംസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽനിന്നാണ് പൊലീസ് മഞ്ചേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തതെന്നും, ഈ സ്വർണം കസ്റ്റംസ് നിയമപ്രകാരം കണ്ടുകെട്ടേണ്ടതാണെന്നും തുടരന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത് കസ്റ്റംസിന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ വാദിച്ചു.

നിയമവശങ്ങളും അന്വേഷണ വീഴ്ചയും

സംസ്ഥാന പൊലീസും കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ കസ്റ്റംസും തമ്മിലുള്ള അധികാര തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ഈ സത്യവാങ്മൂലം പ്രസക്തമാകുന്നത്. കസ്റ്റംസ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം വിദേശത്തുനിന്ന് അനധികൃതമായി കൊണ്ടുവരുന്ന സ്വർണം പിടികൂടിയാൽ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവിലേക്കാണ് കണ്ടുകെട്ടേണ്ടത്. എന്നാൽ പൊലീസ് സിആർപിസി 102-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മോഷണമുതലോ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെടുത്ത മുതലോ ആയി മാറുന്നു. പിന്നീട് കോടതി മുഖേന അത് വിട്ടുകിട്ടാൻ പ്രതികൾക്ക് പഴുതുകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നതാണ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ പ്രധാന പരാതി. കസ്റ്റംസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 110 പ്രകാരമുള്ള സീസർ നടപടികൾ പാലിക്കാതെ പൊലീസ് സ്വർണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് കള്ളക്കടത്ത് തടയുന്നതിലെ നിയമപരമായ അടിത്തറ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

ദേശസുരക്ഷയും തുടർനടപടികളും

സ്വർണക്കടത്ത് എന്നത് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യം എന്നതിലുപരി രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ, ഇതിൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളാണെന്നും ലോക്കൽ പൊലീസ് ഇടപെടുന്നത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കുറയ്ക്കുമെന്നും കസ്റ്റംസ് ആവർത്തിക്കുന്നു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അടുത്തിടെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് കസ്റ്റംസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് കേരളത്തിലെ സ്വർണക്കടത്ത് കേസുകളുടെ അന്വേഷണ രീതിയെ പാടെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൊലീസ് നടപടികൾ അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണെന്ന കസ്റ്റംസിൻ്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചാൽ അത് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും വലിയ തിരിച്ചടിയാകും.

