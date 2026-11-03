കരിപ്പൂരിൽ സ്വർണക്കടത്തും കവർച്ചാശ്രമവും; യുവതിയും തട്ടിയെടുക്കാൻ എത്തിയ സംഘവും പിടിയിൽ
വിമാനത്താവളത്തിലെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ വച്ചാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്
Published : November 3, 2026 at 9:29 AM IST
മലപ്പുറം: കരിപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ച യുവതിയും ഇത് തട്ടിയെടുക്കാൻ എത്തിയ സംഘവും പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായി. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 4.45ഓടെ വിമാനത്താവളത്തിലെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ വച്ചാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. തടയാനെത്തിയ പൊലീസുകാരെ കാറിടിപ്പിക്കാനും ഹോം ഗാർഡിനെ കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ച അക്രമിസംഘത്തിലെ രണ്ടുപേരുൾപ്പെടെ നാല് പേരെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
ബഹ്റൈനിൽനിന്ന് ഷാർജ വഴിയാണ് ഇടുക്കി വണ്ടൻമേട് സ്വദേശിനിയായ അഭിരാമി സ്വർണവുമായി കരിപ്പൂരിലെത്തിയത്. എമർജൻസി ലാമ്പിലെ ബാറ്ററി കെയ്സിനുള്ളിൽ 14 ചെറുകട്ടകളായി അടുക്കിവെച്ച നിലയിലായിരുന്നു 102 പവൻ വരുന്ന സ്വർണം. കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയിൽ ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
വിദേശത്തുവെച്ച് കോഴിക്കോട് താമരശേരി സ്വദേശിയാണ് 27കാരിയായ അഭിരാമിക്ക് ഈ സ്വർണം കൈമാറിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. സ്വർണവുമായി വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തെത്തിയ യുവതിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി ഹർഷൽ കാറുമായി എത്തിയിരുന്നു. ഇരുവരും പാർക്കിങ് ഏരിയയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കാനായി എത്തിയ സംഘം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്.
വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് സ്വർണം കവരുന്ന സംഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളും കരിപ്പൂർ പൊലീസും സ്ഥലത്ത് കർശന നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഇവരുടെ മുന്നിലാണ് അക്രമിസംഘം യുവതിയെ തടഞ്ഞത്. പൊലീസിനെ കണ്ടതോടെ തള്ളിമാറ്റി കാർ ഓടിച്ചുപോകാൻ ശ്രമിച്ച അക്രമികൾ, തടയാൻ ശ്രമിച്ച ഹോം ഗാർഡിൻ്റെ കൈയിൽ കടിച്ചുപരിക്കേൽപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ പൊലീസുകാരെ കാറിടിപ്പിച്ച് അപായപ്പെടുത്താനും ശ്രമമുണ്ടായി. സാഹസികമായാണ് പൊലീസ് ഇവരെ കീഴടക്കിയത്. സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന അഭിരാമി, സഹായി 40കാരനായ ഹർഷൽ എന്നിവരെ പിടികൂടി കസ്റ്റംസിന് കൈമാറി.
സ്വർണം കവരാനെത്തിയ കോഴിക്കോട് നാദാപുരം കല്ലാച്ചി സ്വദേശികളായ പി പി ബവിലേഷ്, പി സായന്ത് എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച സംഘത്തിലെ മറ്റ് നാല് പേർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവർക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണം കടത്തുന്ന വിവരം ചോർന്നതോടെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് പ്രതികൾ എത്തിയതെന്ന് കരിപ്പൂർ എസ് എച്ച് ഒ ശൈലേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. അറസ്റ്റിലായവരിൽ ഒരാൾ മുൻപും നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. അടുത്തിടെയായി കരിപ്പൂർ
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വിമാനത്താവളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വർണക്കടത്തും അത് തട്ടിയെടുക്കുന്ന സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്ത് നിന്ന് സ്വർണം കൊടുത്തുവിടുന്നവർ തന്നെ, അത് കൊണ്ടുവരുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കവർച്ചാ സംഘങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന രീതിയും നിലവിലുണ്ട്. ഈ സാധ്യതയും പൊലീസ് ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പിടിയിലായ പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്വർണക്കടത്ത് ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.
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