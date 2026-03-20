കരിക്കകം ശ്രീ ചാമുണ്ഡി ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിന് ഇനി നാല് നാൾ; പൊങ്കാല ഉദ്ഘാടനം 30ന് ഗവര്‍ണര്‍ നിർവഹിക്കും

ഏഴു ദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഉത്സവം മാർച്ച് 30 നു സമാപിക്കും. കലാപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം സിനിമ താരം ഭാവന നിര്‍വഹിക്കും.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 20, 2026 at 3:27 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കരിക്കകം ശ്രീ ചാമുണ്ഡി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഉത്സവം ചൊവ്വാഴ്‌ച (മാര്‍ച്ച് 24) ആരംഭിക്കും. ദേവിയെ ആദ്യമായി കുടിയിരുത്തിയ ഗുരുമന്ദിരത്തില്‍ ദേവീ പ്രതിഷ്‌ഠ നടത്തിയ ഗുരുവിനും മന്ത്രമൂര്‍ത്തിയ്ക്കുമുള്ള ഗുരുപൂജയോടെയാണ് ചൊവ്വാഴ്‌ച വൈകീട്ട് അഞ്ചിനു ചടങ്ങുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏഴു ദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഉത്സവം മാർച്ച് 30 നു സമാപിക്കും.

ദേവിയുടെ നക്ഷത്രമായ മീന മാസത്തിലെ മകം നാളിലാണു കരിക്കകം പൊങ്കാല വഴിപാട് നടത്തുന്നത്. 30 നു രാവിലെ 10.15-ന് തുടങ്ങും. ക്ഷേത്രം ചുറ്റുമതിലിനു വെളിയിലായി തയ്യാറാക്കുന്ന പണ്ടാര അടുപ്പില്‍ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി നാരായണന്‍ അനുജന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട് തീ പകരുന്നതോടെ പൊങ്കാലയ്ക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. 2.15-നാണു പെങ്കാല സമര്‍പ്പണം.

പണ്ടു ദേവിയെ ഗുരുവും മന്ത്രമൂര്‍ത്തിയും ചേര്‍ന്നു കരിക്കകം ദേശത്തേയ്ക്കു‌ കൊണ്ടുവന്നു തറവാട് മുറ്റത്തു പച്ചപ്പന്തല്‍ കെട്ടി പ്രതിഷ്‌ഠ നടത്തിയെന്നാണ് ഐതീഹ്യം. പ്രതിഷ്‌ഠാ സമയത്തു സ്ത്രീകള്‍ ദേവിയ്ക്കു പന്തല്‍ മുറ്റത്തു പായസം തയ്യാറാക്കി നിവേദിച്ചു. പിന്നീട്, ക്ഷേത്രം നിര്‍മിച്ചു ദേവിയെ പ്രതിഷ്‌ഠിച്ച വേളയില്‍ 'വച്ചുനിവേദ്യം' എന്ന പേരില്‍ വഴിപാട് നടത്തി പോന്നു. പില്‍ക്കാലത്തു എല്ലാ വര്‍ഷവും സ്ത്രീകള്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി പൊങ്കാല സമര്‍പ്പിക്കുന്നതു തുടര്‍ന്നു എന്നുമാണ് വിശ്വസം.

പന്തീരടി പൂജ, നവകം, കലശാഭിഷേകം, ഭഗവതിസേവ, പുഷ്പാഭിഷേകം തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകള്‍ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടായിരിക്കും. മാര്‍ച്ച് 28, 29 തീയതികളില്‍ രാവിലെ 8.40-നു ദേവി തങ്കരഥത്തില്‍ എഴുന്നള്ളും.
24-നു വൈകിട്ട് അറിനു സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനവും 16-ാമതു കരിക്കകത്തമ്മ പുരസ്‌കാര സമര്‍പണവും സംഘടിപ്പിക്കും. കടംകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ എംഎല്‍എ അധ്യക്ഷനാവുന്ന ചടങ്ങ് സംസ്ഥാന ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

ഗാനരചയിതാവ് ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പിയ്ക്കു കരികകത്തമ്മ പുരസ്‌കാരം ഗവര്‍ണര്‍ നല്‍കി ആദരിക്കും. കലാപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ചലചിത്രനടി ഭാവന നിര്‍വഹിക്കും. തിരുവനന്തപുരം മേയര്‍ വി വി രാജേഷ്, ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഒന്നാം ഉത്സവം മുതല്‍ ആറാം ഉത്സവം വരെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 11 മുതല്‍ രണ്ടുവരെ അന്നദാന സദ്യയുണ്ട്.

24-നു പൊലീസ് മേധാവി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖര്‍ അന്നദാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പാചക വാതക പ്രതിസന്ധി അന്നദാനത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുണ്ടെന്നു കരിക്കകം ശ്രീ ചാമുണ്ഡീ ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികള്‍ പത്ര സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ഭാരവാഹികളായ എം. രാധാകൃഷ്‌ണൻ നായര്‍, എസ് ഗോപകുമാര്‍, എസ് മധുസൂദനന്‍ നായര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

Also Read: 'ഒരു കഥയുമായി വന്നാൽ സിനിമയുമായി തിരിച്ച് പോകാം'; റാമോജി റാവുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് രേവന്ത് റെഡി

