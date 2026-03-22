''നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തിയ പോലെ''; ലീഗിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് പിന്നാലെ യുഡിഎഫ് കണ്വെന്ഷനില് പങ്കെടുത്ത് കാരാട്ട് റസാഖ്
ഏറെക്കാലം മുസ്ലീം ലീഗിൻ്റെ വലിയ വിമർശകനായി തുടരുകയായിരുന്നു കാരാട്ട് റസാഖ്. മുൻപ് കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചേക്കേറാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതായി ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു.
Published : March 22, 2026 at 7:52 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഇടത് സ്ഥാനാർഥിയായി കൊടുവള്ളി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും 2016ൽ വിജയിച്ച കാരാട്ട് റസാഖ് വീണ്ടും മുസ്ലീം ലീഗിൽ ചേർന്നു. ലീഗിൽ ചേർന്നതിന് പിന്നാലെ കുന്ദമംഗലം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എംഎ റസാഖ് മാസ്റ്ററുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവൻഷനും എത്തി. കാരാട്ട് റസാഖിനെ റസാഖ് മാസ്റ്റർ ഷാൾ അണിയിച്ചാണ് സ്വീകരിച്ചത്.
പത്ത് വർഷവും 19 ദിവസവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് വിട്ടിട്ടെന്നും നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തിയ പോലെയുണ്ടെന്നും കാരാട്ട് റസാഖ് പറഞ്ഞു. എതിർ സ്ഥാനാർഥി എൻ്റെ നാട്ടുകാരനും അയൽക്കാരനുമാണ്. ഒറ്റുകാരനാണ് പിടിഎ റഹീം. 2021ൽ എന്നെയും ഒറ്റുകാരൻ തോൽപ്പിച്ചു.
കൊടുവളളിയിലെ റോഡ് വികസനത്തിന് 55 ലക്ഷം കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ കുടുംബക്കാരുടെ സ്ഥലം പോകാതിരിക്കാൻ മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി ചേർന്ന് റഹീം അത് തടഞ്ഞു എന്നിങ്ങനെ ആരോപണങ്ങളും കാരാട്ട് റസാഖ് വേദിയിൽ ഉയർത്തി. 2016ൽ എം എ റസാഖ് മാസ്റ്റർക്കെതിരെ മത്സരിച്ചതിൽ ഖേദമുണ്ടെന്നും കാരാട്ട് റസാഖ് പറഞ്ഞു.
മുൻപ് നിലവിൽ കുന്ദമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന എംഎ റസാഖ് മാസ്റ്റർക്ക് സ്ഥാനാർഥിത്വം നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് അന്ന് കാരാട്ട് റസാഖ് ഇടത് പാളയത്തിൽ എത്തിയത്. തുടർന്ന് കൊടുവള്ളിയിലെ എൽഡിഎഫിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാവായും പ്രസംഗവേദികളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായും മുസ്ലീം ലീഗിൻ്റെ വലിയ വിമർശകനായും നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നത് കാരാട്ട് റസാഖായിരുന്നു.
അതിനിടയിലാണ് പരാതിയെ തുടർന്ന് കാരാട്ട് റസാഖിനെ അയോഗ്യനാക്കുന്നത്. പിന്നീട് തനിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എംഎ റസാഖ് മാസ്റ്റർ കാരാട്ട് റസാഖിനെതിരെ പരാതിയുമായി മുൻപോട്ട് വന്നു. ഈ കേസ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
അതിനിടയിൽ 2021 ൽ കൊടുവള്ളിയിൽ എംകെ മുനീറിനെതിരെ മത്സരിച്ചെങ്കിലും 6500 വോട്ടിന് കാരാട്ട് റസാഖ് പരാജയപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഇടതുമുന്നണിയുടെ പരിപാടികളിൽ ഒന്നും അത്ര സജീവമായിരുന്നില്ല കാരാട്ട് റസാഖ്. മുൻപ് കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചേക്കേറാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതായി ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കെ സുധാകരൻ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അതിന് സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് അന്ന് പുറത്തുവന്ന വിവരം. പിന്നീട് വീണ്ടും മുസ്ലീം ലീഗിൽ ചേരാനുള്ള ശ്രമം നടന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് അതിന് സാധിച്ചത്.
പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്നും വീണ്ടും മുസ്ലീം ലീഗിൻ്റെ അംഗത്വം എടുത്ത ശേഷം ഇന്ന് കുന്ദമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന എംഎ റസാഖ് മാസ്റ്ററുടെ കൺവെൻഷനുകളിൽ കാരാട്ട് റസാഖ് എത്തിച്ചേർന്നു. മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാക്കൾ പൊന്നാട അണിയിച്ചാണ് കൺവെൻഷനിൽ കാരാട്ട് റസാഖിനെ സ്വീകരിച്ചത്. പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശം ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എംഎ റസാഖ് മാസ്റ്റർ കാരാട്ട് റസാഖിനെതിരെ കൊടുത്ത കേസിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഇതിനോടകം തന്നെ എതിർച്ചേരിയിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു.
ഈ കേസിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇനി എന്താകുമെന്ന കാര്യം വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകും. അതേസമയം കൊടുവള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വികസനങ്ങൾക്ക് തുരങ്കം വച്ച ആളാണ് അഡ്വ. പിടിഎ റഹീം എംഎൽഎ എന്ന് കാരാട്ട് റസാഖ് പറഞ്ഞു. എംഎ റസാഖ് മാസ്റ്റർ 2016 ൽ തോൽപ്പിച്ചതിൽ വലിയ ഖേദമുണ്ടെന്നും മാവൂരിൽ നടന്ന മണ്ഡലം കൺവെൻഷനിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കാരാട്ട് റസാഖ് പറഞ്ഞു.
