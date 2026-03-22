ജയൻ്റ് കില്ലറും മടങ്ങി തറവാട്ടിലേക്ക്: കൊടുവള്ളിയിൽ വീണ്ടും 'പച്ചപ്പട'; പാളുന്ന സിപിഎം പരീക്ഷണങ്ങള്‍

ഇടതുപക്ഷ ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് മുൻ എംഎൽഎ കാരാട്ട് റസാഖ് മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക് മടങ്ങി. പി ശശിക്കെതിരെയും സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മാതൃസംഘടനയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്

Karat Razack, Kerala Assembly Election 2026
കാരാട്ട് റസാഖ് (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 22, 2026 at 12:12 PM IST

Updated : March 22, 2026 at 12:44 PM IST

കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: "ജയൻ്റ് കില്ലറും" മടങ്ങി... തറവാട്ടിലേക്ക്. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയായ കൊടുവള്ളിയിൽ അട്ടിമറി വിജയം നേടി ഒരു കാലത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ 'ജയൻ്റ് കില്ലർ' ആയി മാറിയ കാരാട്ട് റസാഖ് ഒടുവിൽ മാതൃസംഘടനയായ മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലീഗ് കോട്ടകളിൽ ഇരച്ചു കയറാൻ സിപിഎം കണ്ടെത്തിയ താരം. പി വി അൻവറിന് പിന്നാലെ ഇടതുമുന്നണിയുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പ്രമുഖ സ്വതന്ത്രനാണ് ഇപ്പോൾ പാണക്കാട്ടെത്തി ലീഗ് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യാതൊരു നിബന്ധനകളുമില്ലാതെയാണ് തൻ്റെ മടക്കമെന്ന് റസാഖ് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന് ഇത് 'പച്ചച്ചെങ്കൊടി' ചേർന്ന ഒരു പരവതാനി വിരിച്ച സ്വീകരണമാണ്.

ലീഗ് വിട്ടതും കൊടുവള്ളിയിലെ അട്ടിമറിയും

ലീഗ് നേതാക്കളുടെ ആധിക്യമുള്ള കൊടുവള്ളിയിൽ പ്രവർത്തകർ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകളും പതിവാണ്. സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചാഞ്ചാടുന്ന നേതാക്കളും. അങ്ങനെ നേതാവായപ്പോഴാണ് സമ്പത്തും ആഡംബരവും എല്ലാം ആവശ്യത്തിനുള്ള കാരാട്ട് റസാഖിന് ഒന്ന് എംഎൽഎ ആകാൻ ഒരു മോഹം തോന്നിയത്. 2011ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന റസാഖിന് പക്ഷേ സീറ്റ് മാത്രം കിട്ടിയില്ല. പകരം വി എം ഉമ്മർ മാസ്റ്റർ ലീഗിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിയായി വൻ വിജയം നേടി.

Karat Razack, Kerala Assembly Election 2026
കാരാട്ട് റസാഖും എം എ റസാഖ് മാസ്റ്ററും (Special Arrangement)

പക്ഷേ ആ മോഹം റസാഖ് അവിടെ അവസാനിച്ചില്ല. 2016 ലേക്ക് വേണ്ടി കച്ചമുറുക്കി. എന്നാൽ അതിലും വലിയ കളികളിലൂടെ എം എ റസാഖ് മാസ്റ്റർ കൊടുവള്ളിയിലെ ലീഗ് സ്ഥാനാർഥിയായി. മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം എ റസാഖ് മാസ്റ്ററെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് റസാഖ് പാർട്ടി വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. കൊടുവള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റും ലീഗ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത സിപിഎം, കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ റസാഖിനെ എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിപ്പിച്ചു. ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ലീഗിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥി എം എ റസാഖിനെ 573 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി കാരാട്ട് റസാഖ് കൊടുവള്ളിയുടെ ജയൻ്റ് കില്ലറായി.

Karat Razack, Kerala Assembly Election 2026
കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനൊപ്പം പ്രചാരണ വേളയില്‍ (facebook.com/karatrazak/)


മുനീറിനു മുന്നില്‍ പരാജയം

താൻ ആഗ്രഹിച്ച എംഎൽഎ കസേരയിൽ എത്തിയ റസാഖ് മണ്ഡലത്തിൽ മികച്ച വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. സർക്കാരിന് കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിനോട് ഒരു പ്രത്യേക മമത ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിന് തുടർച്ചയെന്നോളം പ്രതീക്ഷ പോലെ 2021ലും റസാഖ് തന്നെ എൽഡിഎഫിന് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങി. മുസ്ലിംലീഗിന് മുറിവേറ്റ കൊടുവള്ളി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ അവർ പൊതുസമ്മതനായ എം കെ മുനീറിനെ രംഗത്തിറക്കി.

Karat Razack, Kerala Assembly Election 2026
കാരാട്ട് റസാഖിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍നിന്ന് (facebook.com/karatrazak/)

കോഴിക്കോട് സൗത്ത് വിട്ട് കൊടുവള്ളിയിലേക്ക് മുനീറാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ റസാഖ് തോൽവി മണത്തിരുന്നു. അതിനിടയിൽ കാരാട്ട് റസാഖ് ഐഎന്‍എല്ലിലേക്ക് എന്ന വാർത്തകളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഐഎൻഎൽ നേതൃത്വവുമായി റസാഖ് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ് സിപിഎമ്മുമായി അസ്വാരസ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ റസാഖ് മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകുമെന്ന് വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ചർച്ച നടന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ലീഗ് നേതൃത്വം നിഷേധിച്ചതോടെ ഇടത് സ്വതന്ത്രനായി കൊടുവള്ളിയിൽ തന്നെ മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു. മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ കൊടുവള്ളിയിൽ ഇറങ്ങിയ റസാഖിനെ തോൽപിക്കാൻ മുനീറിന് വലുതായി പാടുപെടേണ്ടി വന്നില്ല.

Karat Razack, Kerala Assembly Election 2026
കാരാട്ട് റസാഖ് പിണറായി വിജയനോടൊപ്പം (facebook.com/karatrazak/)
അകൽച്ചയുടെ തുടക്കം

പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ പി ടഎ റഹീം എംഎല്‍എക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കാരാട്ട് റസാഖ് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. കൊടുവള്ളിയില്‍ തോല്‍പ്പിച്ചത് റഹീമും കൂട്ടരുമാണെന്നാണ് കാരാട്ട് റസാഖിന്‍റെ ആരോപണം. റഹീം വിഭാഗത്തിന്‍റെ വോട്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടിയില്ല. എം കെ മുനീറിനെ തോല്‍പ്പിച്ച് താന്‍ നിയമസഭയില്‍ എത്തിയാല്‍ അവര്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചത് കിട്ടില്ലെന്ന് കരുതിക്കാണമെന്നും കാരാട്ട് റസാഖ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

Karat Razack, Kerala Assembly Election 2026
കാരാട്ട് റസാഖിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍നിന്ന് (facebook.com/karatrazak/)
അടിയൊഴുക്കുകളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പരാതി പറഞ്ഞത് റഹീമിനോടും കൂട്ടരോടുമാണ്. ഇവരാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ വൈകി. ലീഗ് ചര്‍ച്ച നടത്തിയെങ്കിലും സിപിഎമ്മിനൊപ്പം തന്നെ ഉറച്ച് നില്‍ക്കുമെന്നാണ് റസാഖ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത്.പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി കാരാട്ട് റസാഖ് ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ആദ്യം ചേർത്ത് പിടിച്ചവരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന കോടിയേരിയും മൺമറഞ്ഞതോടെ റസാഖിനെ സിപിഎം കൈവിട്ട പോലെയായി. ആ സമയത്താണ് നിലമ്പൂർ എംഎൽഎ ആയിരുന്ന പി വി അൻവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സിപിഎമ്മിനുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. അതിൻ്റെ അലയൊലികൾ കൊടുവള്ളിയിൽ നിന്നും കേട്ടു.
Karat Razack, Kerala Assembly Election 2026
പി വി അന്‍വര്‍ (Facebook.com)
പി വി അൻവർ രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തി മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയപ്പോൾ ആദ്യം അതിനെ അനുകൂലിച്ച റസാഖ് പിന്നീട് പ്രസ്താവന മയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നാലെ സിപിഎമ്മിനെതിരെ റസാഖ് പരസ്യ വിമർശനം അഴിച്ച് വിട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും ഈ ബന്ധം മടുത്തു എന്നാണ് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അൻവറിന് പിന്നാലെ റസാഖും ഇടഞ്ഞു. പി വി അൻവറിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സെക്രട്ടറി പി ശശിക്കെതിരെയും രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ ഇടത് സ്വതന്ത്ര എംഎല്‍എ ആയ കാരാട്ട് റസാഖ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പി ശശി ധിക്കാരിയും അഹങ്കാരിയുമാണെന്നും പദവി ഉപയോഗിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൊള്ളയ്ക്കും കൊലയ്ക്കും പി ശശി സംരക്ഷണം നല്‍കുകയാണെന്നും കാരാട്ട് റസാഖ് വിമർശിച്ചിരുന്നു. പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ക്കല്ല കള്ളന്മാര്‍ക്കും കൊള്ളക്കാര്‍ക്കുമാണ് ശശി പരിഗണന നൽകുന്നതെന്നുമാണ് റസാഖ് പറഞ്ഞത്.
Karat Razack, Kerala Assembly Election 2026
പിണറായി വിജയനോടൊപ്പം (Special Arrangement)
സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായാണ് കാരാട്ട് റസാഖ് രംഗത്തെതിയത്. താന്‍ എംഎല്‍എയായിരിക്കെ കൊണ്ടുവന്ന സിറാജ് ഫ്‌ളൈ ഓവര്‍ കം അണ്ടര്‍പാസ് വികസനപദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാന്‍ സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതൃത്വം മുസ്ലിംലീഗുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഒത്തുകളിച്ചെന്നായിരുന്നു കാരാട്ട് റസാഖിൻ്റെ ആരോപണം. "ബൈപാസ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ സിപിഎം, മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന് കത്ത് നല്‍കി. ഇതിനായി രഹസ്യ യോഗം ചേര്‍ന്നത് എല്‍ഡിഎഫ് നേതാവ് വായോളി മുഹമ്മദ് മാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലാണ്. ഈ രഹസ്യ യോഗത്തില്‍ സിപിഎം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും എം കെ മുനീറുള്‍പ്പെടെയുള്ള ലീഗ് നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു'' കാരാട്ട് റസാഖ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
Karat Razack, Kerala Assembly Election 2026
കാരാട്ട് റസാഖിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍നിന്ന് (facebook.com/karatrazak/)
എന്നാൽ കാരാട്ട് റസാഖിൻ്റെ ആരോപണം സിപിഎം തള്ളിയിരുന്നു. പ്രസ്താവന അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും പദ്ധതിക്കായി കൃത്യമായ ഇടപെടലാണ് സിപിഎം നടത്തിയതെന്നും കൊടുവള്ളി ഏരിയാ കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടി പദ്ധതിക്കെതിരാണെന്ന മുന്‍ എംഎല്‍എയുടെ പ്രസ്താവന ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് വന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും വസ്തുതകള്‍ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം പ്രസ്താവന പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും സിപിഎം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

നിയമക്കുരുക്കും മടങ്ങിവരവും


പദവികളിൽ മോഹം കൊണ്ട് ഒടുവിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് കാരാട്ട് റസാഖ് എല്ലാം മറന്ന് പഴയ തറവാട്ടിലേക്ക് വെച്ചുപിടിച്ചത്. മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടി റസാഖിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. അഞ്ചുവർഷം എംഎൽഎ ആയിട്ടും പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ്. കാരാട്ട് റസാഖിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടറായ കെ പി മുഹമ്മദ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. 2016-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ എതിർ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിലെ എം എ റസാഖിനെതിരെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നതായിരുന്നു പരാതി.

Karat Razack, Kerala Assembly Election 2026
കാരാട്ട് റസാഖ് (Special Arrangement)

നിലവിൽ റസാഖും റസാഖ് മാഷും ഒരേ പാർട്ടിയിൽ ആയതോടെ സ്വാഭാവികമായും പരാതിയിൽ ഒരു തീർപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒപ്പം എല്ലാ തെറ്റുകളും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കൊടുവള്ളിയിലെ പഴയ സ്റ്റാർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് ലീഗിനും വിസ്മയമാണ്. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് കോട്ടകൾ പിടിച്ചെടുത്ത, സിപിഎമ്മിൻ്റെ പരീക്ഷണ "വസ്തുക്കൾ" പല കാരണങ്ങളാൽ വഴി മാറുമ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിള്ളൽ ചെറുതല്ല. അതിനപ്പുറം ഇടതുമുന്നണിയിൽ ഒരു വിഷയം വന്നാൽ അതിനെ പരിഹരിച്ച് ചേർത്തു പിടിക്കാൻ സിപിഎമ്മിൽ ഒരു നേതാവില്ല എന്നതാണ് റസാഖിൻ്റെ തിരിച്ചുപോക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മലബാർ മേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാൻ സിപിഎം പരീക്ഷിച്ച 'സ്വതന്ത്രൻ' തന്ത്രത്തിന് കാരാട്ട് റസാഖിൻ്റെ മടക്കം നൽകുന്നതാകട്ടെ വലിയൊരു തിരിച്ചടിയുമാണ്.

Last Updated : March 22, 2026 at 12:44 PM IST

