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വെള്ളാട്ടപ്പോക്കറോ യക്ഷിയോ? കോഴിക്കോട് വെള്ള കുപ്പായം ധരിച്ചെത്തി വിചിത്രമായ കള്ളൻ, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

രാത്രി ആയാൽ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള വലിയ കുപ്പായവും ധരിച്ചാണ് ഈ കള്ളൻ വീടുകൾ തോറും മോഷണത്തിന് എത്തുന്നത്. മുക്കത്തിന് സമീപം കാരശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മാലാംകുന്ന് ഭാഗത്താണ് ഈ യക്ഷി കള്ളൻ വിലസി നടക്കുന്നത്.

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കള്ളൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 29, 2026 at 4:25 PM IST

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കോഴിക്കോട്: ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ പഴയകാല പ്രേത സിനിമകളിലെ യക്ഷിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിച്ചേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളാട്ടപ്പോക്കറെ പോലെ.. എന്നാൽ ആരും അങ്ങനെ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ഒന്നൊന്നര മോഷ്‌ടാവാണ്. രാത്രിയായാൽ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള വലിയ കുപ്പായവും ധരിച്ചാണ് ഈ കള്ളൻ വീടുകൾ തോറും മോഷണത്തിന് എത്തുന്നത്. മുക്കത്തിന് സമീപം കാരശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മാലാംകുന്ന് ഭാഗത്താണ് ഈ യക്ഷി കള്ളൻ വിലസി നടക്കുന്നത്.

മോഷണത്തിന് എത്തുന്നത് ഊടുവഴികളിലൂടെ

കള്ളൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രദേശത്തെ ഒരു പള്ളിയിലെ ബാറ്ററി മോഷണം പോയിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം സമീപത്തെ വീടുകളിൽ നിന്നും നിരവധി റബ്ബർ ഷീറ്റുകളും മോഷണം പോയി. മുക്കം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രദേശവാസിയായ മാലാംകുന്ന് ശിഹാബിൻ്റെ വീട്ടിലെ സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ ഈ യക്ഷി കള്ളൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത്. ആദ്യം എന്താണ് ഈ രൂപമെന്ന് ആർക്കും മനസിലായില്ല.
പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് അർധരാത്രിയിൽ ഇയാൾ മോഷണത്തിന് എത്തുന്നത്. മോഷണം നടത്തുന്നതിന് കണ്ടെത്തുന്ന വീടുകളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഊട് വഴികളാണ് കള്ളൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

സമാനമായ മോഷണ പരമ്പരകൾ

നേരത്തെയും ഇതിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള മോഷണ പരമ്പരകൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ, കോവിഡ് കാലത്ത് ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്ന ബ്ലാക്ക് മാനും നാട്ടുകാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനെല്ലാം അല്‌പം മാറ്റം വന്ന ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ യക്ഷി കള്ളൻ്റെ രംഗപ്രവേശം നടന്നിരിക്കുന്നത്. സിസിടിവി ദൃശ്യം ലഭ്യമായതോടെ യക്ഷി കള്ളനെ പിടികൂടാൻ നാട്ടുകാർ കാവലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ മുക്കം പൊലീസിലും നാട്ടുകാർ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസും തങ്ങളാൽ ആകുന്ന വിധത്തിൽ കള്ളനെ പിടികൂടാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്. ഏതായാലും ഉടൻതന്നെ ഈ യക്ഷികള്ളനെ പിടികൂടാൻ ആകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കാരശേരി മാലാംകുന്നിലെ നാട്ടുകാരും പൊലീസും.

പ്രദേശങ്ങളിൽ മോഷണക്കേസുകൾ വർധിച്ച് വരുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. കള്ളനെ പേടിച്ച് രാത്രികാലങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങാനും ഭയക്കേണ്ട സ്ഥിതി. രണ്ടാഴ്‌ച മുൻപ് തടമ്പാട്ടുതാഴത്ത് ഗാന്ധിപാർക്കിന് സമീപത്തെ 3 കടകളിൽ മോഷണം നടന്നിരുന്നു. 3 കടകളിൽ നിന്നായി 25 മിനിറ്റിനിടയിൽ അര ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് മോഷണം പോയത്. കടയുടെ ഓടുകൾ നീക്കിയായിരുന്നു മോഷണം. തുടർന്ന് കടയുടെ ഉടമസ്ഥർ പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെടുകയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവത്തിൽ ചേവായൂർ പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്.

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TAGGED:

ROBBERY CASE KARASSERY
ROBBERY KOZHIKODE
THIEF CCTV FOOTAGE FOUND KOZHIKODE
കോഴിക്കോട് മോഷണ കേസ്
ROBBERY CASE KARASSERY MALAMKUNNU

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