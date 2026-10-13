15 വർഷം, 7 മരണം, ലക്ഷ്യമിട്ടത് കോടികളുടെ സ്വത്തുക്കള്; കൂടത്തില് കേസില് ബ്രെയിൻ മാപ്പിങ്ങില് കുടുങ്ങി കാര്യസ്ഥന് രവീന്ദ്രൻ അറസ്റ്റില്
ജയമാധവന് നായരുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറസ്റ്റെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണര് ഡോ. അരുള് ആര്.ബി. കൃഷ്ണ അറിയിച്ചു
Published : October 13, 2026 at 7:10 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കരമന കൂടത്തില് കുടുംബത്തിലെ ദുരൂഹ മരണത്തില് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം പ്രതി അറസ്റ്റില്. കാര്യസ്ഥന് രവീന്ദ്രന് നായരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ജയമാധവന് നായരുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറസ്റ്റെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണര് ഡോ. അരുള് ആര്.ബി. കൃഷ്ണ അറിയിച്ചു.
കോഴിക്കോട് കൂടത്തായിയിലെ കൊലപാതക പരമ്പരകള്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് കൂടത്തില് കുടുംബത്തിലെ മരണങ്ങളുടെ യഥാര്ത്ഥ ചിത്രവും മറനീക്കി പുറത്തുവന്നത്. വര്ഷങ്ങളായി ഈ കേസ് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു. 2017 ഏപ്രില് 12നാണ് ജയമാധവന് നായരെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. കട്ടിലില് നിന്ന് വീണു പരിക്കുപറ്റിയ നിലയിലായിരുന്നു മരണം. ജയമാധവന് നായരുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഫോറന്സിക് റിപ്പോര്ട്ടായിരുന്നു കേസില് നിര്ണായക വഴിത്തിരിവായത്.
ബ്രെയിന് മാപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റിലും രവീന്ദ്രന്റെ പങ്ക് പൊലീസിന് വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാന് വിളിച്ചുവരുത്തിയ ശേഷം രവീന്ദ്രനെ ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ജയമാധവന് നായരുടെ കൊലപാതകത്തിലൂടെ ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു രവീന്ദ്രന്റെ ലക്ഷ്യം. കൂടത്തില് തറവാട്ടിലെ കോടികളുടെ സ്വത്തിന് അനന്തരവകാശികളാകേണ്ട ഏഴുപേര് പതിനഞ്ചു വര്ഷത്തിനിടെ മരിച്ചു. ഗോപിനാഥ പിള്ള, ഭാര്യ സുമുഖിയമ്മ, മക്കളായ ജയബാലകൃഷ്ണന്, ജയപ്രകാശ്, ജയശ്രീ, ഗോപിനാഥന് നായരുടെ സഹോദരന് വേലുപ്പിള്ളയുടെ മകന് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നായര്, ഗോപിനാഥന് നായരുടെ മറ്റൊരു സഹോദരനായ നാരായണപിള്ളയുടെ മകന് ജയമാധവന് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
ഇവര്ക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്ന സ്വത്തുക്കള് ഇഷ്ടദാനമെന്ന പേരില് കാര്യസ്ഥനായ രവീന്ദ്രന് നായരുടെയും ചില ബന്ധുക്കളുടെയും കൈവശമെത്തി. ഇതില് സംശയമുന്നയിച്ച് ആദ്യം നാട്ടുകാരനായ അനില്കുമാറും പിന്നീട് ബന്ധുവായ പ്രസന്നകുമാരിയമ്മയുമാണ് പരാതികള് നല്കിയത്. വ്യാജ വില്പ്പത്രം തയ്യാറാക്കിയത് വ്യാജമായിട്ടാണെന്ന് തുടക്കത്തിലേ കണ്ടെത്തി. തലസ്ഥാന നഗരത്തില് കോടിക്കണക്കിനു രൂപ വിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും ഭൂമിയുമാണ് കുടുംബത്തിനുള്ളത്.
വേലുപ്പിള്ളയുടെ മകന്റെ ഭാര്യ പ്രസന്നകുമാരിയുടെയും നാട്ടുകാരനായ അനില്കുമാറിന്റെയും പരാതിയിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. തലയ്ക്കേറ്റ പരിക്കാണ് ജയമാധവന് നായരുടെ മരണ കാരണമെന്ന് പോസ്റ്റുമോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. മുഖത്ത് രക്തം കട്ടപിടിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. മുറിവുകള് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നറിയാനാണ് ഫോറന്സിക് പരിശോധന നടത്തിയത്. സ്ഥലത്തു നിന്ന് രക്തക്കറ പുരണ്ട തടിക്കഷ്ണം അടക്കം അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചിരുന്നു. സഹോദരന് ജയപ്രകാശ് രക്തം ഛര്ദ്ദിച്ചാണ് മരിച്ചതെങ്കിലും പോസ്റ്റുമോര്ട്ടം നടത്തിയിരുന്നില്ല.
2017-ൽ കൂടത്തില് വീട്ടിലെത്തുമ്പോള് കട്ടിലില് നിന്ന് വീണു കിടക്കുന്ന ജയമാധവന് നായരെ കാണുകയും ഓട്ടോറിക്ഷയില് മെഡിക്കല് കോളേജിലെത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു രവീന്ദ്രന് നായര് അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. വീട്ടുജോലിക്കാരി ലീലയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. ജയമാധവന് നായര് മരിച്ചതായി അറിയിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് രവീന്ദ്രന് നായരും ലീലയും ഓട്ടോയില് കരമന പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി.
എന്നാല് ഇരുവരുടെയും മൊഴികളില് വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അപ്പോഴേ മനസിലാക്കി. ഈ വൈരുദ്ധ്യം അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. ജയമാധവന് നായരെ ആദ്യം ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി പറഞ്ഞ ഡ്രൈവര് പിന്നീട് മൊഴിമാറ്റിയിരുന്നു. ആശുപത്രിയില് പോയിട്ടില്ലെന്നും 5 ലക്ഷം രൂപ രവീന്ദ്രന് നായര് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് കള്ളം പറഞ്ഞതെന്നുമായിരുന്നു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ രണ്ടാം മൊഴി. വീഡിയോയില് റിക്കോര്ഡ് ചെയ്ത ഈ മൊഴി ആദ്യം അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചില്ല.
അടുത്ത വീട്ടിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് തന്റെ വണ്ടി രാത്രി സ്ഥിരമായി പാര്ക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് കൂടത്തില് തറവാട്ടിലായിരുന്നു. എന്നാല് ഈ ഓട്ടോ വിളിക്കാതെ മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനായ സഹദേവന്റെ സഹായത്തോടെ ഓട്ടോ വിളിച്ച് ജയമാധവന് നായരെ മെഡിക്കല് കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതില് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് കേസിലെ പരാതിക്കാരിയായ പ്രസന്നകുമാരിയും മൊഴി നല്കിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിച്ചാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇപ്പോള് അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
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