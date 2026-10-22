കരമന കൂടത്തിൽ ജയമാധവൻ നായർ കൊലക്കേസ്; പ്രതി രവീന്ദ്രന് നായർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ
കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനിടെ ജയമാധവന് നായരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏഴുപേരാണ് ദുരൂഹസാഹചര്യങ്ങളിൽ മരിച്ചത്. സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആസൂത്രിത കൊലപാതകമാണിതെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തൽ.
Published : October 22, 2026 at 5:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കരമന കാലടി ഉമാ മന്ദിരത്തിൽ (കൂടത്തിൽ തറവാട്) ജയമാധവൻ നായർ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതി രവീന്ദ്രൻ നായരെ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് (ഒന്ന്) കോടതിയുടേതാണ് നടപടി. കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനും തെളിവെടുപ്പിനുമായി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ അപേക്ഷ കോടതി അംഗീകരിച്ചു. കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ച പ്രതിയെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാലടിയിലെ കൂടത്തിൽ തറവാട്ടിലുൾപ്പെടെ എത്തിച്ച് പൊലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും.
സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രതി ആസൂത്രിതമായി കൊലപാതകം നടപ്പിലാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ചുരുളഴിയുമെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. കോഴിക്കോട് കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കൂടത്തിൽ കുടുംബത്തിലെ മരണങ്ങളിലും ബന്ധുക്കൾ ദുരൂഹതയാരോപിച്ച് പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനിടെ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഏഴുപേരാണ് ദുരൂഹസാഹചര്യങ്ങളിൽ മരിച്ചത്. ഇതിൽ ഒടുവിൽ 2017-ൽ നടന്ന ജയമാധവൻ നായരുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും, ഇത് പ്രതി രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുകയുമായിരുന്നു. സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു കൊലപാതകമെന്നാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അവിവാഹിതനായ ജയമാധവൻ നായർ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ തട്ടിയെടുത്ത കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾക്ക് മറ്റ് അവകാശിയുണ്ടാകുമെന്ന ചിന്തയാണ് രവീന്ദ്രൻ നായരെ കൊല ചെയ്യാന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ
1991 മുതൽ 2017 വരെയുള്ള ദുരൂഹ മരണങ്ങൾ
1991 മുതൽ 2017 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് കൂടത്തിൽ തറവാട്ടിലെ ഏഴുപേർ വിവിധ സമയങ്ങളിലായി മരിച്ചത്. ഗോപിനാഥൻ നായർ, ഭാര്യ സുമുഖിയമ്മ, മക്കളായ ജയശ്രീ, ജയബാലകൃഷ്ണൻ, ജയപ്രകാശ് എന്നിവർക്കുപുറമേ ഗോപിനാഥൻ നായരുടെ ജ്യേഷ്ഠൻമാരായ നാരായണപിള്ളയുടെയും വേലുപ്പിള്ളയുടെയും മക്കളായ ജയമാധവൻ നായരും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരുമാണ് മരിച്ചത്. എന്നാൽ ജയമാധവൻ നായരുടെ മരണമാണ് നിർണായകമായത്. ജയപ്രകാശിൻ്റെയും ജയശ്രീയുടെയും മരണങ്ങളും അസ്വാഭാവികമായിരുന്നു.
2017 ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് ജയമാധവൻ നായരെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കട്ടിളപ്പടിയിൽ തട്ടിവീണ് തലയ്ക്കു പരിക്കേറ്റതിനെത്തുടർന്നാണ് മരണമെന്നായിരുന്നു കാര്യസ്ഥനായിരുന്ന രവീന്ദ്രൻ നായർ ആദ്യം മൊഴിനൽകിയത്. മരണകാരണം തലയ്ക്കേറ്റ പരിക്കാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
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കരമന പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ജയമാധവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നറിയാൻ നടത്തിയ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയാണ് രവീന്ദ്രനെ കുടുക്കാന് നിർണായകമായത്. ജയമാധവനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊഴികളിലും വൈരുധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.
ജയമാധവൻ നായരെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയയെന്നുപറഞ്ഞ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ സുമേഷ് പണംവാങ്ങിയാണ് മൊഴിനൽകിയതെന്ന് പിന്നീട് പൊലീസിനോടു സമ്മതിച്ചു. അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ രവീന്ദ്രൻ നായർ നൽകിയെന്നാണ് ഓട്ടോഡ്രൈവർ അന്വേഷണസംഘത്തോടു പറഞ്ഞത്. രവീന്ദ്രൻ നായർ മുൻകാര്യസ്ഥനായിരുന്ന സഹദേവനും ജോലിക്കാരി ലീല അടക്കമുള്ളവർക്കും പണം നൽകിയതായി തുടരന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. വീടിനു പിന്നിൽനിന്നു കണ്ടെത്തിയ രക്തക്കറ പുരണ്ട തടിക്കഷണവും അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായി.
ജയമാധവൻ്റെ മരണത്തിനുപിന്നാലെ 100 കോടിയോളം വിലമതിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ കാര്യസ്ഥൻ രവീന്ദ്രൻനായരും അകന്ന ചില ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് പങ്കിട്ടതും ദുരൂഹത കേസിലെ ദുരൂഹത വർധിപ്പിച്ചു. 2017 ഒക്ടോബർ 17-ന് കരമന പൊലീസ് 12 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
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