വേദനയായി ആന കൊലപ്പെടുത്തിയ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ആന പരിപാലന വീഡിയോ; ഇടിവി ഭാരത് വാർത്ത നൽകിയത് 2024 നവംബര്‍ ഒന്നിന്

പരിപാലന രീതികൾ പങ്കുവെച്ച വിഷ്ണുവിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ആന വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി കൊലപ്പെടുത്തി. കേന്ദ്രത്തിൽ പാപ്പാൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആദ്യമാണ്.

Kappukad elephant care centre Kerala elephant attack news Mahout death Thiruvananthapuram Elephant Manu kills mahout
വിഷ്ണു (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 5, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: കാപ്പുകാട് ആന പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിൽ ബാലരാമപുരം സ്വദേശി വിഷ്ണു ആന പരിപാലകനായി എത്തിയിട്ട് എട്ടു വർഷമാകുന്നു. മണ്ണാർക്കാട് നിന്നെത്തിയ മായ എന്ന കുട്ടിയാനയുടെ പരിപാലകനായിരുന്ന വിഷ്ണു നിലമ്പൂരിൽ നിന്നെത്തിച്ച മനു എന്ന മോഴയാനയുടെ പരിപാലനത്തിലേക്കു മാറിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടു വർഷമേ ആയുള്ളൂ.

വിഷ്ണുവിൻ്റെ പരിചരണത്തിൽ മനു ഇതുവരെ വളരെ സംതൃപ്തനായിരുന്നു. 2024 ഒക്ടോബർ 24ന് ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോർട്ടർ സംഘം കാപ്പുകാട് ആന പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആന പരിപാലനവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി എത്തിയപ്പോൾ വിഷ്ണു മായയുടെ പരിപാലകനായിരുന്നു.

വിഷ്ണുവിനൊപ്പം ഇടിവി ഭാരത് സംഘം കാപ്പുകാട് ആന പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികളായ ആനകളെ കുളിപ്പിക്കുന്ന നെയ്യാർ റിസർവോയറിലേക്കു പോയി വിശദമായി ആനക്കുളി ചിത്രീകരിച്ചു. ശേഷം ആനകളെ പൊട്ടു തൊടീച്ച് വിഷ്ണു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാപ്പാൻമാർ തിരികെ ആനകളുടെ കൂടുകളിലെത്തിച്ച് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള ഭക്ഷണം തയാറാക്കി വായിൽ വച്ചു കൊടുക്കും. കൂരവ്, അരി, മുതിര, ചെറുപയർ, മഞ്ഞൾ, ഉപ്പ് എന്നിവ ഒരുമിച്ച് വേവിച്ച പ്രാതലാണ് അന്തേവാസികളായ ആനകൾക്കു നൽകുന്നത്.

More read:- ആനകളെ അടുത്തറിയാം, ആനക്കുളിയും ആനത്തീറ്റയും കണ്ടാസ്വദിക്കാം; സഞ്ചാരികളെ മാടിവിളിച്ച് കോട്ടൂര്‍ ആന പരിപാലന കേന്ദ്രം

പ്രായമനുസരിച്ച് ഡോക്ടർ നിർദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് പ്രാതലെന്ന് അന്ന് വിഷ്ണു ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു. മൊത്തം 4 കിലോ വേവിച്ച ആഹാരം രണ്ടു നേരമായി രണ്ടു കിലോഗ്രാം വീതമാണ് നൽകുക എന്നും അന്ന് വിഷ്ണു പറഞ്ഞിരുന്നു. ചെറിയ ആനകൾക്ക് 120 കിലോഗ്രാം വരെ പുല്ലു നൽകും. മുതിർന്ന ആനകൾക്ക് 180-200 കിലോഗ്രാം വരെ പുല്ലു നൽകും. പുറമേ തണ്ണിമത്തൻ, ശർക്കര എന്നിവയും നൽകുമെന്ന് വിഷ്ണു അന്ന് ഞങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. മാസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഡോക്ടറെത്തി രക്തമെടുത്തു പരിശോധിച്ച് രക്തത്തിൽ കുറവുള്ള മൂലകങ്ങൾ എന്താണെന്നു മനസിലാക്കി അതനുസരിച്ചാണ് മെനു തയാറാക്കുക എന്ന് വളരെ വിശദമായി തന്നെ വിഷ്ണു വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

എട്ടുമണിയോടെ തൊട്ടടുത്ത നെയ്യാർ റിസർവോയറിലെ കുളിക്കടവിലെത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആനകൾക്ക് കുറുമ്പു വളരെ കൂടുതലാണ്. കരയിലുള്ള പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ കമ്പിത്തൂണുകളിൽ ഇവയെ ബന്ധിക്കും വരെ ആനകൾ വെള്ളത്തിൽ തിമിർത്തുല്ലസിക്കും. ഈ സമയത്ത് ആനകൾ പാപ്പാൻമാരുടെ നിർദേശം അനുസരിക്കാൻ വൈമുഖ്യം കാട്ടുക പതിവാണ്.

ഇന്നും അത്തരത്തിൽ മറ്റ് ആനകൾക്കും പാപ്പാൻമാർക്കുമൊപ്പം മനു എന്ന മോഴയാനയെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് രാവിലെ ഏകദേശം ഒൻപതു മണിയോടെ വിഷ്ണുവിനെ തുമ്പിക്കൈയിലെടുത്ത് റിസർവോയറിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ താഴ്ത്തി വച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മറ്റു പാപ്പാൻമാർ ബഹളമുണ്ടാക്കിയിട്ടും ആന പിന്തിരിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് പാപ്പാൻമാർ വളരെ പണിപ്പെട്ടാണ് ആനയെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് വിഷ്ണുവിനെ അതിവേഗത്തിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആര്യനാട് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും അവിടെയെത്തുമ്പോഴേക്കും മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

മുൻകരുതലുകളും ചരിത്രവും

മനുവിന് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും മദലക്ഷണങ്ങളോ മറ്റോ ഇല്ലായിരുന്നെന്ന് കാപ്പുകാട് ഡെപ്യൂട്ടി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ വിഎസ് ഷിജു ഇടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, ആനകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകട ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പരിപാലിക്കുന്ന പാപ്പാൻമാർക്ക് വളരെ വേഗം മനസിലാകുകയും അത് ഡോക്ടർമാരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡോക്ടർമാർ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടെന്നും ഷിജു പറഞ്ഞു. 2005ലാണ് തിരുവനന്തപുരം കുറ്റിച്ചലിലെ കാപ്പുകാട് വനം വകുപ്പ് ആന പരിപാലന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

കാടുകളിൽ നിന്ന് അപകടം പറ്റുകയോ കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന നിലയിൽ വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തുന്ന ആനകളെ കൊണ്ടുവന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണിത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെറുതും വലുതുമായ 15 ആനകളാണുള്ളത്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന പരിപാലന കേന്ദ്രമാകാനുള്ള നടപികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഒരു ആന പരിപാലകന് ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഇവിടെ ദാരുണാന്ത്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കാപ്പുകാട് ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പാപ്പാൻമാർക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

