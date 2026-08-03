കന്യാകുമാരി കേരള ഹൗസ് അടച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നര വർഷം; ശമ്പളയിനത്തിൽ മാത്രം പാഴായത് 74 ലക്ഷം
കാസർകോട് സ്വദേശിയും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എ.എസ് സമർപ്പിച്ച വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള മറുപടിയിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്
Published : August 3, 2026 at 1:36 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കന്യാകുമാരിയിൽ കേരള ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കേരള ഹൗസ് മാസങ്ങളായി അടച്ചിട്ടതോടെ സർക്കാരിന് ലക്ഷങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം. നവീകരണ പ്രവൃത്തികളുടെ പേരിൽ 2025 ഫെബ്രുവരി മുതൽ അതിഥികൾക്കുള്ള റിസർവേഷൻ പൂർണമായും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം പൂർണമായും നിലച്ചെങ്കിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിനുമായി ലക്ഷങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ചെലവാക്കുന്നത്.
കാസർകോട് സ്വദേശിയും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എ.എസ് സമർപ്പിച്ച വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള മറുപടിയിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. കന്യാകുമാരിയിലെ 1.645 ഹെക്ടർ വരുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണ് കേരള ഹൗസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം നാല് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ മുൻവർഷങ്ങളിൽ മികച്ച വരുമാനം ലഭിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നവീകരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയത്. ഇതോടെ വരുമാനത്തിൽ വലിയ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
വരുമാനം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു
2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 13,83,173 രൂപ വരുമാനവും 8,82,340 രൂപ ചെലവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2023-24ൽ ഇത് യഥാക്രമം 8,97,105 രൂപയും 9,12,602 രൂപയുമായി മാറി. 2024-25 വർഷത്തിൽ വരുമാനം 3,12,289 രൂപയായി കുറഞ്ഞപ്പോൾ ചെലവ് 5,48,576 രൂപയായിരുന്നു. എന്നാൽ 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വരുമാനം പൂർണമായും പൂജ്യമായി. അതേസമയം 4,04,918 രൂപ ചെലവാക്കുകയും ചെയ്തു.
|വർഷം
|വരുമാനം
|ചെലവ്
|2022-23
|13,83,173
|8,82,340
|2023-24
|8,97,105
|9,12,602
|2024-25
|3,12,289
|5,48,576
|2025-26
|പൂജ്യം
|4,04,918
നവീകരണം എങ്ങുമെത്തിയില്ല
കേരള ഹൗസിലെ മുറികളിലെ ടൈൽ വർക്കുകൾ, ബാത്ത്റൂം ഫിറ്റിങ്സുകൾ, മേൽക്കൂരയിലെ ഓട് മാറുന്ന ജോലികൾ എന്നിവയ്ക്കായി 6.50 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് സർക്കാർ നൽകിയത്. കേരള ഇറിഗേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപറേഷൻ (കെഐഐഡിസി) മുഖേന രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നവീകരണം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2025 ഡിസംബർ 31ന് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന നിർമാണ ജോലികൾ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല. പണികൾ വൈകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ടൂറിസം വകുപ്പ് നിർവഹണ ഏജൻസിക്ക് നിർദേശം നൽകിയതല്ലാതെ കൃത്യമായ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നൽകിയ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എ.എസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പൂട്ടിയിട്ട കെട്ടിടത്തിൽ 12 ജീവനക്കാർ
റിസർവേഷനും പ്രവർത്തനവും പൂർണമായി നിലച്ചിട്ടും കന്യാകുമാരി കേരള ഹൗസിൽ നിലവിൽ 12 ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മാനേജർ, നാല് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റുമാർ, രണ്ട് പാചകക്കാർ, രണ്ട് ലസ്കർ, സാനിറ്റേഷൻ വർക്കർ, സ്വീപ്പർ, സ്റ്റുവാർഡ് എന്നിവരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. 18 മാസമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഇവർക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ മാത്രം പ്രതിമാസം 4,12,000 രൂപയാണ് വേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് ശമ്പളയിനത്തിൽ മാത്രം 74,16,000 രൂപയാണ് സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചത്. ആളില്ലാത്ത കെട്ടിടം പരിപാലിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാത്ത അടുക്കളയ്ക്കും ജീവനക്കാരെ നിലനിർത്തി ശമ്പളം നൽകുന്നത് വലിയ ധൂർത്താണെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്.
സൗകര്യങ്ങളേറെ, നഷ്ടം കോടികൾ
ഒൻപത് എസി ഡബിൾ റൂം, രണ്ട് എസി സ്യൂട്ട് റൂം, നോൺ എസി ഡബിൾ റൂം, ഡബിൾ ഡോർമിറ്ററി എന്നിവയാണ് കന്യാകുമാരി കേരള ഹൗസിലുള്ളത്. എസി ഡബിൾ റൂമിന് 2400 രൂപയും സ്യൂട്ട് റൂമിന് 2700 രൂപയുമാണ് പ്രതിദിന വാടക. നോൺ എസി ഡബിൾ റൂമിന് 1500 രൂപയും ഡോർമിറ്ററിക്ക് 2800 രൂപയുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വഴിയാണ് റിസർവേഷൻ ക്രമീകരിക്കുന്നത്.
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തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൽ ഇത്രയധികം സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടും നിർമാണ ഏജൻസിയുടെ അനാസ്ഥ കാരണം കോടികളുടെ വരുമാന നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്ത് ന്യൂഡൽഹി, മുംബൈ, കന്യാകുമാരി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേരള ഹൗസുകളുള്ളത്. ഇതിൽ ന്യൂഡൽഹി കേരള ഹൗസ് പൊതുഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലും മുംബൈ, കന്യാകുമാരി കേരള ഹൗസുകൾ ടൂറിസം വകുപ്പിന് കീഴിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
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