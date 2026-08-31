സ്ത്രീകള് പൊതുയിടങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് വലിയ നാശമെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് കാന്തപുരം; ‘കാലഹരണപ്പെട്ട ഫ്യൂഡൽ മൂല്യങ്ങൾ’ എന്ന് വിമര്ശനം
കൊച്ചിയിൽ നടന്ന 'ഹുബ്ബുർ റസൂൽ' സമ്മേളനത്തിലും കാന്തപുരം തൻ്റെ നിലപാട് ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയതോടെ, ഇതിനെതിരെ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ രംഗത്തെത്തി.
Published : August 31, 2026 at 7:32 AM IST
എറണാകുളം: ഇസ്ലാമിക ആഘോഷങ്ങളിലും പൊതുവേദികളിലും അന്യപുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ സ്ത്രീകളെ ‘പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്’ ശരിയല്ലെന്നും, സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് വലിയ നാശത്തിന് കാരണമാകുമെന്നുമുള്ള കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ പ്രസ്താവനയും, കാന്തപുരം സമസ്ത വിഭാഗം ഇറക്കിയ സർക്കുലറും കേരളത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചിയിൽ നടന്ന 'ഹുബ്ബുർ റസൂൽ' സമ്മേളനത്തിലും കാന്തപുരം തൻ്റെ നിലപാട് ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയതോടെ, ഇതിനെതിരെ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ രംഗത്തെത്തി.
സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വലിയ നാശത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും, സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടവരാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. സ്ത്രീകളുടെ പരസ്യമായ ഇടപെടലുകൾ തടയാനും ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുമാണ് ഇസ്ലാം പർദ്ദാ സമ്പ്രദായം നിർബന്ധമാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. മതം നന്നായി പഠിച്ച തനിക്ക് സമുദായത്തോട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പൂർണ്ണ അവകാശമുണ്ടെന്നും, ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്താൽ പേടിച്ചോടുന്നവനല്ല താനെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിവാദത്തിൻ്റെ തുടക്കം
നബിദിനാഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹല്ല്-മദ്രസ കമ്മിറ്റികൾക്ക് കാന്തപുരം സമസ്ത വിഭാഗം പ്രസിഡൻ്റ് ഇ. സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാരും ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാന്തപുരവും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി ഒരു സർക്കുലർ അയച്ചിരുന്നു. ഇസ്ലാമിക ആഘോഷങ്ങളിൽ അന്യപുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ യുവതികളെ കൊണ്ടുവരരുതെന്നും, സ്ത്രീകളെ പൊതുനിരത്തുകളിലും സ്റ്റേജുകളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് യോജിച്ചതല്ലെന്നുമായിരുന്നു സർക്കുലറിലെ നിർദേശം.
ഇസ്ലാമിക ആഘോഷങ്ങളും ചടങ്ങുകളും മതപരമായ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഗൗരവത്തോടെ കാണണം. പരിപാടികൾ പൂർണ്ണമായും ഇസ്ലാമിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണെന്ന് മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇസ്ലാമികമല്ലാത്ത ആചാരങ്ങളും ആഘോഷ രീതികളും മതപരമായ ചടങ്ങുകളുമായി കൂട്ടിയിണക്കരുതെന്ന് സർക്കുലർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഇതിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നതോടെ, "സ്ത്രീകൾ രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ വൻനാശമുണ്ടാകുമെന്നും, മതം പഠിച്ച തനിക്ക് സമുദായത്തോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും, വിമർശിച്ചാൽ പേടിച്ചോടില്ലെന്നും" പറഞ്ഞ് കാന്തപുരം തൻ്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിന്നു.
വിമര്ശനങ്ങള്
കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന അങ്ങേയറ്റം സ്ത്രീവിരുദ്ധവും മധ്യകാല ഫ്യൂഡൽ മൂല്യങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് സിപിഎം നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടി എംഎൽഎമാരും, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാരും, ജഡ്ജിമാരും, ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി തിളങ്ങുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തളച്ചിടാൻ നോക്കുന്നത് കാലത്തിന് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. ജീവനുള്ള മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് 'പ്രദർശനം' എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങേയറ്റം അപമാനകരമാണെന്ന് സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി.കെ. ശ്രീമതിയും, സ്ത്രീവിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് എ.കെ. ബാലനും പ്രതികരിച്ചു.
സമസ്തയുടെ ഈ നിർദ്ദേശം ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ഒട്ടും ചേരാത്തതാണെന്ന് എസ്എഫ്ഐയും ഡിവൈഎഫ്ഐയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1989-ൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി ജസ്റ്റിസ് എം. ഫാത്തിമ ബീവി നിയമിതയായ നാടാണ് കേരളമെന്നും, വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ഇത്തരം ഒരു സ്ത്രീവിരുദ്ധ സർക്കുലറുമായി വരുന്നത് സാംസ്കാരിക പിന്നോട്ടുപോക്കാണെന്നും അവർ വിമർശിച്ചു.
പൊതുയിടങ്ങളിലോ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവരാതെ അവരെ അത്ഭുത വിളക്കിലെ ഭൂതത്തെ പോലെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കണമെന്നാണോ പറയുന്നതെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് ജിൻ്റോ ജോണ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പില് ചോദിച്ചു. സൗകര്യമുള്ളപ്പോള് പുറത്തെടുക്കാവുന്ന കുപ്പിയില് നിന്ന് വരുന്ന ഭൂതങ്ങളല്ല സ്ത്രീകളെന്ന് നിങ്ങളെന്നാണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കുക? ഇതൊരുമാതിരി മനുസ്മൃതിയുടെ കാന്തപുരം വേര്ഷനായിപ്പോയി. സത്യത്തില് പൊതുയിടങ്ങളില് സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോള് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന പുരുഷന്മാരെയല്ലേ ഒളിച്ചുവച്ച് ചികിത്സിക്കേണ്ടത്?. വൈകൃത മനോരോഗികളെ ഭയന്ന് സ്ത്രീകള് ഇനി എത്രകാലം കൂടി അകത്തളങ്ങളിലും അറകളിലും ഒളിപ്പിക്കപ്പെടണം?
പൊതുയിടങ്ങളില് പോലും സ്ത്രീകളെ കണ്ടാല് അസ്കിത തോന്നുന്നവരെ സ്വകാര്യ സാഹചര്യങ്ങളിലും വീട്ടകങ്ങളിലും എത്രയധികം ഭയപ്പെടണം നമ്മുടെ സ്ത്രീകള്! വെച്ചുവിളമ്പാനും സന്താനനിര്മ്മിതിക്കും മാത്രമുള്ളവരോ സ്റ്റോക്ക്ഹോം സിന്ഡ്രോം ബാധിച്ച അടിമകളോ ആജ്ഞാനുസരണം പണിയെടുക്കുന്ന റോബോട്ടുകളോ അല്ല ഓരോ സ്ത്രീയുമെന്ന് ഏത് ദൈവമാണ് ഇനി ഭൂമിയില് വന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് 'ജ്ഞാന പണ്ഡിതരേ'?. ജിൻ്റോ ജോണ് കുറിപ്പില് ചോദിക്കുന്നു.
അതേസമയം, സ്ത്രീകളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്ന് ബിജെപി കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ മൗനത്തെ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമെന്ന് ബിജെപി വിമർശിച്ചു.
ഭരണഘടന സ്ത്രീ-പുരുഷ സമത്വവും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പുനൽകുമ്പോൾ അതിന് വിരുദ്ധമായ ഇത്തരം ആഹ്വാനങ്ങൾ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രമുഖ ചിന്തകൻ എം.എൻ. കാരശ്ശേരി പ്രതികരിച്ചു.
പിന്തുണയുമായി അണികൾ
അതേസമയം, കാന്തപുരത്തെ പിന്തുണച്ച് ഐ.എൻ.എൽ പോലുള്ള സംഘടനകളും സുന്നി യുവജന സംഘവും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മതപണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ അണികൾക്ക് ഇസ്ലാമിക തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ കാന്തപുരത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും, ആധുനിക ലിബറൽ ചിന്തകൾ വഴി ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ തകരാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത മാത്രമാണിതെന്നുമാണ് ഇവരുടെ വാദം.
ഒരു പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ അണികൾക്കും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനും ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകാൻ കാന്തപുരത്തിന് പൂർണ്ണമായ മതപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗ് (INL) സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാസിം ഇരിക്കൂർ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
കാന്തപുരത്തെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാമെന്നും, എതിർക്കുന്നവർക്ക് അത് തള്ളിക്കളയാമെന്നും സുന്നി യുവജന സംഘം (SYS) നേതാവ് നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു
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