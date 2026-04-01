'തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരെ പിന്തുണക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല'; എഫ്സിആർഎയില് നിലപാട് പഠിച്ച ശേഷമെന്നും കാന്തപുരം
കോഴിക്കോട് സമസ്ത സെൻ്ററിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർധരരായ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് യുവതി യുവാക്കൾക്ക് വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ച് കാന്തപുരം.
Published : April 1, 2026 at 6:13 PM IST
കോഴിക്കോട്: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരെയെല്ലാം പിന്തുണക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അഥവാ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ അറിയിക്കുമെന്നും കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ. കാരന്തൂർ മർക്കസിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിലവിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന എഫ്സിആർഎ (വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമ ഭേദഗതി) യെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കാന്തപുരം വ്യക്തമാക്കി.
അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും നിലപാട് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. നേരത്തെയും ഇതിനു സമാനമായ പലകാര്യങ്ങളിലും വിവിധ സംഘടനകൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും നടപ്പിലായിട്ടില്ല.
അതുകൊണ്ടു തന്നെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും ആശങ്കകൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗൗരവത്തിലുള്ള പഠനം ഇക്കാര്യത്തിലും ആവശ്യമാണെന്ന് കാന്തപുരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോഴിക്കോട് സമസ്ത സെൻ്ററിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർധരരായ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് യുവതി യുവാക്കൾക്ക് നടത്തികൊടുക്കുന്ന സമൂഹ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നതിനാണ് വാർത്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തത്.
ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് തമിഴ്നാട് നീലഗിരി ജില്ലയിലെ പാടന്തറയിലാണ് രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സമൂഹ വിവാഹത്തിന് വേദിയൊരുങ്ങുന്നത്. നീലഗിരി ജില്ലാ എസ് വൈ എസ് കമ്മിറ്റിയും പാടന്തറ മർക്കസിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് സമൂഹ വിവാഹം നടക്കുക. ഇവിടെ തോട്ടം മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് വിവിധ ജോലികളിൽ സാധാരണക്കാരായ മലയാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഇവരിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത യുവതീ യുവാക്കളെയാണ് സമൂഹ വിവാഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ജാതി മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ മതാചാരപ്രകാരം വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടത്തും.
വിവാഹത്തിന് എത്തുന്ന വധൂവരന്മാർക്ക് പുറമെ ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും അതിഥികളും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് വിവാഹ സദ്യയും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. നീലഗിരി ജില്ലയോട് ചേർന്ന് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ഉൾപ്പെട്ടവരും വധുവരന്മാരായി സമൂഹ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. വധൂവരന്മാർക്ക് അണിയാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും സ്വർണാഭരണങ്ങളും സംഘാടകർ തന്നെ നൽകും. 2014 ലാണ് സമൂഹ വിവാഹം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന യുവതീ യുവാക്കൾക്കളെയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ആശയം ആരംഭിച്ചത്.
ആദ്യവർഷം തന്നെ 114 വധൂ വരന്മാരുടെ മംഗല്യം നടത്തി. പിന്നീട് 2015, 2017,2019, 2023 വർഷങ്ങളിൽ മെഗാ സമൂഹ വിവാഹം നടന്നു. ഇതിനകം രണ്ടായിരത്തിലേറെ യുവതി യുവാക്കളുടെ വിവാഹമാണ് സമൂഹ വിവാഹത്തിലൂടെ നടത്താൻ സാധിച്ചത്. സമസ്തയുടെ നൂറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ സാമൂഹിക സേവന സംരംഭങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് സമൂഹ വിവാഹവും നടക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന സമൂഹ സംഗമം ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർക്ക് പുറമെ സമസ്ത നീലഗിരി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ സലാം മുസ്ലിയാർ ദേവർശാല, ഡോ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി, മജീദ് കക്കാട് എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ചു.
