പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ; ചർച്ചയായത് വികസനവും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമവും
പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയില് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം, വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ, പൈതൃക സംരക്ഷണം എന്നിവ ചർച്ചയായി. വികസന വിഷയങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അനുകൂലമായ ഉറപ്പുകൾ നൽകിയതായി കാന്തപുരം
Published : February 16, 2026 at 6:18 PM IST
എറണാകുളം: ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി രാജ്യത്തെ സാമൂഹിക, വിദ്യാഭ്യാസ, മാനുഷിക വികസന വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ചയായതെന്ന് കാന്തപുരം വ്യക്തമാക്കി. ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയില് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലും പങ്കെടുത്തു. കേരളത്തിൽ കാന്തപുരം അടുത്തിടെ നടത്തിയ 'മനുഷ്യർക്കൊപ്പം' യാത്രയ്ക്കിടെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച വിവിധ ആവശ്യങ്ങളും പരാതികളും അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി.
മൗലാനാ ആസാദ് നാഷണൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും അലിഗഢ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയുടെ മലപ്പുറം സെൻ്ററിന് അർഹമായ വികസനം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബറേലി സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരപരാധികൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ, രാജ്യത്തെ പുരാതന മസ്ജിദുകളും ഇസ്ലാമിക പൈതൃക സ്മാരകങ്ങളും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വഖഫ് വിഷയങ്ങളിലെ ആശങ്കകളും പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വിവിധ തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും മുന്നോട്ടുവെച്ചു.
കേരളത്തിലെ നിരവധി ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നും കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കാണുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയതായും കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു.
മർകസിൻ്റെയും ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സാമൂഹിക-വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ യശസ്സ് ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കാന്തപുരത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധ റമദാൻ സന്ദേശം കാന്തപുരം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി.
സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ സെക്രട്ടറി പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി, എസ് വൈ എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഹകീം അസ്ഹരി എന്നിവരും കാന്തപുരത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
