വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് കാന്തപുരത്തിൻ്റെ മറുപടി: 'അരാജകത്വം വർധിക്കുന്നു, വിദ്വേഷം വേണ്ട'; കേരള യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം

'മനുഷ്യർക്കൊപ്പം' എന്ന സന്ദേശവുമായി കാന്തപുരത്തിൻ്റെ കേരള യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി. വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് യാത്രയെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ഉള്ളാൾ ദർഗയിൽ നിന്നാണ് പര്യടനം ആരംഭിച്ചത്.

കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 1, 2026 at 4:05 PM IST

കാസർകോട്: മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചും അരാജകത്വം പടർന്നും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാനകാലത്ത് 'മനുഷ്യർക്കൊപ്പം' എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ നയിക്കുന്ന കേരള യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ സെൻ്റിനറി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യാത്ര കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചത്. സമുദായ നേതാക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ സമൂഹത്തിൽ വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും വളർത്തുകയാണെന്നും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യരെ ഛിന്നഭിന്നമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും യാത്രയുടെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹീമുൽ ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചായിരുന്നു കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ പ്രതികരണം. വ്യക്തികളെ പേരെടുത്ത് വിമർശിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ രീതിയല്ലെന്നും എന്നാൽ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ വീണ്ടും വീണ്ടും മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും ബുഖാരി തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. നാട്ടിൽ അരാജകത്വം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് യാത്രയെന്ന് കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ പറഞ്ഞു. മുൻപ് നടത്തിയ യാത്രകൾ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചിരുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രീയമായും മറ്റും ഭിന്നിച്ചുനിൽക്കുന്നവരെ മാനസികമായി യോജിപ്പിക്കാൻ ഈ യാത്രയ്ക്കും സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഉജ്ജ്വലമായ തുടക്കം

കർണാടകയിലെ ഉള്ളാൾ ദർഗയിൽ സിയാറത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേരള യാത്രയുടെ ഔദ്യോഗിക പര്യടനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ അന്ത്യവിശ്രമ കേന്ദ്രമായ ഇവിടെ വച്ചാണ് താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബുഖാരി തങ്ങൾ ദീർഘകാലം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. തുടർന്ന് വാഹനങ്ങളുടെ വലിയ അകമ്പടിയോടെ കർണാടകയിലെ സംഘടനാ നേതാക്കളും പൗരപ്രമുഖരും ചേർന്ന് യാത്രയെ കാസർകോടേക്ക് ആനയിച്ചു. സംസ്ഥാന അതിർത്തിയിൽ കാസർകോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായ വരവേൽപ്പ് നൽകി.

സമസ്ത പ്രസിഡൻ്റ് റഈസുൽ ഉലമ ഇ സുലൈമാൻ മുസ്‌ലിയാർ, ഉപാധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് കെഎസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ കുമ്പോൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർക്ക് പതാക കൈമാറി. കർണാടക സ്പീക്കർ യുടി ഖാദർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കർണാടക ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡൻ്റ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുസ്‌ലിയാർ മാണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സയ്യിദ് ഇബ്രാഹീം ഖലീൽ ബുഖാരി, പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി എന്നിവരാണ് യാത്രയുടെ ഉപനായകർ. സമസ്തയുടെയും പോഷക സംഘടനകളുടെയും സമുന്നത സാരഥികൾ ജാഥയെ ഉടനീളം അനുഗമിക്കും.

നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം

സമസ്ത പ്രസിഡൻ്റ് ഇ സുലൈമാൻ മുസ്‌ലിയാരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സയ്യിദ് കെഎസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ കുമ്പോൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി, എംഎൽഎമാരായ രാജഗോപാലൻ, എൻഎ നെല്ലിക്കുന്ന്, അഡ്വ. സിഎച്ച് കുഞ്ഞമ്പു, ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ, എകെഎം അഷ്റഫ് തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും. ചിന്മയ മിഷൻ കേരള ഘടകം അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ശ്രീ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ സരസ്വതി, ഫാദർ മാത്യു ബേബി മാർത്തോമ, മുസ്‌ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കല്ലട്ര മാഹിൻ ഹാജി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും. കൂടാതെ പികെ ഫൈസൽ, അസീസ് കടപ്പുറം, ഹകീം കുന്നിൽ, ഷാനവാസ് പാദൂർ, യൂനുസ് തളങ്കര തുടങ്ങിയവരും വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രാസ്ഥാനിക പ്രമുഖരും പ്രഭാഷണം നടത്തും. വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് 313 അംഗ സെൻ്റിനറി ഗാർഡിൻ്റെ മാർച്ചോടെയാണ് യാത്രയുടെ സാരഥികളെ നഗരിയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കെ കാന്തപുരം വിഭാഗം നടത്തുന്ന ഈ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണിക്കുണ്ടായ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണം വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വർഗീയ പരാമർശങ്ങളാണെന്ന് സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇടത് പക്ഷത്തോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന കാന്തപുരം വിഭാഗവും വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തുന്നത്. സാധാരണയായി രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കാറുള്ള ഇവർ, മലപ്പുറം ജില്ലക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങളിലും മറ്റും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിർണായകമായേക്കാം.

യാത്രാ വഴി

ജനുവരി രണ്ടിന് കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റ് മൈതാനത്ത് പര്യടനം നടത്തുന്ന യാത്ര മൂന്നിന് നാദാപുരത്തും നാലിന് കോഴിക്കോട് മുതലക്കുളത്തും എത്തും. ജനുവരി 5ന് കൽപ്പറ്റ, 6ന് ഗൂഡല്ലൂർ, 7ന് അരീക്കോട്, 8ന് തിരൂർ, 9ന് ഒറ്റപ്പാലം, 10ന് ചാവക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പര്യടനത്തിന് ശേഷം 11ന് എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ എത്തും. തുടർന്ന് 12ന് തൊടുപുഴ, 13ന് കോട്ടയം, 14ന് പത്തനംതിട്ട, അന്ന് വൈകുന്നേരം കായംകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജനുവരി 16ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനിയിൽ യാത്ര സമാപിക്കും.

