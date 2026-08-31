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സ്‌ത്രീകള്‍ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന കാന്തപുരത്തിൻ്റെ വിവാദ പരാമര്‍ശം; പ്രതികരിച്ച് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്‌ണ

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലും വലിയ മുന്നേറ്റം കൈവരിച്ചവരാണെന്നും പ്രതികരണം

BINDU KRISHNA kanthapuram controversial remarks kanthapuram muslim women remarks കാന്തപുരം സ്‌ത്രീവരുദ്ധ പരാമര്‍ശം
Kanthapuram A.P. Aboobacker Musliar, Bindu Krishna (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2026 at 10:16 AM IST

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കൊല്ലം: ഇസ്‌ലാമിക ആഘോഷങ്ങളിലും പൊതുവേദികളിലും സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെതിരെ കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ പുറപ്പെടുവിച്ച വിവാദ സർക്കുലറിനെതിരെയും പ്രസ്‌താവനയ്‌ക്കെതിരെയും വിമര്‍ശനവുമായി വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്‌ണ. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അതൊരിക്കലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന പൗരാവകാശങ്ങൾക്ക് മുകളിലാകരുതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സും തുല്യതയും എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണെന്ന് ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ലിംഗഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനും തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എത്രയോ സ്‌ത്രീകളാണ് പൊതുരംഗത്ത് കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഭരണഘടന എല്ലാവരെയും തുല്യരായാണ് കാണുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്‌ട്രപതി വരെ ഒരു വനിതയാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറെക്കാലം നയിച്ച ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി, പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ബേനസീർ ഭൂട്ടോ എന്നിവരെല്ലാം സ്‌ത്രീകളാണെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. അതേസയമം മതവിശ്വാസം പിന്തുടരാമെന്നും പക്ഷെ ഭരണഘടനയെ മാനിക്കണമെന്നും ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലും വലിയ മുന്നേറ്റം കൈവരിച്ചവരാണ്. എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലെയും പെൺകുട്ടികൾ ഇന്ന് ഉന്നത പദവികളിൽ തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. മതപരമായ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ബഹുമാനിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാനത്ത് വടക്കൻ ജില്ലകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പ്രഗല്‍ഭരായ സ്‌ത്രീകളുണ്ടെന്നും സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിന് ഒട്ടും സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത നിലപാടാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

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TAGGED:

BINDU KRISHNA
KANTHAPURAM CONTROVERSIAL REMARKS
KANTHAPURAM MUSLIM WOMEN REMARKS
കാന്തപുരം സ്‌ത്രീവരുദ്ധ പരാമര്‍ശം
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