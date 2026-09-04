സ്ത്രീകളെ കുഴിച്ചുമൂടാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടില്ല; വിവാദങ്ങളിൽ വിശദീകരണവുമായി കാന്തപുരം
സ്ത്രീകൾക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം നൽകുന്നുവെന്ന പ്രചാരണം പൂർണമായും തെറ്റാണെന്നും സ്ത്രീകളെ കുഴിച്ചുമൂടണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവരല്ല തങ്ങളെന്നും തൃശൂരിൽ നടന്ന പൊതുപരിപാടിയിൽ കാന്തപുരം എ.പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ
Published : September 4, 2026 at 1:32 PM IST
തൃശൂർ:തൃശൂർ: സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്തേക്ക് വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കാന്തപുരം എ.പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ. സ്ത്രീകൾക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം നൽകുന്നുവെന്ന പ്രചാരണം പൂർണമായും തെറ്റാണെന്നും സ്ത്രീകളെ കുഴിച്ചുമൂടണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവരല്ല തങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം തൃശൂരിൽ നടന്ന പൊതുപരിപാടിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അവകാശങ്ങളും
തങ്ങളുടെ കീഴിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാന്തപുരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാരന്തൂർ മർകസിൻ്റെ കീഴിൽ ആയിരത്തിലധികം പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വനിതാ അധ്യാപകരാണ്. നിർധനരായ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് താമസവും ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും സൗജന്യമായാണ് നൽകിവരുന്നത്.
സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്താനോ കുഴിച്ചുമൂടാനോ അല്ല, മറിച്ച് അവർക്ക് അർഹമായ വിദ്യാഭ്യാസവും സൗകര്യങ്ങളും നൽകാനാണ് എക്കാലവും മുന്നിൽ നിന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആധുനിക കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം വേദിയിൽ വിശദീകരിച്ചു.
വിഭാഗീയ ശ്രമങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണം
സംവാദങ്ങളും അറിവന്വേഷണങ്ങളും ആരോഗ്യകരമായ വേദികളാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇത്തരം ചർച്ചകളെ ബോധപൂർവം വിവാദങ്ങളിലേക്കും വിഭാഗീയതയിലേക്കും വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നത വിതയ്ക്കാനുള്ള ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളെ ജാഗ്രതയോടെ കാണണം. പ്രവർത്തകർ യാതൊരുവിധ പ്രകോപനങ്ങൾക്കും ഇരയാകരുത്. നാളിതുവരെ തിന്മകളെ നന്മ കൊണ്ട് നേരിട്ട പാരമ്പര്യമാണ് വിശ്വാസികൾക്കുള്ളതെന്നും സഹിഷ്ണുതയോടെയും അച്ചടക്കത്തോടെയും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും കാന്തപുരം ഓർമിപ്പിച്ചു. വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് സമുദായത്തിൽ അനൈക്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
വിവാദത്തിന് ആധാരമായ പശ്ചാത്തലം
കൊച്ചിയിൽ നടന്ന കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ ഹുബ്ബുറസൂൽ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവേ കാന്തപുരം നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളാണ് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവച്ചത്. സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് വലിയ നാശത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും വീട്ടിൽ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ. സ്ത്രീകൾ പൊതുവേദികളിൽ വരുന്നത് തടയുന്നത് അവരോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നിലപാടിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നുവന്നത്.
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സ്ത്രീകളുടെ പൊതുരംഗ പ്രവേശനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽ വിശദീകരണവുമായി അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും വിഷയം ഉയർത്തിവിട്ട സാമൂഹിക ആശയപരമായ ചർച്ചകൾ ഇനിയും ശാന്തമായിട്ടില്ല. സ്വന്തം സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള വനിതാ വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റങ്ങൾ എടുത്തുകാണിച്ച് തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത കാഴ്ചപ്പാടുകളും വിയോജിപ്പുകളും പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്.
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