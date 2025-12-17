ചുവപ്പ് കോട്ടയായി കണ്ണൂർ; നിയമസഭയിലേക്ക് തദ്ദേശം ചൂണ്ടു പലകയാകുമോ? അട്ടിമറി പ്രതീക്ഷയിൽ യുഡിഎഫ്
Published : December 17, 2025 at 1:02 PM IST
കണ്ണൂർ: 2025ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതോടുകൂടി അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളം ആരു ഭരിക്കും എന്ന ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തില് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഏതാണ്ട് മൂന്നു മാസത്തിനപ്പുറം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലകൾ തോറും ആർക്കാണ് മുൻതൂക്കം എന്ന ചർച്ചകളും രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണൂരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങോട്ട് എന്ന് സൂചനകളാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്.
കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ്റെയും സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെയും സ്വന്തം ജില്ലയിൽ ആര് കൊടിയുയർത്തും എന്ന ചോദ്യമാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി സൂചന നൽകുന്നത്. കണ്ണൂരിൻ്റെ ചുവപ്പിന് മങ്ങലേൽക്കുന്നില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനകളാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
ഉരുക്കുകോട്ടകൾ കാത്ത് എൽഡിഎഫ്
ആകെയുള്ള 11 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിലവിൽ രണ്ടു നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ മാത്രമാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ കൈയിൽ ഉള്ളത്. മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒക്കെയും എൽഡിഎഫിന് ആധിപത്യമാണുള്ളത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായെങ്കിലും നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉരുക്ക് കോട്ടകളിൽ എൽഡിഎഫ് നിലഭദ്രം എന്നാണ്. വോട്ട് നില പരിശോധിച്ചാൽ എൽഡിഎഫിന് സംസ്ഥാനത്തു തന്നെ അപ്രമാദിത്യമുള്ള ചില മണ്ഡലങ്ങൾ കണ്ണൂരിലാണ്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായ തലശ്ശേരി, കൂത്തുപറമ്പ് പയ്യന്നൂർ, കല്യാശ്ശേരി, ധർമ്മടം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇടതുമുന്നണിക്ക് ലീഡുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീഡ് തലശ്ശേരിയിലാണ്. എന്നാൽ ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞതവണ എൽഡിഎഫ് ജയിച്ച കണ്ണൂർ, അഴിക്കോട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് ലീഡ് നേടി. ഇരിക്കൂറിലും പേരാവൂരിലും യുഡിഎഫ് ലീഡ് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ലീഡ് കുറഞ്ഞത് ചർച്ചയാകുന്നു
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായ ധർമ്മടത്ത് വോട്ടുനിലയിൽ ഉണ്ടായ കുറവ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സജീവ ചർച്ചയാണ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് എൽഡിഎഫിൻ്റെ ലീഡ് പകുതിയായി. ഇടതുമുന്നണിക്ക് ലീഡ് നൽകുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്പീക്കറുടെ മണ്ഡലമായ തലശ്ശേരിയാണ്. യുഡിഎഫിനെക്കാൾ 38524 വോട്ടുകൾ കൂടുതലുണ്ട് എൽഡി എഫിന്. തലശ്ശേരിയിൽ 36801 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു തലശ്ശേരിയിൽ ഷംസീർ 2021ൽ വിജയിച്ചത്. കൂത്തുപറമ്പ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സുരക്ഷിത മണ്ഡലം. കൂത്തുപറമ്പിൽ 38439 വോട്ട് ഇടതുമുന്നണി അധികം സമാഹരിച്ചു മറ്റൊരു കോട്ട പയ്യന്നൂരാണ് 32113 വോട്ടിൻ്റെ ലീഡ്. കല്ല്യാശേരിയിൽ 30489 വോട്ടിൻ്റെ ലീഡുമുണ്ട്. മണ്ഡലത്തിലെ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ എതിരില്ലാതെ എൽഡിഎഫ് ജയിച്ച ആറുവാർഡുകളിലെ വോട്ട് കൂട്ടാതെയാണിത്. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ മണ്ഡലമായ തളിപ്പറമ്പിലും സിപിഎമ്മിന് തന്നെയാണ് മുൻതൂക്കം. ആന്തൂർ നഗരസഭയിലും മലപ്പട്ടത്തെയും ചില വാർഡുകളിൽ എതിരില്ലാതെ സിപിഎം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ വോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ 12498 വോട്ട് എൽഡിഎഫിന് കൂടുതലാണ്.
ധർമ്മടത്ത് 25777 വോട്ടിൻ്റെ ലീഡാണ് ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഉള്ളത്. 50123 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പിണറായി വിജയനെ ജയിപ്പിച്ച മണ്ഡലമാണിത്. ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ പിണറായി പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് വന് ലീഡ് നേടിയെങ്കിലും കടമ്പൂരിൽ യുഡിഎഫ് കൂടുതൽ വോട്ട് നേടി. ചെമ്പിലോട്, അഞ്ചരക്കണ്ടി പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ നേർത്തതായി.
വേങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലും യുഡിഎഫ് വോട്ട് വർധിപ്പിച്ചു. ധർമ്മടത്തെ ലീഡ് കുറയാൻ കാരണം ഇതാണ്. മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മണ്ഡലത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ 15,350 വോട്ടിന്റെ ലീഡാണ് ഇടതുമുന്നണിക്കുള്ളത്. കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടിയ 60,963 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വോട്ടുവിഹിതം വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ.
ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുത്ത് യുഡിഎഫ്
യുഡിഎഫ് സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ ആയ പേരാവൂരിലും ഇരിക്കൂറിലും മികച്ച ലീഡ് യുഡിഎഫിനുണ്ട്. മലയോരമേഖലയിൽ യുഡിഎഫ് നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഇരിക്കൂറിൽ കാണാം. 21960 വോട്ടിൻ്റെ ലീഡ് മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ട്. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ മണ്ഡലമായ പേരാവൂരിൽ 10230 വോട്ടിൻ്റെ ലീഡ് ആണ് യുഡിഫിനുള്ളത്. കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയായി കൈവിട്ട കണ്ണൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ 10459 വോട്ടിൻ്റെ ലീഡ് യുഡിഫ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. യുഡിഎഫ് എൽഡിഎഫ് മുന്നണി ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ച വെക്കാറുള്ള അഴീക്കോട് 2489 വോട്ട് യുഡിഎഫിന് കൂടുതലാണ്. കോർപ്പറേഷനിലെ പള്ളിക്കുന്ന് പുഴാതി വിഭാഗങ്ങളിൽ നേടിയ മുൻതൂക്കമാണ് യുഡിഎഫിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്.
1) തലശ്ശേരി- എൽ ഡി എഫ് -38524
2) പയ്യന്നൂർ - എൽ ഡി എഫ് - 32113
3) മട്ടന്നൂർ - എൽ ഡി എഫ് -15350 (നഗരസഭ ഇല്ലാതെ )
4) കൂത്തുപറമ്പ് - എൽഡിഎഫ് -38843
5)കല്യാശ്ശേരി- എൽ ഡി എഫ് - 30489 (കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ എതിരില്ലാതെ ആറു വാർഡിൽ എൽഡിഎഫ് ജയിച്ചത് ഉൾപ്പെടുത്താതെ)
6) ധർമ്മടം - എൽഡിഎഫ് - 25577
7) തളിപ്പറമ്പ് - എൽഡിഎഫ് -12498 (ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ അഞ്ച് മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്നിടത്തും എൽഡിഎഫ് എതിരില്ലാതെ ജയിച്ചത് ഉൾപ്പെടുത്താതെ)
8) കണ്ണൂർ - യുഡിഎഫ്- 10459
9) അഴീക്കോട്- യുഡിഎഫ് -2089
10) പേരാവൂർ - യുഡിഎഫ് -10230
11) ഇരിക്കൂർ - യുഡിഎഫ് - 21960.
