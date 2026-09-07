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രോഗക്കിടക്കയിൽ നിന്ന് കരകൗശല വിസ്‌മയത്തിലേക്ക്; ഇത് യശോദയുടെ അതിജീവന കഥ

പാടിയോട്ടുചാൽ വള്ളിപ്പിലാവ് റോഡിലെ യശോദയുടെ വീട് കാണികളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. യശോദ ഒരുക്കിയ കരകൗശല വസ്‌തുക്കളാൽ നിറങ്ങൾ വാരിവിതറിയ നിലയിലാണ് ഇവിടം

KANNUR KANNUR NATIVE YASHODA HOME MADE CRAFT SELLER KANNUR ELEPHANT CAPARISON
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 11:11 AM IST

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ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ

കണ്ണൂർ: രോഗക്കിടക്കയിൽ തളർന്നുപോയ ജീവിതത്തെ വർണനൂലുകൾ കൊണ്ട് തിരികെ തുന്നിച്ചേർത്ത ഒരു വീട്ടമ്മയുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ. വാതരോഗം തളർത്തിയ ശരീരത്തെ ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ട് മറികടന്ന്, കരകൗശല വിദ്യയിലൂടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പുതിയ പാഠം രചിക്കുകയാണ് പാടിയോട്ടുചാൽ സ്വദേശിനിയായ യശോദ. പ്രതിസന്ധികളെ സർഗാത്മകത കൊണ്ട് നേരിട്ട ഈ കലാകാരിയുടെ വീടും പരിസരവും ഇന്ന് വർണവിസ്‌മയങ്ങളുടെ ലോകമാണ്.

പാടിയോട്ടുചാൽ വള്ളിപ്പിലാവ് റോഡിലെ യശോദയുടെ വീട് കാണികളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. യശോദ ഒരുക്കിയ കരകൗശല വസ്‌തുക്കളാൽ നിറങ്ങൾ വാരിവിതറിയ നിലയിലാണ് ഇവിടം. ഈ കലാമികവിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥയുണ്ട്. തുന്നൽ മെഷീന് മുന്നിൽ ജീവിതം നെയ്‌തെടുത്തിരുന്ന യശോദയെ 2017ൽ വാതരോഗം പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെ തുന്നൽ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കിടക്കയിലേക്ക് ചുരുങ്ങേണ്ടി വന്നു. രോഗക്കിടക്കയിൽ സമയം തള്ളിനീക്കാൻ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു ഈ കരകൗശല നിർമാണം. പേപ്പർ കൊണ്ടും കമുകിൻപാള കൊണ്ടും പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നീട് പ്ലാസ്റ്റിക് വള്ളികളിൽ പൂക്കളും ഇലകളും ഉണ്ടാക്കി. സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർദേശപ്രകാരം വൂളൻ നൂൽ ഉപയോഗിച്ചും പൂക്കൾ നിർമിക്കാൻ തുടങ്ങി.

യശോദയുടെ കരകൗശല വിസ്‌മയത്തിലേക്ക് (ETV Bharat)

കരവിരുതിൻ്റെ ലോകം
രോഗമുക്തി നേടി സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ യശോദ ഇന്ന് മികച്ചൊരു കരകൗശല വിദഗ്ധയാണ്. പാടിയോട്ടുചാൽ സ്വദേശിനിയായ ഇവർക്ക് ജീവിതമാർഗവും പ്രൊഫഷണൽ മേൽവിലാസവുമാണ് ഈ കരകൗശല വസ്‌തുക്കളുടെ നിർമാണം. മയിൽപ്പീലി തിടമ്പുകളും നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങളും പൂക്കളും യശോദയുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ വിരിയുന്നു. ചണനൂൽ, തുണി, കമുകിൻപാള, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ ഇവർ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

kannur kannur native Yashoda home made craft seller kannur elephant caparison
യശോദ നിര്‍മ്മിച്ച കരകൗശല വസ്‌തുക്കള്‍ (ETV Bharat)

വൂളൻ ത്രെഡിൽ പൂക്കൾ ഒരുക്കി പ്രൊഫഷണൽ മികവിലേക്കും എത്തി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തൃശൂരിൽ നിന്നായിരുന്നു നൂലുകളും അലങ്കാര വസ്‌തുക്കളും എത്തിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിത്തുടങ്ങി. ഉത്സവക്കാഴ്‌ചയിൽ പതിഞ്ഞ നെറ്റിപ്പട്ടം വീട്ടിലെത്തി പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു മികവായി മാറി. തുടർന്ന് മയിൽപ്പീലി തിടമ്പും നിർമിച്ചു.

വിപുലമായ വിപണി
യാതൊരുവിധ അക്കാദമിക് പരിശീലനവും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും മികച്ച രീതിയിലാണ് യശോദ നിർമാണം പഠിച്ചെടുത്തത്. ഇവരുടെ അലങ്കാര വസ്‌തുക്കൾക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. കുടുംബശ്രീ മേളകളിലൂടെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുമാണ് യശോദയെ തേടി ആവശ്യക്കാർ എത്തുന്നത്. ചിലർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് വസ്‌തുക്കൾ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്‌ത് കൊടുക്കുമെന്ന് യശോദ പറയുന്നു.

kannur kannur native Yashoda home made craft seller kannur elephant caparison
യശോദ നിര്‍മ്മിച്ച കരകൗശല വസ്‌തുക്കള്‍ (ETV Bharat)

ക്ഷമയോടെ സമയമെടുത്താണ് ഓരോ വസ്‌തുക്കളും നെയ്‌തെടുക്കുന്നത്. ദിവസങ്ങളെടുത്ത് തുന്നിയെടുക്കുന്ന ഓരോ വസ്‌തുക്കളും മികവുള്ളതാകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഴ്‌ചകളും മാസങ്ങളും എടുത്ത് നെയ്‌തെടുക്കുന്ന ഓരോ വർക്കുകൾക്കും താങ്ങാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വില മാത്രമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും വില ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയി എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നും യശോദ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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kannur kannur native Yashoda home made craft seller kannur elephant caparison
കരവിരുതിന് യശോദയെ തേടിയെത്തിയ അംഗീകാരങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

നിരവധി പ്രാദേശിക ചാനലുകളിൽ വാർത്ത വന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. വിവിധ കുടുംബശ്രീകളിൽ പരിശീലനത്തിന് പോകാറുണ്ടെന്നും അവിടെ വച്ച് നിരവധി വസ്‌തുക്കൾ വിൽക്കാറുണ്ടെന്നും യശോദ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ സംരംഭം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കുടുംബശ്രീ സംരംഭമായി വിപുലപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ. കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ സപ്പോർട്ടിങ് ടീമിലും ബാലസഭ സ്റ്റേറ്റ് ആർപി ടീമിലും അംഗമാണ് യശോദ. വള്ളിപ്പിലാവ് റോഡിനോട് ചേർന്നാണ് ഇവരുടെ താമസം. പൂർണ പിന്തുണയുമായി ഭർത്താവ് എപി കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണനും മക്കളായ കൃഷ്‌ണേന്ദുവും രാഗവേന്ദുവും ഒപ്പമുണ്ട്.

kannur kannur native Yashoda home made craft seller kannur elephant caparison
യശോദ നിര്‍മ്മിച്ച നെറ്റിപട്ടങ്ങളുടെ ശേഖരം (ETV Bharat)
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