ഗുരുവായൂരപ്പൻ മുതൽ മസ്‌ജിദ് മിനാരങ്ങൾ വരെ; ഇനിയുമുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ചിത്രങ്ങൾ ശ്രീനിലയത്തിൻ്റെ ചുമരുകളിൽ

ശാസ്ത്രീയമായി ചിത്ര കല പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇന്ദിരഭായ്‌ക്ക് യൂട്യൂബാണ് മ്യൂറൽ ആർട്ടിലെ ഗുരു. ശ്രീ മുത്തപ്പൻ, കതിവന്നൂർ വീരൻ, ഉണ്ണിയേശു പിറവി, ഗുരുവായൂരപ്പൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി കലാസൃഷ്‌ടികൾ ഇവിടെ കാണാം.

76-ാം വയസിൽ കലാ സൃഷ്‌ടികൾ തീർത്ത് ഇന്ദിരാഭായ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 21, 2026 at 7:44 PM IST

2 Min Read
കണ്ണൂർ: ഔദ്യോഗിക ജോലിയുടെ തിരക്കുകൾ കഴിഞ്ഞതോടെ ഇന്ദിരാഭായ് കലാ ലോകത്തിൻ്റെ പടികൾ കടന്നു. 84 വയസുള്ള ബാലൻ മാഷും 76 വയസുള്ള ഭാര്യ ഇന്ദിരാഭായിയും താമസിക്കുന്ന ശ്രീനിലയം വീട് കണ്ടാൽ ആദ്യമൊന്ന് അമ്പരക്കും... പിന്നീട് അവയെല്ലാമൊന്ന് കൗതുകത്തോടെ നോക്കിനില്‍ക്കും. അത്രയും ഗംഭീരമായ കലാസൃഷ്‌ടിയാണ് വീട്ടില്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ശ്രീ മുത്തപ്പൻ, ഗീതോപദേശം, കതിവന്നൂർ വീരൻ, ഉണ്ണിയേശു പിറവി, മസ്‌ജിദ് മിനാരങ്ങൾ, ശിവകുടുംബം ഗുരുവായൂരപ്പൻ തുടങ്ങി ജീവൻ തുടിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ചിത്രങ്ങളാണ് ശ്രീനിലയത്തിൻ്റെ ചുമരുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

76-ാം വയസിൽ കലാ സൃഷ്‌ടികൾ തീർത്ത് ഇന്ദിരാഭായ് (ETV Bharat)

എല്ലാ ചിത്രങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ ഇന്ദിരാഭായിയുടെ കരങ്ങളും ഭർത്താവ് ബാലൻ മാഷിൻ്റെ പിന്തുണയുമുണ്ട്. 2004 ഇൽ കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഹെഡ് നേഴ്‌സായി വിരമിച്ച ഇന്ദിരാഭായി അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് വരകൾക്ക് പിറകെയുള്ള യാത്ര. ഗ്ലാസ്, അക്രിലിക്, മ്യൂറൽ ആർട്ട് എന്നിങ്ങനെ ഇന്ദിരാഭായി കൈവച്ച എല്ലാ തരം ചിത്രങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക അഴകാണ്.

ശ്രീനിലയം വീട്ടിലെ ചിത്രങ്ങൾ (ETV Bharat)

ശാസ്ത്രീയമായി ചിത്ര കല പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇന്ദിരഭായ്‌ക്ക് യൂട്യൂബാണ് മ്യൂറൽ ആർട്ടിലെ ഗുരു. പല തവണകളായി വീഡിയോകൾ കണ്ടും ഒപ്പം വരച്ചുമൊക്കെയാണ് കൈ തെളിഞ്ഞതെന്ന് ഭർത്താവായ കെ വി ബാലൻ മാഷ് പറഞ്ഞു. പിതാവിൻ്റെയും സഹോദരൻ്റെയും ചിത്രകല പാരമ്പര്യവും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓരോ ചിത്രവും അതിൻ്റേതായ ഭംഗിയിൽ വരച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ കൗതുകത്തോടെയാണ് മാഷ് വിവരിക്കുന്നത്.

"കുടുംബപരമായ കലാ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ചിത്രകാരനും തളിപ്പറമ്പിലെ ആദ്യകാല ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ആയിരുന്നു പിതാവ് കെ ഭാസ്‌കരൻ. ചിത്രകല അധ്യാപകനായിരുന്നു സഹോദരൻ മോഹൻലാൽ. ഇവരുടെ കലാ പാരമ്പര്യവും ഇന്ദിരാഭായിയുടെ കലാ ജീവിതത്തെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്" എന്ന് ബാലൻ മാഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

അത്രമേൽ ഭംഗിയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിനകം വരച്ചുതീർത്തത്. ഗുരുവായൂർ, പറശ്ശിനിക്കടവ്, മാടായിക്കാവ്, പെരിയാട്ട് വിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രം, ചെങ്ങൽ ശ്രീകൃഷ്‌ണ ക്ഷേത്രം, വിളയാങ്കോട് ശിവക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം ഇന്ദിരാഭായിയുടെ മ്യൂറൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം.

ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദിരാഭായ് (ETV Bharat)

ചിത്ര കലയിലേക്കുള്ള യാത്ര

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ട്രെയിനിങ് കാലത്ത് തന്നെ ചിത്രങ്ങളോടൊക്കെയും വലിയ താത്‌പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദിരാഭായിക്ക്. പക്ഷേ തൻ്റെ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു കൂട്ടാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഇന്ദിരാഭായി പറയുന്നു.

"തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി, പഴയങ്ങാടി, പിലാത്തറ, പയ്യന്നൂർ തുടങ്ങിയ ആശുപത്രികളിൽ ഒക്കെയും സ്റ്റാഫ് നേഴ്‌സായി ആയി ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴേക്കും ഏറെ വൈകും. എന്നാൽ 2004 നു ശേഷം കുറെ ഏറെ സമയം കിട്ടി. അതിനുമപ്പുറം പൊതുപ്രവർത്തകനായ ഭർത്താവ് ബാലൻ മാഷ് വീട്ടിലേക്ക് വൈകി എത്തുമ്പോൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നതിലെ ബോറടി മാറ്റാൻ ചിത്ര രചന കൂട്ട് പിടിച്ചു" എന്ന് ഇന്ദിരാഭായി പറഞ്ഞു.

കെ വി ബാലൻ, കെ ഇ ഇന്ദിര ഇടിവി ഭാരതിനോട് (ETV Bharat)

ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡൻ്റും വെങ്ങര മാപ്പിള സ്‌കൂളിലെ റിട്ട. അധ്യാപകനുമായിരുന്നു ബാലൻ മാഷ്. 1979 ഇൽ 5 കൊല്ലം ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിരുന്ന അദ്ദേഹം 1986- 2000 കാലയളവിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായി. 2001 -2011 കാലയളവിൽ ഏഴോം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡൻ്റുമായി.

TAGGED:

MURAL ART PAINTING
WOMAN ARTIST LIFE STORY
INDIRA BHAI SUCCESS STORY ART
ART
WOMAN ARTIST SUCCESSFUL STORY

