ഗേറ്റ് കടന്നാല്‍ പൂത്തുനില്‍ക്കുന്ന ബോഗൻവില്ലകള്‍, ഒപ്പം ബിഗോണിയയും യൂഫോബിയയും പനാമ റോസും; 'നക്ഷത്ര'യില്‍ വൃന്ദാവനമൊരുക്കി ദീപ

സുവോളജിയില്‍ ബിരുദധാരിയായ ദീപയ്‌ക്ക് ആദ്യം ചെടിയോരുക്കല്‍ ഒരു ഹോബിയായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ പൂന്തോട്ടമായി ദീപയുടെ വീട് മാറി.

60-year-old deepa created an amazing garden in her home
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 26, 2025 at 1:56 PM IST

2 Min Read
കണ്ണൂര്‍: വരാന്തപടികള്‍ മുതല്‍ വീട്ടുമുറ്റത്തും തൊടിയിലുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന വിവിധ വര്‍ണത്തിലും വിവിധ ഇനത്തിലുംപെട്ട ഒട്ടേറെ ചെടികള്‍. അത് ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. അറുപതിലും ചുറുചുറുക്കോടെ ദീപ ഇതെല്ലാം ഒരുക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാല്‍ ആരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും.

സുവോളജിയില്‍ ബിരുദധാരിയായ ദീപയ്ക്ക് ഇഷ്‌ടം ചെടികളോടും പൂക്കളോടുമാണ്. ദീപയുടെ ഭർത്താവ് പ്രദീപ് മുംബൈയില്‍ നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ ചെടികളോടും ഒപ്പം കരകൗശല നിര്‍മ്മാണത്തിലും ദീപക്ക് കമ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇടവേളകളില്‍ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ശീലമൊന്നും മുംബൈയില്‍ കഴിയുമ്പോഴും ദീപക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല.

deepa created an amazing garden in her home
deepa

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വീട്ടില്‍ ചെടിയൊരുക്കലും കരകൗശല നിര്‍മ്മാണവുമായിരുന്നു കൂട്ട്. എന്നാല്‍ ഇതൊന്നും ബാഹ്യലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നതില്‍ ഇവര്‍ക്ക് വലിയ താത്പര്യമൊന്നുമില്ല. കണ്ണൂര്‍ തോട്ടടയിലെ 'നക്ഷത്ര' എന്ന വീട്ടിലെത്തിയാല്‍ ഒരു മിനി വൃന്ദാവന്‍ തന്നെ കാണാനാകും. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാതലിന് മുമ്പ് തന്നെ ദീപയും ഭര്‍ത്താവ് പ്രദീപും ചെടികള്‍ക്കൊപ്പമാണ്. മുറ്റത്തെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഒരുക്കി നിര്‍ത്തിയിരിക്കയാണ് വിവിധ തരം ചെടികള്‍.

ദീപയുടെ പൂന്തോട്ടം

വിവിധ നിറങ്ങളിലുളള ചെടികള്‍ ഒരുക്കി വച്ച രീതി തന്നെ ആരെയും ആകര്‍ഷിക്കും. പനാമ റോസ്, ബിഗോണിയ, ബ്രൊമിലാഡ്, യൂഫോബിയ, അഗ്ലോണിമ, വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള എക്‌സോറ, റിയോ, കലാത്തിയ, ടര്‍ട്ടില്‍ വൈന്‍, സ്‌പിറള്‍ ജിജ്ജര്‍, അഡീനിയം തുടങ്ങി പലർക്കും പേര് പോലും വഴങ്ങാത്ത നിരവധി ചെടികളുണ്ട് ദീപയുടെ ശേഖരത്തില്‍. ഗേറ്റ് കടന്ന് നക്ഷത്രയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ പല നിറങ്ങളിലുമുള്ള ബോഗൻവില്ലകളും ജര്‍പറയുമൊക്കെയാണ് സന്ദര്‍ശകരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

Deepa wins Master Garden of the Year award
deepa created an amazing garden in her home

ഇതിനെല്ലാം പുറമേ വീട്ടുതൊടിയില്‍ റംബൂട്ടാന്‍, പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ട്, ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്രൂട്ട്, പപ്പായ, കുരുമുളക്, വാഴ, തുടങ്ങിയവ പ്രദീപ് മുന്‍കൈയെടുത്ത് നട്ടു വളര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുംബൈയില്‍ നിന്നും എട്ട് വര്‍ഷമായി ഈ ദമ്പതികള്‍ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട്. തോട്ടടയില്‍ വീടെടുത്ത് താമസം ആരംഭിച്ചതു മുതല്‍ ചെടിയൊരുക്കലിലും കലാവസ്‌തു നിര്‍മ്മാണത്തിലും ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവര്‍. പൂനൈയില്‍ ജോലിയുള്ള മകളും ചിത്രരചനയില്‍ തത്പരയാണ്. ഇതിനിടെ ചില ബഹുമതികളും ദീപക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

deepa created an amazing garden in her home
deepa created an amazing garden in her home

ദേശീയ തലത്തില്‍ അമ്പത് വയസ് കഴിഞ്ഞവര്‍ക്കുള്ള ഖയാല്‍ (khyaal) എന്ന സംഘടനയുടെ മാസ്റ്റര്‍ ഗാര്‍ഡന‍ർ ഓഫ് ദി ഇയര്‍ ബഹുമതി നേടിയിരിക്കുകയാണ് ദീപ പ്രദീപ്. ഈ മാസം 15, 16 തീയതികളില്‍ മുംബൈയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ദീപ പുരസ്‌ക്കാരം ഏറ്റു വാങ്ങി. ഈ ബഹുമതി ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ പത്ത് പേരില്‍ ഒരാളാണ് ദീപ. കേരളത്തില്‍ ഈ ബഹുമതി ലഭിച്ചതാകട്ടെ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് മാത്രം.

ലഭിച്ച പുരസ്‌ക്കാരത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഈ രംഗത്ത് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ദീപ. കരകൗശല കലാവസ്‌തുക്കള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതില്‍ പുതിയ പരീക്ഷണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയുമാണ് ഇവര്‍. അതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയായി പഴയ വാള്‍ക്ലോക്കില്‍ ചിത്ര രചന നടത്താന്‍ തുടക്കമിട്ടുണ്ട്.

deepa created an amazing garden in her home
deepa created an amazing garden in her home

Also Read: പനീർഘട്ടയും മാല്‍പുവയും ഗാട്ടേകി സബ്‌ജിയും ചൂടോടെ, കോഴിക്കോട്ടൊരു രാജസ്ഥാൻ വൈബ്; മാർവാഡി മാസ്‌റ്റർ ഷെഫിനെ കണ്ടെത്താൻ മത്സരം

