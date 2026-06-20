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വാണിയപ്പാറ പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ ദുരൂഹത നീങ്ങുന്നു; കല്ലറയിലുള്ളത് മൃതദേഹങ്ങൾ തന്നെയെന്ന് പൊലീസ്

കഴിഞ്ഞ 13നാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. പള്ളിയിലെ ഒരു ഇടവകാംഗത്തിൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിനായി കല്ലറ തുറന്നപ്പോഴാണ് അസ്വാഭാവികമായ കാഴ്ച കണ്ടത്

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ദുരൂഹ വസ്‌തു കണ്ടെത്തിയ പള്ളിയിലെ കല്ലറകൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 20, 2026 at 9:58 AM IST

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കണ്ണൂർ: വാണിയപ്പാറ ഇൻഫൻ്റ് ജീസസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ കല്ലറയിൽ ശവപ്പെട്ടിക്കൊപ്പം പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ അജ്ഞാത വസ്തു കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹത നീങ്ങുന്നു. കല്ലറയിലുള്ളത് സ്വാഭാവിക രീതിയിൽ സംസ്കരിച്ച മൃതദേഹങ്ങൾ തന്നെയെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. സെമിത്തേരി നവീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കല്ലറകളുടെ നമ്പറുകളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റമാണ് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണമായത്. 2006ലും 2015ലും ഇവിടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ച കാര്യം ബന്ധുക്കൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തിൻ്റെ തുടക്കം
കഴിഞ്ഞ 13നാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. പള്ളിയിലെ ഒരു ഇടവകാംഗത്തിൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിനായി കല്ലറ തുറന്നപ്പോഴാണ് അസ്വാഭാവികമായ കാഴ്ച കണ്ടത്. കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ നേരത്തെ അടക്കം ചെയ്ത ശവപ്പെട്ടിയോട് ചേർന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് പായയിൽ വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയ നിലയിൽ ഒരു വസ്തു കിടക്കുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. ക്രൈസ്തവ ആചാരപ്രകാരം മൃതദേഹങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ് അടക്കം ചെയ്യാറില്ല. മുൻപ് ഉപയോഗിച്ച കല്ലറയിൽ വീണ്ടും സംസ്കാരം നടത്തുമ്പോൾ പഴയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റുകയോ അതിനു മുകളിൽ മണ്ണോ മരപ്പൊടിയോ വിതറുകയോ ചെയ്ത ശേഷമേ പുതിയ ശവപ്പെട്ടി വയ്ക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇവിടെ പെട്ടിയോട് ചേർന്ന് പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ രൂപം കണ്ടതോടെ പള്ളി അധികൃതർ സംസ്‌കാരം മറ്റൊരു കല്ലറയിലേക്ക് മാറ്റുകയും പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

കല്ലറയിലുള്ളത് സ്വാഭാവിക രീതിയിൽ സംസ്‌കരിച്ച മൃതദേഹങ്ങൾ തന്നെയെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി (ETV Bharat)

ദുരൂഹതയും ആശയക്കുഴപ്പവും
പ്രദേശവാസിയായ ജിൽസ് ഉണ്ണിമാക്കൽ എന്ന വ്യക്തി തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് വിവരം പുറംലോകം അറിയുന്നത്. പള്ളിയിലെ പഴയ രേഖകൾ പ്രകാരം 2015ലാണ് ഈ കല്ലറയിൽ അവസാനമായി ശവസംസ്കാരം നടന്നത്. അതിനുമുൻപ് 2007ലും ഇവിടെ മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു വിവരം. പത്തു വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പായയ്ക്ക് യാതൊരു പഴക്കവും തോന്നിക്കുന്നില്ല എന്നത് ദുരൂഹത വർധിപ്പിച്ചു. പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനായി മൃതദേഹം രാത്രികാലങ്ങളിൽ സെമിത്തേരിയിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചതാകാമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ സംശയിച്ചത്.

പൊലീസ് അന്വേഷണവും വ്യക്തതയും
സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടൻ തന്നെ പള്ളി കമ്മിറ്റി പൊലീസിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിരുന്നതായി ഇടവക വികാരി ഫാദർ ജിൽബർട്ട് കൊന്നയിൽ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് കരിക്കോട്ടക്കരി പൊലീസ് കല്ലറ സീൽ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. 2019ൽ സെമിത്തേരി നവീകരിച്ചപ്പോൾ കല്ലറകളുടെ നമ്പറുകൾ മാറ്റിയത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്പർ ഇടയ്ക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് രേഖകളിലെ തീയതികളിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടായത്. യഥാർഥത്തിൽ 2006ലും 2015ലുമാണ് ഈ കല്ലറയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ചെയ്ത മൃതദേഹങ്ങൾ അപൂർവമായി പായയോടുകൂടി അടക്കം ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും പള്ളി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

തുടർനടപടികൾ
കല്ലറയിലുള്ളത് സ്വാഭാവിക മൃതദേഹങ്ങളാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മൃതദേഹമെന്ന് സംശയിക്കുന്ന പൊതിയുടെ ദുരൂഹത പൂർണമായും നീക്കാൻ റവന്യൂ, മെഡിക്കൽ സംഘത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കല്ലറ തുറന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്താനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും വിശദമായ ഫോറൻസിക് പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്തുക. സംഭവത്തിൻ്റെ യഥാർഥ വസ്തുതകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തോട് പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് പള്ളി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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