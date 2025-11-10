കണ്ണൂർ കോർപറേഷനിൽ യുഡിഎഫ് പ്രതിസന്ധിയിൽ: ലീഗുമായിട്ടുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട സീറ്റ് ചർച്ചയും അലസി; കോൺഗ്രസ് വഴങ്ങില്ല
വാരം, വൈതൽപ്പള്ളി, തെക്കേ ബസാർ എന്നീ ഡിവിഷനുകളാണ് ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ലീഗിന് വഴങ്ങില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം.
കണ്ണൂർ: കോർപറേഷനുകളിൽ ഒരു മുഴം മുൻപേ എറിഞ്ഞ യുഡിഎഫ് പക്ഷെ കണ്ണൂരിൽ സീറ്റ് വിഭജനത്തെച്ചൊല്ലി പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ലീഗുമായുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ചയും അലസിപ്പിരിഞ്ഞതോടെയാണ് യുഡിഎഫ് മുന്നണിക്ക് തലവേദനയായിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് സീറ്റുകൾ കൂടുതലുള്ള കണ്ണൂർ കോർപറേഷനിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് കൂടുതൽ സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് ഒരുങ്ങുന്നില്ല എന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.
ലീഗിൻ്റെ ആവശ്യം പ്രതിസന്ധിയിൽ
ചില ഡിവിഷനുകൾ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ തീരുമാനം കോൺഗ്രസിനെയും മുന്നണി നേതൃത്വത്തെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാരം, വൈതൽപ്പള്ളി, തെക്കേ ബസാർ എന്നീ ഡിവിഷനുകളാണ് ലീഗ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ മൂന്ന് ഡിവിഷനുകളിലും ലീഗിനാണ് ജയസാധ്യതയെന്നാണ് അവരുടെ വാദം.
ഇവിടെയൊക്കെ പാർട്ടി മത്സരിക്കണം എന്ന് പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളിൽനിന്ന് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് കടുത്ത സമ്മർദമുണ്ട്. പകരം കോൺഗ്രസിന് ജയസാധ്യതയുള്ള ഡിവിഷനുകളും സംവരണ സീറ്റുകളും വിട്ടുനൽകാൻ ലീഗ് തയ്യാറായേക്കും. ലീഗിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാവും പ്രശ്നപരിഹാരം.
കോൺഗ്രസ് നിലപാട്
ലീഗിന് വഴങ്ങില്ല എന്ന സൂചനയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്ന് അബ്ദുൽ കരീം ചേലരി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് കോർപറേഷനുകളിൽ കണ്ണൂർ മാത്രമാണ് യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്നത്.
കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫ് മേൽക്കൈ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് എൽഡിഎഫിന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഏക കോർപറേഷൻ കണ്ണൂരായിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കോർപറേഷൻ ഭരണം നഷ്ടമായെങ്കിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും നഗരസഭകളിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും എൽഡിഎഫിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടിയില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ കോർപറേഷനിൽ ഇക്കുറി എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും അഭിമാന പോരാട്ടമാണ്.
ആദ്യ അങ്കം പാളിയ യുഡിഎഫ് തന്ത്രം
യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് രൂപംകൊടുത്ത കണ്ണൂർ കോർപറേഷനിൽ ആദ്യ അങ്കത്തിൽത്തന്നെ യുഡിഎഫ് തന്ത്രം പാളി. കോൺഗ്രസ് വിമതനായിരുന്ന പികെ രാഗേഷിൻ്റെ പിന്തുണയിലാണ് 2015ൽ എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിലെത്തിയത്. 2015ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 55 ഡിവിഷനുകളുള്ള കണ്ണൂർ കോർപറേഷനിൽ 27 സീറ്റ് വീതമാണ് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും നേടിയത്.
പികെ രാഗേഷ് പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതോടെ ബാക്കി മൂന്ന് വർഷം എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും പങ്കിട്ടാണ് ഭരണം നടത്തിയത്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് പികെ രാഗേഷ് തിരിച്ചെത്തിയതോടെ ഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് യുഡിഎഫ് നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ ഫലം കാണുകയായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 34 സീറ്റുകളാണ് യുഡിഎഫ് നേടിയത്; 19 ഇടത്ത് എൽഡിഎഫും വിജയിച്ചു.
നിലവിലെ മേയർ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ
കോർപറേഷനിൽ ആദ്യമായി ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയും ഒരു ഡിവിഷനിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായ പികെ രാഗേഷ് ഇക്കുറി യുഡിഎഫ് ടിക്കറ്റിൽ ആലിങ്കീൽ ഡിവിഷനിൽനിന്ന് 300ൽ പരം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വിജയിച്ചത്. കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ മാർട്ടിൻ ജോർജ് പള്ളിയമ്മൂല വാർഡിൽനിന്ന് വിജയിച്ചു.
വാർഡ് പുനഃസംഘടനയും പുതിയ അധ്യക്ഷനും
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ ടി മോഹനൻ ആയിരുന്നു മേയറെങ്കിലും നിലവിൽ മുസ്ലിം ലീഗിലെ മുസ്ലീഹ് മഠം ആണ് ചെയർമാൻ. വാർഡ് പുനഃസംഘടനയോടെ രണ്ട് വാർഡുകൾ അധികം വന്ന കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ ആര് ഭരിക്കും എന്നത് കാത്തിരുന്നുതന്നെ കാണണം.
കഴിഞ്ഞ സീറ്റ് നില
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്: ആകെ സീറ്റുകൾ 24; എൽഡിഎഫ് 17 (സിപിഎം 14, സിപിഐ 2, എൽജെഡി 1), യുഡിഎഫ് 7 (ഐഎൻസി 5, ഐയുഎംഎൽ 2).
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്: 11 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽഡിഎഫ് 10, യുഡിഎഫ് 1.
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്: 71 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽഡിഎഫ് 56, യുഡിഎഫ് 15.
മുനിസിപ്പാലിറ്റി: 9 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ എൽഡിഎഫ് 6, യുഡിഎഫ് 3.
കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ (55 ഡിവിഷനുകൾ): യുഡിഎഫ് 34 (ഐഎൻസി 20, ഐയുഎംഎൽ 14), എൽഡിഎഫ് 19 (സിപിഎം 17, സിപിഐ 2), ബിജെപി 1, മറ്റുള്ളവർ 1.
സിപിഎം എതിരില്ലാതെ ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകൾ: കണ്ണൂരിൽ ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്, എരമം-കുറ്റൂർ, ഏഴോം, കതിരൂർ, കല്യാശ്ശേരി, കാങ്കോൽ-ആലപ്പടമ്പ്, കണ്ണപുരം, കരിവെള്ളൂർ-പെരളം, പന്ന്യന്നൂർ, പിണറായി എന്നിങ്ങനെ പത്ത് പഞ്ചായത്തുകളിൽ സിപിഎം എതിരില്ലാതെ ഭരിക്കുന്നു.
