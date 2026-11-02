അരങ്ങും മിഴാവും ബാക്കിയായി; ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള കൂത്തമ്പലം തകര്ച്ചയില്, പൈതൃക പട്ടികയിലേക്ക് വേണമെന്ന് ആവശ്യം
തിമിരി ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ കൂത്തമ്പലം നാശത്തിൻ്റെ വക്കില്. അരങ്ങും തറയും മിഴാവും സ്മാരകവും ബാക്കിയായി. കൂത്തമ്പലത്തിന് ബലക്ഷയം ഉണ്ടായി, പുനര്നിര്മ്മാണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിശ്വാസികള്.
Published : November 2, 2026 at 6:29 PM IST
കണ്ണൂർ: നാല്പത് കനിമരുത് തൂണുകളും നാല് കോണുകളിലെ വ്യാളീമുഖമുള്ള ശിൽപങ്ങളും തീർത്ത വാസ്തുവിദ്യാ വിസ്മയം ഇന്ന് അവഗണനയുടെ കരിന്തിരിയിൽ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ താലൂക്കിലെ തിമിരി ശിവക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള, 600 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള കൂത്തമ്പലമാണ് സംരക്ഷണമില്ലാതെ നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കളിവിളക്കിൻ്റെ പ്രൗഢി വിളങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ഈ പൈതൃക കേന്ദ്രം ഇന്ന് അധികൃതരുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാൻ കാത്തുനിൽക്കുകയാണ്.
മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള പ്രസിദ്ധമായ തിമിരി ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ കൂത്തമ്പലത്തിന് 600 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ട് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ക്ഷേത്രവും കൂത്തമ്പലവും ഒരു മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിലാണ് എന്ന സവിശേഷതയുമുണ്ട്. വടക്കേ മലബാറിൽ കരിവെള്ളൂരിൽ കുത്ത് പറയൽ ചടങ്ങ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂത്തമ്പലം ഉള്ള അപൂർവ ക്ഷേത്രമാണ് തിമിരി ശിവക്ഷേത്രം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെമ്പുത്തളികയോടു കൂടിയ കൂത്തമ്പലം ഇപ്പോൾ തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ്. 1962 വരെ ഇവിടെ കൂത്ത് നടന്നതായി രേഖകൾ ഉണ്ടെന്ന് ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാരൻ പ്രിയേഷ് പറയുന്നു. 419 വർഷം മുമ്പ് കുമിഴി പുളുക്കൂൽ കോമൻ ഇളയ നായർ കൂത്തമ്പലം പുനർ നിർമിച്ചതാകാം എന്ന് രേഖകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അരങ്ങും തറയും മിഴാവും സ്മാരകം പോലെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. സവിശേഷമായ വാസ്തു വിദ്യകളാലും കൊത്തു പണികളാലും പൂർണമായും മരത്തിൽ തീർത്ത കൂത്തമ്പലത്തിന് വലിയ രീതിയിൽ ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പലഭാഗവും ചിതലരിച്ച നിലയിലാണ്.
ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള കൂത്തമ്പലത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ചരിത്രകാരൻ കെകെഎൻ കുറുപ്പും സംഘവും സെപ്റ്റംബറിൽ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ പഠന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ കോഴിക്കോട് എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികളെ ഏർപ്പാടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കൂത്തമ്പലം പൈതൃകപ്പട്ടികയിൽ ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യം
2005ൽ അന്നത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ. സി. വേണുഗോപാൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് വേണ്ടി അനുവദിച്ചിരുന്നതായി ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാരൻ പ്രിയേഷ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂത്തമ്പലം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇന്ന് രണ്ട് കോടിരൂപയെങ്കിലും ചെലവ് വേണ്ടി വരും എന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഈ കൂത്തമ്പലം പൈതൃകപ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾക്ക് വേണ്ട പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കൂത്ത്, പാഠകം, കഥകളി തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രകലകൾ അഭ്യസിക്കുന്ന പഠന പരിശീലന കളരി വേണ്ടതാണെന്ന്" ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാരൻ പ്രിയേഷ് പറയുന്നു.
ഉത്തര മലബാറിലെ പ്രശസ്തമാമായ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ താലൂക്കിലെ തിമിരി ശ്രീ ശിവക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രത്തിന് ഏകദേശം 3500 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുന്ന രേഖകളില്ല. മലയാളമാസം 1120ൽ കുമിഴി പുളുക്കൂൽ ചാത്തുക്കുട്ടി നായരാണ് ഈ കാണുന്ന തരത്തിൽ ക്ഷേത്രം പുനർ നിർമിച്ചത്. നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പൈതൃക സ്വത്ത് അടിയന്തരമായി പുനർനിർമിച്ച് സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെയും ചരിത്രസ്നേഹികളുടെയും ശക്തമായ ആവശ്യം.
Also Read:ഇടുക്കിയുടെ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്നു; അറിയപ്പെടാതെ പൈതൃക മ്യൂസിയം, പ്രചാരണമില്ലാതെ അമൂല്യശേഖരം