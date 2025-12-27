ETV Bharat / state

ധനുമാസക്കുളിരിൽ 'അടയ്ക്കാത്തൂണുകൾ'വിരിയുന്നു; ലോകരെ താവുരിയാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കളിയാട്ട ലഹരി

ഏതാണ്ട് 22000 അടക്കകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ തൂണുകൾ അലങ്കരിക്കുക. വാഴ പോള, ഈർക്കിൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് തൂണുകളുടെ നിർമാണം.

THAVURIYADU TEMPLE KALIYATTAM
കളിയാട്ട ലഹരിയില്‍ ലോകരെ താവുരിയാട്ട് ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)
Published : December 27, 2025 at 7:20 PM IST

കണ്ണൂർ : ധനുമാസ കുളിരിൽ ചൂട്ട് പിടിച്ച് കാൽ ചിലമ്പിൽ കാതൊച്ച കേൾപ്പിക്കുന്ന തെയ്യക്കാവുകൾ വടക്കൻ മലബാറിൻ്റെ ഡിസംബറിൻ വർണക്കാഴ്ചകളാണ്. കളരിയും ചെമ്പട്ടും ചെണ്ടയും രാഷ്ട്രീയവും കൂടി ചേർന്നാൽ കണ്ണൂരിൻ്റെ സംസ്കൃതിയുടെ പൂർണ ചിത്രമാകും. ഒരുമയുടെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും പഴയ കാലത്തെ ഉത്സവങ്ങൾ അതേ പടി ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന കളിയാട്ട കാവുകളുടെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ പലതാണ്. അങ്ങനെയൊരു ക്ഷേത്രമാണ് കണ്ണൂർ ലോകരെ കളരി കൊട്ടാരം വക താവുരിയാട്ട് ക്ഷേത്രം.

അലങ്കാര വർണ വസ്തുക്കളും വർണ ലൈറ്റുകളും ഉപേക്ഷിച്ച് കളിയാട്ടകാലത്ത് വിള വിഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത്. കണ്ണൂർ ലോകരെ കളരി കൊട്ടാരം വക താവുരിയാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുന്ന അടയ്ക്ക തൂണുകളും അലങ്കാരവുമാണ് കണ്ണിന് വിരുന്നാകുന്നത്. ധനുമാസം 10 മുതൽ 14 വരെ നടക്കുന്ന കളിയാട്ടത്തിന് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും ക്ഷേത്രം അലങ്കരിക്കുന്ന ഇവിടത്തെ കാഴ്ചയാകട്ടെ നയന മനോഹരമാണുതാനും.

അലങ്കാരത്തിലെ കൗതുകം
കായക്കുല, കൂമ്പ്, ചക്ക, മാങ്ങ, തേങ്ങ, ഇളനീർ, വാഴപ്പഴം എന്നിവ കൊണ്ടാണ് പ്രധാന ക്ഷേത്ര മാടവും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൂണുകളും അലങ്കരിക്കുന്നത്. ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ വലിയ അധ്വാനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയായി കളിയാട്ട ആരംഭ ദിവസം മുതൽ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന സന്ദർശകരെ ഈ കാഴ്ച അമ്പരപ്പിക്കുന്നു.
കളിയാട്ടം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ തറവാട്ടുകാർ അലങ്കാരവസ്തുക്കൾ തേടിയിറങ്ങും. കാനായി, മണിയറ, മാതമംഗലം തുടിയങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അലങ്കാരത്തിന് ആവശ്യമായ അടയ്ക്കകൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 22000 അടക്കകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ തൂണുകൾ അലങ്കരിക്കുക. വാഴ പോള, ഈർക്കിൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് തൂണുകളുടെ നിർമാണം.

ചൂല് കഴുകിയെടുത്ത് ഉളി കൊണ്ട് ഒരേ അളവിൽ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു. പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി എത്തിക്കുന്ന അടയ്ക്ക മുറിച്ചെടുത്ത ഈർക്കിലിൽ കുത്തി വയ്ക്കുന്നു. പിന്നീട് വാഴ പോള കൊണ്ട് നിർമിച്ച തൂണിലേക്ക് ഒരേ അളവിൽ ഭംഗിയോടെ കുത്തി നിർത്തുന്നതോടെ അടയ്ക്ക തൂണുകളുടെ പൂർത്തീകരണമാകും. ഇതോടൊപ്പം ഇളനീർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അലങ്കാര പാമ്പുകളും കൂമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അടക്ക കുലകളും ചെക്കി പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള മാലകളും അലങ്കാരത്തിൻ്റെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു.

കളരിയും കളിയാട്ടവും

വേട്ടക്കൊരുമകൻ, ഊർപ്പഴശ്ശി എന്നിവർ പ്രധാന ആരാധനാമൂർത്തികളായ ഇവിടെ കളരിയും കളിയാട്ടവും അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. വൃശ്ചിക സംക്രമത്തിന് ലോകരെ കളരി തുറക്കുന്നതോടെയാണ് കളിയാട്ട് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്.

വൃശ്ചികം അവസാനത്തോടെ രാമന്തളി ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൊന്നുവെക്കുന്നതോടെ അടുത്ത ഘട്ടം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ക്ഷേത്രം നടത്തിപ്പു കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി രവീന്ദ്രൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് കളരി പൂജ കഴിഞ്ഞ് ധനു 10 മുതൽ 14 വരെയാണ് നാടിനെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തുന്ന കളിയാട്ടക്കാലം.


പതിമൂന്ന് തറവാടുകളുടെ ഒത്തൊരുമ

കോടിയത്ത്, കോയിത്തിട്ട, കാവുങ്കാൽ, പുളുക്കനാട്ട്, പുല്ലാഞ്ഞിയാട്ട്, കൊടക്കൽ, മഞ്ചേരി, മൊട്ടമ്മൽ കാട്ടൂർ, കാട്ടൂർ, കൊഴുമ്മൽ, കാക്കോപ്രം, കായലൂര്‍, വളമ്പത്ത് തുടങ്ങി 13 നായർ തറവാടുകൾ ചേർന്നതാണ് താവുരിയാട്ട് ക്ഷേത്രം. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലായാലും ഈ കളിയാട്ടക്കാലത്ത് തറവാട്ടുകാർ സ്വന്തം മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി ഓണവും വിഷുവും പോലെ തങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ ഉത്സവമായി കളിയാട്ടം കൊണ്ടാടും. മഞ്ഞുവീഴുന്ന രാവുകളിൽ ചെണ്ടയുടെ വന്യതാളത്തിനൊപ്പം തെയ്യക്കോലങ്ങൾ ആടുമ്പോൾ, പൈതൃകവും പ്രകൃതിയും ഒത്തുചേരുന്ന അപൂർവമായൊരു കാഴ്ചാനുഭവമായി മാറുകയാണ് താവുരിയാട്ട് ക്ഷേത്രവും പഴമയുടെ തനിമ ഒട്ടും ചോരാതെയുള്ള ഇവിടുത്തെ വര്‍ണക്കാഴ്ചകളും.

