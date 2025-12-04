റാണിമാരുടെ ഇഷ്ട പലഹാരം; അറയ്ക്കല് രാജവംശത്തിലെ രുചിപ്പെരുമ വിളിച്ചോതുന്ന 'ബിണ്ട്യ'യ്ക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെ
തനി നാടൻ രുചിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പരമ്പരാഗതമായ വിഭവം. കണ്ണൂരിൽ ബിണ്ട്യയ്ക്ക് ആരാധകരേറെ. തനത് രുചി വിളമ്പി ഇരിവേരിയിലെ വനിതാ സഹകരണ സംഘം.
Published : December 4, 2025 at 8:15 PM IST
കണ്ണൂര്: കണ്ണൂരിൻ്റെ തനത് രുചിയുള്ള പലഹാരമാണ് ബിണ്ട്യ. ഒരു കാലത്ത് അറയ്ക്കല് രാജവംശത്തിലെ റാണിമാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പലഹാരങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ബിണ്ട്യ. രാജ കൊട്ടാരത്തില് സ്ഥാനം പിടിച്ചതുകൊണ്ടു തന്നെ സമീപ ദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങള്ക്കും ബിണ്ട്യ പ്രധാന പലഹാരമായി. അക്കാലത്തെ പ്രധാന രുചി വിഭവമായിരുന്നു ഇത്.
ലക്ഷദ്വീപില് തെങ്ങില് നിന്നും ചെത്തിയെടുക്കുന്ന പാടച്ചക്കരയും തേങ്ങയും ചേര്ത്താണ് ഈ രാജകീയ ബിണ്ട്യ നിര്മിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് ചേരുവകളില് അല്പം വ്യത്യാസം വരുത്തി മറ്റൊരു ബിണ്ട്യ കണ്ണൂരില് തന്നെ രൂപമെടുത്തിരുന്നു. സല്ക്കാരങ്ങളിലും ആഘോഷ വേളകളിലും ഈ ബിണ്ട്യയ്ക്കായിരുന്നു ഏറെ പ്രചാരം. തേങ്ങയും ചെറുപയര് പരിപ്പും ശര്ക്കരയും ചേര്ന്നാണ് ഈ ബിണ്ട്യ തയ്യാറാക്കുന്നത്.
എന്നാല് കണ്ണൂരിൻ്റെ സ്വന്തം രുചിയില് ബിണ്ട്യ ലഭിക്കുന്നത് അപൂര്വ്വമാണ്. നിറത്തിലും ചേരുവയിലുമെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തി ലാഭം കൊയ്യാനുള്ള ഒരു ഉത്പ്പന്നമായും ഇത് വിപണിയിലെത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കണ്ണൂരിൻ്റെ സ്വന്തം രുചിയില് ബിണ്ട്യ ഉണ്ടാക്കി നല്കുകയാണ് ഇരിവേരിയിലെ വനിതാ സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ കീഴിലുളള വനിതാ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ്.
പഴയ രുചിയും നിറവും മാറ്റാതെയാണ് ഇവരുടെ ബിണ്ട്യ. മുഖ്യമായും അരവ് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ബിണ്ട്യ തേടിയെത്തുകയാണ് രുചി പ്രേമികള്. ശര്ക്കരയും തേങ്ങയും ചെറുപയര് പരിപ്പും ചേര്ത്തുണ്ടാക്കുന്ന ബിണ്ട്യയുടെ ക്ലൈമാക്സിലെത്തുന്നത് ചെറുപയര് ചവയ്ക്കുമ്പോഴാണെന്ന് രുചി പ്രേമികള് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പഴയ തലമുറയിലെ പ്രധാന പലഹാരങ്ങള് ബിണ്ട്യ, കിണ്ണത്തപ്പം, അരിയുണ്ട എന്നീ ത്രിമൂര്ത്തികളാണ്. ഇതില് ഏതിനാണ് രുചിയെന്നു ചോദിച്ചാല് ആരും കുഴങ്ങും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമീപകാലത്ത് പുതു തലമുറയും ഇത്തരം പലഹാരങ്ങളോട് താത്പ്പര്യം പുലര്ത്തുന്നതായിട്ടാണ് അനുഭവം. അരവു കേന്ദ്രത്തില് കറി പൗഡറിനും അരവുത്പ്പന്നങ്ങള്ക്കും എത്തുമ്പോള് വൈകിട്ടത്തെ പലഹാരമായി ബിണ്ട്യ കൊണ്ടു പോകുന്നു. അതിന് പ്രായ വ്യത്യാസവുമില്ല. ബിണ്ട്യയുടെ നിര്മാണത്തിലെ ശ്രദ്ധയാണ് രുചിയിലും നിറത്തിലും പ്രകടമാവുന്നത്. അല്പമൊന്നു പിഴച്ചാല് ആകെ താളം തെറ്റും.
മൂപ്പെത്തിയ തേങ്ങയാണ് ബിണ്ട്യക്ക് ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അത് പോലെ നല്ല ശര്ക്കരയും വേണം. ചെറുപയര് പരിപ്പ് വറുത്തെടുക്കുന്നതിലുമുണ്ട് പാകം. ഉരുളിയിലാണ് ബിണ്ട്യ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ആദ്യമായി തേങ്ങ ചിരവി ഉരുളിയിലിട്ട് പശുവിന് നെയ്യില് വഴറ്റി പാകമാക്കണം. നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ശര്ക്കരപാനി അരിച്ച് ഉരുളിയില് ഒഴിച്ച് ഇളക്കി ചേര്ക്കണം. പാകം ചെയ്യുമ്പോഴുളള ഗന്ധം രുചി പ്രേമികളെ നിര്മ്മാണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കും.
ശേഷം വറുത്തെടുത്ത ചെറുപയര് പരിപ്പ് ചേര്ത്ത് ഇളക്കി പാകപ്പെടുത്തണം. അതോടെ ഉരുളി ഇറക്കി വെച്ച് ചൂടോടെ തന്നെ ബിണ്ട്യ ഉരുളകളാക്കിയെടുക്കണം. അതോടെ രുചികരമായ ബിണ്ട്യ റെഡി. ശരിയായി പായ്ക്ക് ചെയ്യുകയോ പാത്രത്തില് അടച്ച് വെച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്താല് പത്ത് ദിവസം വരെ ഇത് കേടുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാം. ഗള്ഫ് നാടുകളിലും യൂറോപ്യന് നാടുകളിലും പ്രവാസികള്ക്കു വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്നും ബിണ്ട്യ കൊണ്ടു പോകുന്നതും പതിവ് കാഴ്ചയാണ്.
Also Read: ഇരിവേരിലെ കിണ്ണത്തപ്പം സൂപ്പര് ഹിറ്റ്; രുചിപ്പെരുമ നേരിട്ടറിയാൻ കടല് കടന്നും ആവശ്യക്കാര് ഏറെ