വെണ്ടയ്ക്ക തോരനിൽ വിരിഞ്ഞ കാർഷിക വിപ്ലവം; കറുത്ത പൊന്നിലും കോഴി വളർത്തലിലും തിളങ്ങി സിമി
2014-ലെ യുവകർഷക അവാർഡ്, 2025-ലെ ദേശീയ അവാർഡ്, കൂടാതെ 2026-ലെ ഏറ്റവും മികച്ച പൗൾട്രി കർഷകയ്ക്കുള്ള അവാർഡും സിമിയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്
Published : June 25, 2026 at 7:40 PM IST
കണ്ണൂർ: ഒരു ചെറിയ വെണ്ടയ്ക്ക തോരനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ കൃഷിസ്നേഹം ഇന്ന് ഒരു നാടിന് തന്നെ മാതൃകയാക്കാവുന്ന വൻ വിജയഗാഥയായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ബക്കളം സ്വദേശിനി സിമി. വെറും 31 സെൻ്റിൽ പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സിമിയുടെ കുരുമുളക് നഴ്സറിയും കോഴിഫാമും ഏതൊരു പുതു കർഷകനെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. കൃഷിയിലെ ഈ അപൂർവ നേട്ടങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരമായി 2014-ലെ യുവകർഷക അവാർഡ്, 2025-ലെ ദേശീയ അവാർഡ്, കൂടാതെ 2026-ലെ ഏറ്റവും മികച്ച പൗൾട്രി കർഷകയ്ക്കുള്ള അവാർഡും സിമിയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മകൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ കാർഷിക യാത്ര
തൻ്റെ മൂത്തമകൻ അദ്വൈദിന് വെണ്ടയ്ക്ക തോരനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് സിമിയെ കൃഷിയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത്. മകന് വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി നൽകണമെന്ന അമ്മയുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും 2012-ലാണ് സിമി കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇതാകട്ടെ ഇന്ന് പടർന്നു പന്തലിച്ച് 31 സെൻ്റിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഭർത്താവ് ഇലക്ട്രിഷൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള രഘുനാഥും മറ്റൊരു മകൻ ആദിഷും പൂർണ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പം നിന്നതോടെ സിമിയുടെ കൃഷി പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു.
സിമി ടച്ചും എഗ്ഗർ നഴ്സറിയും
കോഴി വളർത്തലിൽ തൻ്റേതായ വേറിട്ട രീതിയാണ് സിമി അവലംബിക്കുന്നത്. കുരുമുളക് തോട്ടത്തിനിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോഴിഫാമിൽ 2500 കാടക്കോഴികളും BV 380 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 300 മുട്ടക്കോഴികളും ഉണ്ട്. കൂടാതെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ഒരു എഗ്ഗർ നഴ്സറിയും സിമി വിജയകരമായി നടത്തിവരുന്നു.
കുരുമുളക് കൃഷിയിൽ വേറിട്ട രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് സിമി നടത്തുന്നത്. വീട്ടു ടെറസിലെ 1200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുളള കൃഷിരീതിയും താഴെ രണ്ട് ഷെഡിൽ ആയുള്ള നാഗപതി കൃഷി രീതിയുമാണ് പ്രധാനം ആയുള്ളത്. കവറുകളിൽ നിന്ന് കവറുകളിലേക്ക് വേര് ഉറപ്പിച്ചു വളർത്തുന്നതാണ് നാഗപതി കൃഷി രീതി. കമ്പിൽ കുത്തി വളർത്തുന്നതാണ് കമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള രീതി. തോട്ടത്തിൽ വിജയ്, IISR ചന്ദ്ര, പന്നിയൂർ 8, പന്നിയൂർ 9, കുതിരവാലി തുടങ്ങിയ മികച്ച കുരുമുളക് ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ IISR ചന്ദ്ര, വിജയ് എന്നീ ഇനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം.
സിമിയുടെ തോട്ടത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളായ 'ചന്ദ്ര', 'വിജയ്' എന്നീ ഇനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ അറിയാം
IISR ചന്ദ്ര
മികച്ച ഉത്പാദനക്ഷമത തരുന്ന ചന്ദ്ര എന്ന കുരുമുളക് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസ് റിസർച്ച് തയാറാക്കിയത്. ഒരു വള്ളിയിൽ നിന്നും ഏഴര കിലോഗ്രാം വിളവ് ലഭിക്കുന്ന പുതിയ കുരുമുളകാണ് ചന്ദ്ര. രണ്ടിനം കുരുമുളകിൽ നിന്നും സങ്കരയിനം വികസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൂടെ അല്ല ചന്ദ്ര വികസിപ്പിച്ചത്. ആദ്യം ചോലമുണ്ടി തൊമ്മൻകുടി എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ നിന്ന് സങ്കരയിനം ഉല്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ സങ്കരയിനത്തെ മാതൃസസ്യമായി ഉപയോഗിച്ച് തൊമ്മൻകുടിയിൽ നിന്നുള്ള പൂമ്പൊടി കൊണ്ട് പരാഗണം നടത്തിയാണ് ചന്ദ്രി സൃഷ്ടിച്ചത്
പന്നിയൂർ രണ്ട് നീലമുണ്ടി എന്നിവയുടെ സങ്കരയിനമാണ് വിജയ്. പന്നിയൂർ ഒന്നുമായി കാഴ്ചയിൽ വളരെയധികം സാമ്യം തോന്നുന്ന വിജയ് ഗുണമേന്മയിൽ പന്നിയൂർ ഒന്നിനേക്കാൾ മികച്ചതാണ്. അതുതന്നെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട മേന്മയും.19 സെൻ്റിമീറ്റർ വരെ തിരി നീളവും 42% വരെ ഉണക്ക ശതമാനവും പാർശ്വശിഖിരങ്ങളുടെ ഇടയടുപ്പവും പ്രത്യേകതകളാണ്. മാതൃ പിതൃ ജനിതക ഗുണഫലമായി തണൽ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇടവിളയായുള്ള കുറ്റി കുരുമുളക് കൃഷിക്കും അനുയോജ്യമാണ്. ദ്രുതവാട്ടത്തെയും ചീയൽ രോഗങ്ങളെയും പരിധിവരെ രോഗങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നു. വിജയ് ഇനത്തിൻ്റെ വിളവിൽ പെപ്പറിൻ 4.72 ശതമാനവും
ഒളിയോറൈസിന് 110.19 ശതമാനവും ഓയിൽ3.33 ശതമാനവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിജയ് ഇനത്തിന് ശരാശരി 2646 കിലോ ഉണക്ക കുരുമുളക് ഒരു ഹെക്റടറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു.
കഠിനാധ്വാനവും കൃഷിയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരാള്ക്കും കാർഷിക രംഗത്ത് വൻ വിജയം കൊയ്യാമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബക്കളത്തെ ഈ മിന്നും താരം.
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