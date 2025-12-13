Kerala Local Body Elections2025

കണ്ണൂരില്‍ ഗ്രാമ, ജില്ല, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് മുന്നേറ്റം, കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ യുഡിഎഫ് ആധിപത്യം

എട്ട് നഗരസഭകളിൽ എൽഡിഎഫ് അഞ്ചിടത്തും യുഡിഎഫ് മൂന്നിടത്തും വിജയിച്ചു

KANNUR RESULTS KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 UDF LDF
എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ കണ്ണൂരിലെ റാലി- ഫയല്‍ ഫോട്ടോ (Facebook.com)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 13, 2025 at 9:03 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 9:12 PM IST

കണ്ണൂര്‍: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 71 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ 48 ഇടത്ത് എൽഡിഎഫും 21 ഇടത്ത് യുഡിഎഫും വിജയം നേടി. രണ്ടിടത്ത് ഇരു മുന്നണികളും തുല്യ എണ്ണം സീറ്റ് നേടി. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ 18 ഡിവിഷനുകളിൽ എൽഡിഎഫും ഏഴ് സീറ്റിൽ യുഡിഎഫും വിജയിച്ചു.

11 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ എട്ടിടത്ത് എൽഡിഎഫും ഒരിടത്ത് യുഡിഎഫും വ്യക്തമായ വിജയം നേടി. തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ എട്ട് സീറ്റ് വീതം യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും നേടി. ഒരു സീറ്റ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി നേടി. എടക്കാട് ബ്ലോക്കിൽ എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് മുന്നണികൾ ഏഴ് വീതം സീറ്റുകൾ നേടി ഒപ്പത്തിനൊപ്പമെത്തി

എട്ട് നഗരസഭകളിൽ എൽഡിഎഫ് അഞ്ചിടത്തും യുഡിഎഫ് മൂന്നിടത്തും വിജയിച്ചു. കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ 56 ഡിവിഷനുകളിൽ 36 ഡിവിഷനുകൾ വിജയിച്ച് യുഡിഎഫ് ഭരണം നിലനിർത്തി. എൽഡിഎഫ് 15 സീറ്റും എൻഡിഎ നാലും മറ്റുള്ളവർ ഒരു സീറ്റും നേടി.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ക്രമംപഞ്ചായത്ത്യുഡിഎഫ്എൽഡിഎഫ്എൻഡിഎമറ്റുള്ളവർആകെ
1.ആലക്കോട്1451121
2.അഞ്ചരക്കണ്ടി611--17
3.ആറളം136--19
4.അയ്യൻകുന്ന്1411-16
5.അഴീക്കോട്7151124
6.ചപ്പാരപ്പടവ്118-120
7.ചെമ്പിലോട്1011--21
8.ചെങ്ങളായി911--20
9.ചെറുകുന്ന്212--14
10.ചെറുപുഴ136-120
11.ചെറുതാഴം-19--19
12.ചിറക്കൽ8141124
13.ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്2141-17
14.ചൊക്ലി117-119
15.ധർമ്മടം2153-20
16.എരമം-കുറ്റൂർ117-119
17.എരഞ്ഞോളി216--18
18.എരുവേശ്ശി82-515
19.ഏഴോം213--15
20.ഇരിക്കൂർ121-114
21.കടമ്പൂർ77-115
22.കടന്നപ്പള്ളി-പാണപ്പുഴ115--16
23.കതിരൂർ-20--20
24.കല്യാശ്ശേരി-20--20
25.കണിച്ചാർ122--14
26.കാങ്കോൽ-ആലപ്പടമ്പ-15--15
27.കണ്ണപുരം-15--15
28.കരിവെള്ളൂർ-പെരളം-16--16
29.കേളകം95--14
30.കീഴല്ലൂർ412--16
31.കൊളച്ചേരി1351-19
32.കോളയാട്78--15
33.കൂടാളി812--20
34.കോട്ടയം114--15
35.കൊട്ടിയൂർ1121-14
36.കുഞ്ഞിമംഗലം411--15
37.കുന്നോത്ത് പറമ്പ്1193-23
38.കുറുമാത്തൂർ514-120
39.കുറ്റിയാട്ടൂർ215-118
40.മാടായി174-122
41.മലപ്പട്ടം113--14
42.മാലൂർ411-116
43.മാങ്ങാട്ടിടം119-121
44.മാട്ടൂൽ181--19
45.മയ്യിൽ414-119
46.മൊകേരി2121-15
47.മുണ്ടേരി1111--22
48.മുഴക്കുന്ന്582116
49.മുഴപ്പിലങ്ങാട്211-417
50.നടുവിൽ144-220
51.നാറാത്ത്117--18
52.ന്യൂ മാഹി59--14
53.പടിയൂർ-കല്ല്യാട്510-116
54.പന്ന്യന്നൂർ-16--16
55.പാപ്പിനിശ്ശേരി4161122
56.പരിയാരം813--21
57.പാട്യം2162-20
58.പട്ടുവം59--14
59.പായം613--19
60.പയ്യാവൂർ134--17
61.പെരളശ്ശേരി415--19
62.പേരാവൂർ6101-17
63.പെരിങ്ങോം-വയക്കര712--19
64.പിണറായി-21--21
65.രാമന്തളി711--18
66.തില്ലങ്കേരി2102-14
67.തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ1044119
68.ഉദയഗിരി113-115
69.ഉളിക്കൽ155-222
70.വളപട്ടണം1011214
71.വേങ്ങാട്716--23

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ക്രമംബ്ലോക്ക്ഭരണംഎൽഡിഎഫ്യുഡിഎഫ്മറ്റുള്ളവർആകെ
1.പയ്യന്നൂർഎൽഡിഎഫ്122-14
2.കല്യാശ്ശേരിഎൽഡിഎഫ്115-16
3.തളിപ്പറമ്പ്തുല്യനില881 (സ്വതന്ത്രൻ)17
4.ഇരിക്കൂർഎൽഡിഎഫ്105-15
5.കണ്ണൂർഎൽഡിഎഫ്95-14
6.എടക്കാട്തുല്യനില77-14
7.തലശ്ശേരിഎൽഡിഎഫ്132-15
8.കൂത്തുപറമ്പ്എൽഡിഎഫ്123-15
9.പാനൂർഎൽഡിഎഫ്14--14
10.ഇരിട്ടിഎൽഡിഎഫ്761 (എൻസിപി/എസ് സി പി)14
11.പേരാവൂർയുഡിഎഫ്59-14

നഗരസഭ

ക്രമംനഗരസഭഭരണംഎൽഡിഎഫ്യുഡിഎഫ്എൻഡിഎമറ്റുള്ളവർആകെ
1.തളിപ്പറമ്പ്യുഡിഎഫ്15173-35
2.കൂത്തുപറമ്പ്എൽഡിഎഫ്23411 (സ്വതന്ത്രൻ)29
3.പയ്യന്നൂർഎൽഡിഎഫ്359-246
4.തലശ്ശേരിഎൽഡിഎഫ്32136253
5.ശ്രീകണ്ഠാപുരംയുഡിഎഫ്1318--31
6.പാനൂർയുഡിഎഫ്142331 (സ്വതന്ത്രൻ)41
7.ഇരിട്ടിഎൽഡിഎഫ്161341 (എസ്ഡിപിഐ)34
8.ആന്തൂർഎൽഡിഎഫ്29---29

കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ ഡിവിഷൻ

ക്രമംഡിവിഷൻവിജയിമുന്നണി
1.പള്ളിയാംമൂലദീപ പിയുഡിഎഫ്
2.കുന്നാവ്കെ സീതഎൽഡിഎഫ്
3.കൊക്കേൻപാറപി മഹേഷ്എൻഡിഎ
4.പള്ളിക്കുന്ന്ദീപ്തി വിനോദ്എൻഡിഎ
5.തളാപ്പ്ടി പി ജമാൽയുഡിഎഫ്
6.ഉദയംകുന്ന്അനൂപ് ബാലൻയുഡിഎഫ്
7.പൊടിക്കുണ്ട്വി പുരുഷോത്തമൻഎൽഡിഎഫ്
8.കൊറ്റാളിഉഷാകുമാരി കെയുഡിഎഫ്
9.അത്താഴക്കുന്ന്ശ്രീജ കെയുഡിഎഫ്
10.കക്കാട്ഷബീർ കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയുഡിഎഫ്
11.തുളിച്ചേരിമജേഷ് എ കെഎൻഡിഎ
12.കക്കാട് നോർത്ത്സുബൈർ കിച്ചിരിയുഡിഎഫ്
13.ശാദുലിപ്പള്ളിമുഹമ്മദലി വി കെയുഡിഎഫ്
14.പള്ളിപ്രംഅർഷാദ് എയുഡിഎഫ്
15.വാരംകെ പി താഹിർയുഡിഎഫ്
16.വലിയന്നൂർകെ സുമയുഡിഎഫ്
17.ചേലോറകെ സരസ്വതി ടീച്ചർഎൽഡിഎഫ്
18.മാച്ചേരിഎ പ്രമീളയുഡിഎഫ്
19.പള്ളിപ്പൊയിൽഎം റഫീഖ്യുഡിഎഫ്
20.കാപ്പാട്സി സി ഗംഗാധരൻഎൽഡിഎഫ്
21.എളയാവൂർ നോർത്ത്ബിസ്മില്ലാ ബീവിയുഡിഎഫ്
22.എളയാവൂർ സൗത്ത്വിജിന കെ കെഎൽഡിഎഫ്
23.മുണ്ടയാട്ശ്രീജ മഠത്തിൽയുഡിഎഫ്
24.എടചൊവ്വടി പ്രദീപ്യുഡിഎഫ്
25.അതിരകംകെ ടി മുർഷിദ്യുഡിഎഫ്
26.കാപ്പിച്ചേരിനിജേഷ് ഒ വിഎൽഡിഎഫ്
27.മേലേചൊവ്വഡോ. കെ സി വത്സലഎൽഡിഎഫ്
28.താഴെചൊവ്വഇ സുനിലഎൽഡിഎഫ്
29.കിഴുത്തള്ളിസീന കെ.പിയുഡിഎഫ്
30.തിലാനൂർവി.കെ. പ്രകാശിനിഎൽഡിഎഫ്
31.ആറ്റടപ്പഎം. പ്രിയഎൽഡിഎഫ്
32.ചാലപി. കെ. പ്രീതയുഡിഎഫ്
33.എടക്കാട്പ്രശാന്ത് ടി.എൽഡിഎഫ്
34.ഏഴരഫസ്ലിം ടി.പി.യുഡിഎഫ്
35.ആലിങ്കീൽഅഡ്വ: സോന ജയറാംയുഡിഎഫ്
36.കിഴുന്നശ്രുതി കെ.പി.യുഡിഎഫ്
37.തോട്ടടസുനില പി.എൽഡിഎഫ്
38.ആദികടലായിറിജിൽ ചന്ദ്രൻ മാക്കുറ്റിയുഡിഎഫ്
39.കാഞ്ഞിരമഞ്ജുഷ പി.എൽഡിഎഫ്
40.കുറുവഎ. മിത്രൻയുഡിഎഫ്
41.പടന്നഷമീമ ടീച്ചർയുഡിഎഫ്
42.വെത്തിലപ്പള്ളിമുഹമ്മദ് ഷിബിൽ കെ.കെ.യുഡിഎഫ്
43.നീർച്ചാൽനിസാമി സി.യുഡിഎഫ്
44.അറക്കൽസമീറ കെ.എസ്ഡിപിഐ
45.ചൊവ്വഎം. പി. അനിൽകുമാർഎൽഡിഎഫ്
46.താണറിഷാം താണയുഡിഎഫ്
47.സൗത്ത് ബസാർഇ.ബീനഎൽഡിഎഫ്
48.ടെമ്പിൾഅഡ്വ. അർച്ചന വണ്ടിച്ചാൽഎൻഡിഎ
49.തായത്തെരുഅഡ്വ. ലിഷ ദീപക്യുഡിഎഫ്
50.കസാനകോട്ടസഹദ് മാങ്കടവൻയുഡിഎഫ്
51.ആയിക്കരസിറാജുദ്ധീൻ മാങ്ങാടൻയുഡിഎഫ്
52.കാനത്തൂർരേഷ്മ വിനോദ്യുഡിഎഫ്
53.പയ്യാമ്പലംഅഡ്വ. പി. ഇന്ദിരയുഡിഎഫ്
54.താളിക്കാവ്അജിത്ത് പാറക്കണ്ടിയുഡിഎഫ്
55.ചാലാട്റഫ്ന സി. വി.യുഡിഎഫ്
56.പഞ്ഞിക്കയിൽഉമേശൻ കണിയാങ്കണ്ടിയുഡിഎഫ്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിലെ വിജയികൾ

ക്രമംഡിവിഷൻവിജയിമുന്നണി
1.കരിവെള്ളൂർലേജു ജയദേവൻഎൽഡിഎഫ്
2.മാതമംഗലംരജനി മോഹൻഎൽഡിഎഫ്
3.നടുവിൽജോജി വർഗീസ് വട്ടോളിയുഡിഎഫ്
4.പയ്യാവൂർജോർജ് ജോസഫ് (ബേബി തോലാനി)യുഡിഎഫ്
5.പടിയൂർബോബി എണ്ണച്ചേരിയിൽഎൽഡിഎഫ്
6.പേരാവൂർനവ്യ സുരേഷ്എൽഡിഎഫ്
7.കൊട്ടിയൂർജയ്‌സൺ കാരക്കാട്ട്യുഡിഎഫ്
8.കോളയാട്സിജാ രാജീവൻഎൽഡിഎഫ്
9.കൊളവല്ലൂർസി കെ മുഹമ്മദലിയുഡിഎഫ്
10.പാട്യംഷബ്‌ന ടിഎൽഡിഎഫ്
11.പന്ന്യന്നൂർപി പ്രസന്നഎൽഡിഎഫ്
12.കതിരൂർഎ കെ ശോഭഎൽഡിഎഫ്
13.പിണറായിഅനുശ്രീ കെഎൽഡിഎഫ്
14.പെരളശ്ശേരിഅഡ്വ. ബിനോയ് കുര്യൻഎൽഡിഎഫ്
15.അഞ്ചരക്കണ്ടിഒ സി ബിന്ദുഎൽഡിഎഫ്
16.കൂടാളിറജി പി പിഎൽഡിഎഫ്
17.മയ്യിൽമോഹനൻയുഡിഎഫ്
18.കൊളച്ചേരികോടിപ്പോയിൽ മുസ്തഫയുഡിഎഫ്
19.അഴീക്കോട്കെ വി ഷക്കീൽഎൽഡിഎഫ്
20.കല്ല്യാശ്ശേരിവി വി പവിത്രൻഎൽഡിഎഫ്
21.മാട്ടൂൽസക്കറിയ എസ് കെ പിയുഡിഎഫ്
22.ചെറുകുന്ന്എം വി ഷിമഎൽഡിഎഫ്
23.കുറുമാത്തൂർഎ പ്രദീപൻഎൽഡിഎഫ്
24.പരിയാരംപി രവീന്ദ്രൻഎൽഡിഎഫ്
25.കുഞ്ഞിമംഗലംപി വി ജയശ്രീ ടീച്ചർഎൽഡിഎഫ്

