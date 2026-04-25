ലഹരിക്കടിമയായ മകൻ അമ്മയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു; നാടിനെ നടുക്കി കൊലപാതകം
മഠത്തിപ്പറമ്പിൽ തങ്കച്ചൻ്റെ ഭാര്യ ഗീതമ്മ (50) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ മകൻ ക്രിസ്റ്റി (25) ആണ് സ്വന്തം അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം ഇയാൾ കേളകം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങി.
Published : April 25, 2026 at 7:51 AM IST
കണ്ണൂർ: ലഹരിക്കടിമയായ മകൻ വാക്കുതർക്കത്തിനൊടുവിൽ അമ്മയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. പേരാവൂർ കൊളക്കാട് താന്നിക്കുന്നിലാണ് നാടിനെ ഒന്നാകെ ഞെട്ടിച്ച കൊലപാതകം നടന്നത്. മഠത്തിപ്പറമ്പിൽ തങ്കച്ചൻ്റെ ഭാര്യ ഗീതമ്മ (50) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. ഇവരുടെ മകൻ ക്രിസ്റ്റി (25) ആണ് സ്വന്തം അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം ഇയാൾ കേളകം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങി. ഗീതമ്മ മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. കേളകത്ത് മൊണാലിസ എന്ന പേരിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിപാർലറും ഇവർ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്.
ലഹരി ഉപയോഗവും തർക്കവും
ലഹരിക്കടിമയായ ക്രിസ്റ്റിയും അമ്മ ഗീതമ്മയും തമ്മിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കലഹമുണ്ടായി. ഇതിനൊടുവിൽ വീടിൻ്റെ കിടപ്പുമുറിയിൽ വച്ച് വലിയ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ട ക്രിസ്റ്റി ഗീതമ്മയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പിതാവ് തങ്കച്ചൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.
കൃത്യം നടത്തിയതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ തന്നെ തങ്ങിയ പ്രതി, പിന്നീട് സമീപവാസിയായ ഒരു യുവാവിനെ അവിടേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. തുടർന്ന് ഇയാളുടെ സ്കൂട്ടറിൽ കയറി കേളകം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. സ്റ്റേഷനിലെത്തി നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പൊലീസിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി. ഇതിന് മുമ്പ് ക്രിസ്റ്റി ബെംഗളൂരുവിൽ ബിസിഎ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു.
എന്നാൽ പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ഇയാൾ കടുത്ത ലഹരി ഉപയോഗത്തിന് അടിമയായി മാറുകയായിരുന്നു. ലഹരി ഉപയോഗത്തെച്ചൊല്ലി വീട്ടിൽ നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങളും വാക്കുതർക്കങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ തർക്കം ദാരുണമായ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്
പ്രതി സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ തന്നെ പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു. പൊലീസെത്തി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഗീതമ്മയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ ഇവരുടെ മൃതദേഹം പേരാവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുക.
ക്രിസ്റ്റിയെ കൂടാതെ ഗീതമ്മയ്ക്ക് ഒരു മകൾ കൂടിയുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വിപുലമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പേരാവൂർ ഡിവൈഎസ്പി ചന്ദ്രമോഹൻ, കേളകം എസ്എച്ച്ഒ ഇതിഹാസ് താഹ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസിൻ്റെ തുടരന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. പ്രതിക്ക് ലഹരിമരുന്ന് ലഭിച്ച ഉറവിടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുംദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കും. ശാന്തമായ പ്രദേശത്ത് നടന്ന ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത കൊലപാതകത്തിൻ്റെ നടുക്കം മാറാതെ നിൽക്കുകയാണ് കൊളക്കാട് നിവാസികൾ.
