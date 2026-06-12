കൂറ്റൻ കട്ട്ഔട്ടുകളും ഫ്ലക്സുമായി ലോകകപ്പ് ആവേശത്തില് 'വോളി ഗ്രാമം' പാണപ്പുഴ; വീടിന് നീലപ്പടയുടെ നിറം നൽകി അർജൻ്റീന ആരാധകൻ
ബ്രസീൽ ഫാൻസ് സ്ഥാപിച്ച 35x 20 സൈസിലുള്ള കൂറ്റൻ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളാണ്. അർജൻ്റീന ഫാൻസ് 75 x 10 സൈസിലുള്ള ഫ്ലക്സും പോർച്ചുഗൽ ഫാൻസ് 45 x 10 സൈസിലുളള ബോർഡും കട്ട്ഔട്ടും സ്ഥിപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : June 12, 2026 at 8:02 PM IST
കണ്ണൂർ: ലോകമെമ്പാടും ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ്. തങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ടീമിനായി പടകൂറ്റൻ ഫ്ലക്സുകളും കട്ട്ഔട്ടുകളുമായി മലയോര ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു. അത്തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ വോളി ഗ്രാമമായ പാണപ്പുഴയിലെ ഫുട്ബോൾ ആവേശമാണ് ആരാധകരുടെ മനം നിറക്കുന്നത്.
ബ്രസീൽ ഫാൻസ് സ്ഥാപിച്ച 35x 20 സൈസിലുള്ള കൂറ്റൻ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബോർഡുകളിലൊന്നാണ്. ബ്രസീലിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ പാരമ്പര്യവും അഞ്ച് ലോകകപ്പുകൾ നേടിയ ചരിത്രവും നെയ്മർ അടക്കമുള്ള ഈ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്ന ബ്രസീൽ ടീമിനേയും കോച്ച് കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടിയേയും ബ്രസീലിൻ്റെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളേയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിക്കുന്നത്.
പാണപ്പുഴയിലെ അർജൻ്റീന ഫാൻസും ഒട്ടും പിറകിലല്ല. നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ പട്ടം കയത്തിലുള്ളതിൻ്റെ ആവേശത്തിലും ആത്മവിശ്വാസത്തിലുമാണ് അവർ. ഇവർ സ്ഥാപിച്ച 75 x 10 സൈസിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളിൽ ഇടം പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ വിജയിച്ച് കപ്പുമായി നിൽക്കുന്ന മെസിയുടേയും ടീമംഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും, ഇത്തവണത്തെ ടീമിൻ്റെ ഫോട്ടോയും കോച്ച് ലയണൽ സ്കലോണിയുടെ ചിത്രവും ഇതിഹാസ താരം മറഡോണയടക്കമുളള പഴയ കാല താരങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പോർച്ചുഗൽ ഫാൻസ് ആകട്ടെ 45 x 10 സൈസിലുളള ബോർഡും കൂടാതെ കൃസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ 50 അടി നീളമുള്ള കട്ടൗട്ടും ആണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചത്. ഇത് പോർച്ചുഗൽ ഫാൻസിൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കട്ടൗട്ട് ആണ്.
വീട് തന്നെ നിറം മാറ്റി ദിനേശൻ അയ്യപ്പൻ
തളിപ്പറമ്പ പൂക്കോത് നട സ്വദേശി ദിനേശൻ അയ്യപ്പൻ കടുത്ത അർജൻ്റീന ആരാധകൻ ആണ്. മെസിയാണ് ഇഷ്ട താരം. കട്ട്ഔട്ടിലും ഫാൻസ് അസോസിയേഷനിലും ഒന്നും അല്ല തങ്ങളുടെ ഇഷ്ട രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തമായി എങ്ങനെ നിൽക്കാം എന്നാണ് ലോകകപ്പിന് മുൻപ് ദിനേശൻ ചിന്തിച്ചത്. അങ്ങനെ ആണ് 4 വർഷം മുൻപ് ലോകകപ്പ് വരുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ നിറം തന്നെ മാറ്റാം എന്ന് ദിനേശൻ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്.
മക്കളായ അനുഗ്രഹ ദിനേശ്, ആശ്രിത ദിനേശ്, ഭാര്യ പ്രസന്ന കെപിയും പൂർണ പിന്തുണ നൽകിയതോടെ ആവേശം വാനോളം ഉയർന്നു. ഇന്ന് വീടിൻ്റെ മതിൽ ഉൾപ്പടെ അർജിൻ്റീനിയൻ നിറത്തിൽ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ദിനേശൻ.
കഴിഞ്ഞതവണ കപ്പടിച്ചതോടെ ഇത്തവണയും പൂർണ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ദിനേശൻ. കഴിഞ്ഞതവണ ഫൈനൽ മത്സരശേഷം നാട്ടിൽ എങ്ങും മധുരം വിതരണം ചെയ്ത അശോകൻ ഇത്തവണയും ആ നിമിഷത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്.
വീടിൻ്റെ പ്രധാന ചുമരുകളും മതിൽക്കെട്ടുകളും ഒക്കെ അർജൻ്റീന പതാകയും അതോടൊപ്പം ഉദിച്ചുയർന്നു നിൽക്കുന്ന സൂര്യനെയുമെല്ലാം വരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷയിൽ ആണ് ഇത്തവണയും മത്സരങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ദിനേശൻ പറയുന്നു.കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദിനേശൻ നാട്ടിലെ അർജൻ്റീന ഫാൻസിനൊപ്പവും സജീവമാണ്.
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