മാനം മുട്ടെ വളരുന്ന കപ്പ! 14 മാസം കൊണ്ട് 11 മീറ്റര്, കണ്ണൂരില് കൗതുകമായി മരച്ചീനി
കണ്ണൂര് പയ്യന്നൂര് പുഞ്ചക്കാട് കിഴക്ക് മുല്ലക്കോട്ട് ടി.പി. രാജന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്താണ് ഈ കൗതുക മരച്ചീനി വളരുന്നത്.
Published : November 13, 2026 at 5:38 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ പി
കണ്ണൂര്: മാനം മുട്ടെ വളര്ന്നൊരു മരച്ചീനിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ..? ഒരു മാസം ഒരു മീറ്റര് ഉയരത്തില് വളരുന്നൊരു മരച്ചീനി. കണ്ണൂര് പയ്യന്നൂര് പുഞ്ചക്കാട് കിഴക്ക് മുല്ലക്കോട്ട് ടി.പി. രാജന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്താണ് ഈ കൗതുക മരച്ചീനി വളരുന്നത്. ഗുഡ്സ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് ആയ രാജന് കഴിഞ്ഞ വര്ഷമാണ് ജോലി സ്ഥലത്തെ വീട്ടില് നിന്ന് കിട്ടിയ നാല് മരച്ചീനി തണ്ടുകള് വീട്ടുപറമ്പില് നട്ടത്. കപ്പ നാലും നന്നായി വളര്ന്നു. രണ്ടെണ്ണം കാറ്റില് ഒടിഞ്ഞു പോയപ്പോള് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം വീട്ടുമുറ്റത്തെ ജാതി മരത്തോട് ചേര്ത്തു വെച്ചു കെട്ടി. അവ രാജന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ ജാതി മരത്തോട് ചേര്ന്ന് വളരുന്നു.
പിന്നെ കപ്പയില് കണ്ടത് വളര്ച്ചയുടെ മാന്ത്രികതയായിരുന്നു. 14 മാസം കൊണ്ട് കപ്പ വളര്ന്നത് 11 മീറ്റര് ഏറെ ഉയരത്തില്. ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണവും മത്സരിച്ചു വളരുകയാണ്. വളര്ച്ച ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതോടെ കൃഷി ഓഫീസറെയും മുന്സിപ്പാലിറ്റി അധികൃതരെയും ഒക്കെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് കൃഷി ഓഫീസറും സംഘവും ഓരോ മാസവും വന്ന് അളക്കാന് ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോ മാസവും അളക്കുമ്പോഴാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു മീറ്റര് നീളത്തില് മരച്ചീനി വളരുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടത്.
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ഇതിന്റെ ഉയരം അളന്ന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും നല്കുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവില് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉയരം 10.917 മീറ്ററിന് മുകളിലാണ്. ഒറ്റ ചുവട്ടില് രണ്ട് കപ്പയും ഒരേ ഉയരത്തില് വളര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിലെ കൗതുകം. രാജന്റെ കപ്പയുടെ കൗതുകം നാട് അറിഞ്ഞതോടെ ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്ഡ്സിലേക്കും ഇന്ത്യന് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്ഡ്സിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാന് രാജനില് സമ്മര്ദ്ദം ഏറി. അങ്ങനെയാണ് രാജന് രണ്ടിലേക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതും ഇവ രണ്ടും വിജയകരമായി പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതും. പക്ഷേ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കില് ഏതാണ്ട് വലിയ തുക ഇരുവര്ക്കും നല്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജന് ഇതുവരെയും അതിനു മുതിര്ന്നിട്ടില്ല.
സ്പോണ്സര്ഷിപ്പ് കിട്ടും എന്ന് പലരും പറഞ്ഞെങ്കിലും സര്ക്കാര് തലത്തില് പണം കിട്ടിയാല് മാത്രമേ അതിന് പിറകെ പോകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് രാജന്റെ പക്ഷം. ജീവാമൃതം, മീനും എണ്ണയും ചേര്ത്ത മിശ്രിതം തുടങ്ങിയവയാണ് കപ്പയ്ക്ക് പ്രധാനമായും രാജന് വളമായി നല്കുന്നത്. ആഴ്ചയില് രണ്ട് തവണയാണ് ചെടി നനയ്ക്കുന്നത്. ചെടി എത്രകാലം നില്ക്കുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ നില്ക്കുന്നിടത്തോളം അതിനെ പൂര്ണമായി സംരക്ഷിക്കാനാണ് രാജന്റെ തീരുമാനം.
അപൂര്വമെന്ന് കൃഷി ഓഫീസര്
നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തില് ഇത്രയും ഉയരത്തില് മരച്ചീനി വളരുന്നത് ആദ്യ സംഭവമാണെന്നാണ് പയ്യന്നൂര് കൃഷി ഓഫീസര് എ.വി. രാധാകൃഷ്ണന് പറയുന്നത്. നീളമാണ് ഈ ചെടിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത. മറ്റൊന്ന് കസാവ മൊസൈക്ക് എന്ന രോഗം പൊതുവേ മരച്ചീനിക്കുണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ചെടികള്ക്ക് അതും കാണാനില്ല. ഇവ രണ്ടുമാണ് ഈ മരച്ചീനിയെ വേറിട്ട് നിര്ത്തുന്നതെന്ന് രാധാകൃഷ്ണന് പറയുന്നു.
കിഴങ്ങ് കുറവാണെങ്കിലും പഠനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാന് സാമ്പിള് ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായുള്ള സി.ടി.സി.ആര്.ഐ.യില് ഇതിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതില് നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ തരം മരച്ചീനി കര്ഷകര്ക്ക് നല്ല വിളവ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാന് കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കൃഷി വകുപ്പ് അധികൃതര്.
കൂട്ടുകാര്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ട കര്ഷകനായി രാജന്
തന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള സുഹൃത്തായ രാജന്റെ വീട്ടിലെ ഈ കൗതുകത്തിന് പൂര്ണ പിന്തുണ നല്കുകയാണ് സുഹൃത്ത് കൂടിയായ ലക്ഷ്മണന്. ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്ഡും ഇന്ത്യന് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്ഡ് നേട്ടത്തിലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ചെറുപ്പം മുതല് പൊതുപ്രവര്ത്തകനായ രാജന്റെ കൃഷിയോടുള്ള താത്പര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണെന്നും ലക്ഷ്മണന് പറഞ്ഞു.
രാജന് നട്ടതൊക്കെയും ആകാശം മുട്ടെ വളരുന്നു
മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതയോ രാജന്റെ കൈപ്പുണ്യമാണോ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രാജന് നട്ടതൊക്കെയും ആകാശം മുട്ടെ വളരുകയാണ്. രാജന് നട്ട ഒരു വെണ്ടയുടെ നീളം 4 മീറ്റര് ആണ്. അതോടൊപ്പം വീട്ടിനടുത്തുള്ള അമ്പലമുറ്റത്ത് നട്ട അരയാലും ഉറുപ്പ് വളരും പോലെയാണ് വളരുന്നത് എന്ന് രാജന് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞില്ല, വീട്ടുമുറ്റത്തെ പപ്പായ, മുരിങ്ങ തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങള് ഒക്കെയും വളരെ വലിയ ഉയരത്തിലാണ് വളര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് രാജന് പറയുന്നു.
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