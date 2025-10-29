ETV Bharat / state

വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കണ്ണു തുറന്ന് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ; ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ

നഗരത്തില്‍ വാഹനം പാര്‍ക് ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലമില്ലാത്ത പ്രശ്‌നം മള്‍ട്ടിലെവല്‍ പാര്‍കിങ് കേന്ദ്രത്തിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്ന് മേയര്‍

മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിങ് കേന്ദ്രം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 29, 2025 at 5:29 PM IST

കണ്ണൂർ: നഗരത്തിലെ രൂക്ഷമായ വാഹന പാർക്കിങ് പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമായി കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ നിർമിച്ച മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒടുവിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി. വിവിധ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളെ തുടർന്ന് വൈകിയ പദ്ധതി പൂർത്തിയായതോടെ, നഗരത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.

ജവാഹര്‍ സ്റ്റേഡിയം സ്വാതന്ത്ര്യ സ്മാരക സ്തൂപത്തിനു സമീപം, ബാങ്ക് റോഡ് പീതാംബര പാര്‍ക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മള്‍ട്ടിലവല്‍ പാര്‍ക്കിങ് കേന്ദ്രം ഒരുക്കിയത്. സ്റ്റേഡിയം കോര്‍ണറിലെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ ഒന്നിന് രാവിലെ 10ന് നടക്കുമെന്ന് മേയർ മുസ് ലിഹ് മഠത്തിൽ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പ്രഭാത് ജങ്ഷനിലെയും ഉദ്ഘാടനം നടക്കും.

നഗരത്തില്‍ വാഹനം പാര്‍ക് ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലമില്ലാത്ത പ്രശ്‌നം മള്‍ട്ടിലെവല്‍ പാര്‍കിങ് കേന്ദ്രത്തിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്ന് മേയര്‍ പറഞ്ഞു. ജവാഹര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിനു സമീപം ആറു നിലകളിലായി നാല് യൂണിറ്റുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഓരോ നിലകളിലും 31വീതം കാറുകള്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യാം. കേന്ദ്രത്തില്‍ ഒരേസമയം 124 കാറുകള്‍ക്കും പാര്‍ക്ക് ചെയ്യാം. പീതാംബര പാര്‍ക്കില്‍ ആറുനിലകളിലായി ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കും. ഇവിടെ 31 കാറുകൾക്ക് പാർക് ചെയ്യാനാകും.

പുനെ ആസ്ഥാനമായ അഡി സോഫ്റ്റ് ടെക്‌നോളജി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡാണ് അമൃത് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള അതിനൂതന മള്‍ട്ടിലവല്‍ കാര്‍ പാര്‍ക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ കരാറെടുത്ത് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. 12.4 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പാർകിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമിച്ചത്. ഇൻ്റര്‍ലോക്ക് പ്രവൃത്തി, കോംപൗണ്ട് വാൾ എന്നിവയുടെ പ്രവൃത്തിയും പൂര്‍ത്തിയായി. കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലടക്കമെത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് കാർ പാർകിങ് കേന്ദ്രം ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആണ് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ

ഏറെ പഴി കേട്ട പദ്ധതി

2018ൽ സർക്കാർ ഏജൻസിയായ കിറ്റ്‌കോയാണ് കാർ പാർക്കിങ് കേന്ദ്രത്തിനുള്ള ഡിപിആർ തയാറാക്കിയത്. 2020ൽ നിർമാണം ആരംഭിച്ചതോടെ സിവിൽ– മെക്കാനിക്കൽ ജോലികളും നടത്തി വന്നു. എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ സാങ്കേതിക തടസ്സം വന്നതോടെ പ്രവർത്തനം തടസപ്പെടുകയായിരുന്നു. പാർക്കിങ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനത്തിനായി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉൾപ്പെടെ വേണം. നേരത്തെ നൽകിയ ഡിപിആറിൽ ഈ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.


റിവിഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർക്ക് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും അനുമതി നൽകിയതുമില്ല. കോർപറേഷൻ കൗൺസിൽ സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത്. സപ്ലിമെൻ്ററി എഗ്രിമെൻ്റ് വച്ച് കരാറുകാരന് പാർട്ട് ബിൽ തുക അനുവദിക്കുകയും പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ കോൺട്രാക്ടറിൽ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിലും നൽകിയ എല്ലാ ബില്ലുകളിൽ നിന്നു 2.5 ശതമാനം റീ ടെൻഷൻ തുകയും ചേർത്ത് ആകെ 69 ലക്ഷം രൂപ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

