വര്ഷത്തില് നാലുതവണ കായ്ക്കുന്ന അത്ഭുത മാവ്; കുറ്റിക്കോലില് വിസ്മയം തീര്ത്ത് ചന്ദ്രന് ചേട്ടന്
ഒരു ശിഖരം പഴുത്തുതുടങ്ങുമ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗം വീണ്ടും പൂക്കുന്ന ഈ വിസ്മയ പ്രതിഭാസം പ്രദേശവാസികളിലും പ്രകൃതിസ്നേഹികളിലും വലിയ കൗതുകമാണ് ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Published : November 10, 2026 at 8:47 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രന് പി.
കണ്ണൂര്: നമ്മുടെ നാട്ടിന്പുറങ്ങളിലെ മാവുകള്ക്കൊക്കെയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. വേനലിന്റെ ചൂടിലേക്ക് കാലെടുത്തുവെക്കുമ്പോള് പൂത്തുതുടങ്ങുകയും, മാര്ച്ചും ഏപ്രിലുമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും മാമ്പഴത്തിന്റെ മധുരം ചുറ്റും പരത്തുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് അവ. കണ്ണൂരിന്റെ സ്വന്തം കുറ്റ്യാട്ടൂര് മാവ് അഥവാ നമ്പ്യാര് മാവിനും അത്തരമൊരു പ്രകൃതിയുടെ കണക്കുപുസ്തകമുണ്ട്.
എഴുപതാം വയസിലും മണ്ണിനെ പ്രണയിക്കുന്ന എം പി ചന്ദ്രന്
എന്നാല്, പ്രകൃതിയുടെ ആ പതിവു നിയമങ്ങളെയെല്ലാം കാറ്റില്പ്പറത്തി, വര്ഷത്തില് നാലുതവണ നിറയെ കായ്ച്ചുനില്ക്കുന്ന അപൂര്വമായൊരു മാവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരും ഒന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകും. തളിപ്പറമ്പ് കുറ്റിക്കോലില് എം പി ചന്ദ്രന് എന്ന എഴുപതുകാരനായ പ്രകൃതിസ്നേഹിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്താണ് ഈ വിസ്മയം പൂത്തുനില്ക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടങ്ങാത്ത പ്രണയവും വര്ഷങ്ങളുടെ നിശബ്ദമായ പരിചരണവുമാണ് ഈ അപൂര്വ പ്രതിഭാസത്തിന് പിന്നില്.
മാമ്പഴക്കാലം വരുമ്പോള് കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓര്മ്മകളിലേക്ക് വഴുതിവീഴാത്തവരായി ആരുണ്ട്? മാവിന്റെ ചുവട്ടിലെ മണ്ണും, കൊതിപ്പിക്കുന്ന പച്ചമാങ്ങാപ്പച്ചടിയും, ഒടുവില് കൈയില് കിട്ടുന്ന നാടന് മാമ്പഴത്തിന്റെ അമൃതസമാനമായ രുചിയുമെല്ലാം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗൃഹാതുരതയാണ്. ആ ഗൃഹാതുരതയെ ജീവിതവ്രതമാക്കി മാറ്റിയ മനുഷ്യനാണ് എം പി ചന്ദ്രന്. പരശിനിക്കടവ് സ്നേക് പാര്ക്കിലെ ആദ്യകാല ഡെമോണ്സ്ട്രേറ്ററും, വനവകുപ്പില് എട്ടുവര്ഷം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചയാളുമായ ചന്ദ്രന് ചേട്ടന് പ്രകൃതി വെറുമൊരു കാഴ്ചയല്ല, സ്വന്തം ശ്വാസമാണ്. പാമ്പുകളെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടുന്നതിലും നാടിന്റെ ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും എന്നും മുന്നില് നിന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം, ഇന്ന് തന്റെ എഴുപതാം വയസിലും മണ്ണിനെയും മരങ്ങളെയും സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്.
നാലുതവണ കായ്ക്കുന്ന മാവിന്റെ അത്ഭുത രഹസ്യം
2026 ജൂണ് 5-നാണ് തന്റെ വീട്ടിലെ മാവില് നിന്നുണ്ടായ വിത്തുമുളപ്പിച്ച് ചന്ദ്രന് ഈ അത്ഭുത മാവ് കുറ്റിക്കോലില് നട്ടത്. എന്നാല് അധികം വൈകാതെ ആ മാവ് കാണിച്ച അത്ഭുതം അദ്ദേഹത്തെപ്പോലും അമ്പരപ്പിച്ചു. ഒരു വര്ഷത്തില് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയല്ല, മറിച്ച് നാലുതവണയാണ് ഈ മാവ് നിറയെ കായ്ച്ചുനില്ക്കുന്നത്.
"പല തവണ ഇതില് മാങ്ങയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ ഒന്നരമാസം മുമ്പാണ് ഇത് പൂത്തത്. ഇപ്പോള് മരം നിറയെ മാങ്ങയാണ്. സാധാരണ ചിലയിടങ്ങളില് മാവ് പൂക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ കരിഞ്ഞു വീഴാറാണ് പതിവ്. എന്നാല് ഇതില് അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാം മാങ്ങയാകുന്നുണ്ട്. മൂന്നുമാസം കൊണ്ട് പഴുക്കുന്നതോടെ രണ്ട് ശിഖരങ്ങളുള്ള ഈ മാവിന്റെ മറ്റേ ഭാഗം വീണ്ടും പൂത്തുതുടങ്ങും. അതു കഴിഞ്ഞു മൂന്നുമാസം ആവുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം പൂത്ത ഭാഗം വീണ്ടും കായ്ക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ മാവ് നാല് തവണ കായ്ക്കുന്നത്." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രകൃതിയുടെ ഈ വിസ്മയക്കാഴ്ച കാണാന് നിരവധി പേരാണ് ദിവസേന കുറ്റിക്കോലിലേക്ക് എത്താറുള്ളത്. ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതത്തിനിടയില് വര്ഷത്തില് നാലുതവണ പൂത്തുലയുന്ന ഇത്തരമൊരു മാവ് തങ്ങള് വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രദേശവാസികള് ഒരേ സ്വരത്തില് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.
മാവിന് തൈകളാല് ഹരിതാഭമാക്കുന്ന കാവല്ക്കാരന്
മാവുകളോടുള്ള ചന്ദ്രന് ചേട്ടന്റെ ഭ്രമം വെറുതെയിരുന്ന് ഉണ്ടായതല്ല. 'നാടന് മാവുകള്' എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയിലെ സജീവ അംഗമായ അദ്ദേഹം, മാവുകളില് പലതരം പരീക്ഷണങ്ങള് നടത്തുന്നതില് അതീവ തല്പരനാണ്. 2022 ജൂലൈ മൂന്നിന് 'നാടന് മാവ് ദിനത്തില്' തളിപ്പറമ്പ് വടക്കാഞ്ചേരി ജംഗ്ഷന് മുതല് പള്ളി വരെ നീളുന്ന പാതയോരത്ത് അദ്ദേഹം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് 50 ഇനം വ്യത്യസ്തമായ നാടന് മാവുകളാണ്, നാലു വര്ഷം പിന്നിടുമ്പോള് ആ തൈകളെല്ലാം ചന്ദ്രന് ചേട്ടന്റെ കരുതലില് പച്ചപിടിച്ചു വളരുകയാണ്.
ഓരോ മാവിന് ചുവടും സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി, ജൈവവളങ്ങള് നല്കി അദ്ദേഹം അവയെ പരിപാലിക്കുന്നു. അതില് രണ്ട് മാവുകള് ഇതിനകം പൂത്തുതുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മറ്റു മാവുകളും വൈകാതെ പുഷ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹം. 16 വര്ഷമായി ഇവിടെയുള്ള മാവ് സംരക്ഷിക്കുന്നതില് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നും പ്രദേശവാസിയായ കുളങ്ങരേത്ത് അനീഷ് പറയുന്നു.
ഹൈവേയോരത്തും കുറ്റിക്കോല് പ്രദേശത്തും നില്ക്കുന്ന മാവുകളുടെയെല്ലാം ഒരു കാവല്ക്കാരനാണ് ഇന്ന് എം പി ചന്ദ്രന്. കുറ്റിക്കോല് വായനശാലയ്ക്ക് ചുറ്റും അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയ പൂന്തോട്ടം ആ വഴി കടന്നുപോകുന്ന ആരുടെയും മനസ് കുളിര്പ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മാവുകളുടെ ജീവസുറ്റ സ്വഭാവങ്ങളും അവയിലെ അത്ഭുതങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിതം തന്നെ പ്രകൃതിക്കായി മാറ്റിവെച്ച ഇത്തരം മനുഷ്യരാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ യഥാര്ഥ നായകര്. മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള ആ ഓര്മ്മകളും മാമ്പഴത്തിന്റെ മധുരവും തേടി വരുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മുന്നില്, ചന്ദ്രന് ചേട്ടന് പകര്ന്നുനല്കുന്നത് തലമുറകള്ക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന വലിയൊരു ഹരിതപാഠമാണ്.
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