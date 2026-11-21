കൈകൾ തളർന്നിട്ടും തളരാത്ത മനസ്സ്; ചക്ര കസേരയിലിരുന്ന് ചുണ്ടുകൊണ്ട് നിറക്കൂട്ടുകളിലൂടെ വിസ്മയം തീര്ക്കുന്ന 'രവീന്ദ്രൻ മാജിക്'
പോളിയോ എന്ന വില്ലനെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും പ്രതിഭയയും കൊണ്ട് മറികടന്ന പയ്യന്നൂർ തായിനേരിയിലെ മാവിച്ചേരി വടക്കെവീട്ടിൽ രവീന്ദ്രൻ്റെ കഥ ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതാണ്
Published : November 21, 2026 at 7:05 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രന്. പി.
കണ്ണൂർ: നിറങ്ങളുടെ ചായ കൂട്ടുകൾ കൊണ്ട് പുതു ലോകം വരച്ചു തീർക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ. കളിച്ചും ചിരിച്ചും നടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽത്തന്നെ ഒപ്പം കൂടിയ പോളിയോ എന്ന വില്ലനെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും പ്രതിഭയയും കൊണ്ട് മറികടന്ന പയ്യന്നൂർ തായിനേരിയിലെ മാവിച്ചേരി വടക്കെവീട്ടിൽ രവീന്ദ്രൻ്റെ കഥ ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കൈകൾ തളർന്ന് ബ്രഷ് തൊടാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായപ്പോഴും, തൻ്റെ പ്രതിഭയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൊണ്ട് രവീന്ദ്രൻ സ്വന്തം ലോകം പുനർനിർമിച്ചു. ലോകവേദികളിൽ പോലും അംഗീകാരം നേടിയ ഈ മൗത്ത് പെയിൻ്ററുടെ ജീവിതം അതിജീവനത്തിൻ്റെയും കലാസ്നേഹത്തിൻ്റെയും നേർസാക്ഷ്യമാകുന്നു.
ചെന്നൈയിലെ എം.സി.ടി.എം. ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു രവീന്ദ്രൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. മൂന്നാം വയസിൽ തന്നെ പോളിയോ ബാധിച്ച വിരലുകളാൽ പെൻസിൽ പിടിച്ച് കളിക്കൂട്ടുകാരെയും പ്രകൃതിയെയും വരയ്ക്കുന്ന കുട്ടിയെ അധ്യാപകർ ശ്രദ്ധിച്ചു. ജലച്ചായത്തിലും പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിലും നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയ രവീന്ദ്രൻ എന്ന കുട്ടിയെ ചിത്രലോകത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു നടത്തിയത് അച്ഛനും അധ്യാപകരും ഒപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹം കലർന്ന പിന്തുണയുമാണെന്ന് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുളും വെളിച്ചവും മാറിമാറിവന്ന ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളും മാറിമറിഞ്ഞു. ആറാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ വീഴ്ച അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളെയും തകിടം മറിക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പോകാൻ പ്രയാസം നേരിട്ടതോടെ ഏഴാംക്ലാസിൽ പഠനം നിർത്തി കുടുംബത്തോടൊപ്പം രവീന്ദ്രൻ പയ്യന്നൂരിലേക്ക് മടങ്ങി. സ്വർണപണിക്കാരനായിരുന്ന അച്ഛൻ എം. വി. കുഞ്ഞിരാമനും അമ്മ നാരായണിയും സഹോദരിമാരായ നളിനി, സുലോചന, കമല, പുഷ്പലത, പ്രസന്ന എന്നിവരും വെളിച്ചമായി എന്നും കൂടെനടന്നു.
പ്രകാശത്തിൻ്റെ നിറക്കൂട്ട്
നാട്ടിലെത്തി ആയുർവേദചികിത്സ നടത്തിയെങ്കിലും യാതൊരു മാറ്റവുമുണ്ടായില്ല. കൈകൾ തളർന്നു തന്നെ കിടന്നു. ബ്രഷ് തൊടാനാവാതെ കൈകളിൽ വേദന പടർന്നുകയറിയതോടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടുനയിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടിയായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള യാത്ര.
ചിറകുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വഴികളിൽ തണൽമരങ്ങളായി നിന്നവരിൽ പ്രധായിയായി ഉണ്ടായത് കെ. ടി. നാരായണനായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് രവീന്ദ്രന് വൈകല്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച പ്രശസ്ത മൗത്ത് പെയിൻ്റർ കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ ഗണേഷ് കുമാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. വർണങ്ങളുടെയും വരകളുടെയും വഴിയിൽ പിന്നീട് രവീന്ദ്രന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. പിന്നാലെ രവീന്ദ്രൻ മൗത്ത് പെയിൻ്റിങ് സ്വായത്തമാക്കി. ഗണേഷ് കുമാറിൽനിന്നാണ് മൗത്ത് ആൻഡ് ഫുട്പെയിൻ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അസോസിയേഷനെ (എംഎഫ്പിഎ) കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്.
എന്താണ് എംഎഫ്പിഎ?
പോളിയോ ബാധിച്ച് ഇരുകൈകളും തളർന്ന എറിക് സ്റ്റേഗ്മാൻ എന്ന ജർമൻ പെയിൻ്റർ 1956-ൽ തുടക്കംകുറിച്ച സംഘടനനാണിത്. പെയിൻ്റിങ്ങുകളും ആശംസാകാർഡുകളും ചിത്രപുസ്തകങ്ങളും കലണ്ടറുകളുമൊക്കെ നിർമിച്ച് വിൽക്കുന്നതിലൂടെ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കലാകാരൻമാർക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നില്ക്കാൻ ഈ സംഘടന കരുത്തുപകരുന്നു. 2003 -ൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് അംഗത്വമെടുത്ത രവീന്ദ്രൻ ഓരോവർഷവും തനിക്ക് കഴിയാവുന്നത്ര ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് അയച്ചുകൊടുക്കും.
സംഘടനയിൽ നിന്ന് സ്കോളർഷിപ്പായി തുകയും ലഭിക്കും. 2009-ൽ എംഎഫ്പിഎ ജപ്പാനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പെയിൻ്റിങ് മത്സരത്തിൽ മെഡൽ നേടിയിരുന്നു രവീന്ദ്രൻ. 2011 -ൽ അസോസിയേറ്റ് അംഗത്വം ലഭിച്ച രവീന്ദ്രന് ഖത്തർ, ഓസ്ട്രിയ, ബാർസിലോണ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ചിത്രപ്രദർശനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചക്രക്കേസരയിലിരുന്ന് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം സംഗീതവും ആസ്വദിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം ഇതിനായി തായിനേരിയിലെ വീട്ടിൽ ഒരു സൗണ്ട് തിയേറ്റർതന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിങ്ങൾക്കിത് അത്ഭുതമായി തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതുപോലെ വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എൻ്റെ ചിത്രം ഇത് വരെയും പൂർണതയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇനിയും ഏറെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ ഉണ്ടെന്നും രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നു.
അവിവാഹിതനായ തനിക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ സഹോദരിമാരായ പുഷ്പലതയും പ്രസന്നയുമുമാണ് വലിയ പിന്തുണ നൽകി കൂടെ നില്ക്കുന്നതെന്ന് രവീന്ദ്രന് പറയുന്നു.
ഓരോ ചിത്രങ്ങളും വൈകല്യങ്ങളെ മറികടന്ന് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടാണ് രവീന്ദ്രൻ പൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് സഹോദരി പ്രസന്ന പറയുന്നു. തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കഴിവിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും. എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഭാഗ്യവതിയാണെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
കൈകൾ തളർന്നാലും സ്വപ്നങ്ങൾ തളരില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് രവീന്ദ്രൻ. ചുണ്ടിലെ ബ്രഷ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വരയ്ക്കുന്നത് വെറും ചിത്രങ്ങളല്ല മറിച്ച് അതിജീവനത്തിൻ്റെ നിറമുള്ള കഥകൾ കൂടിയാണ്. ഇനിയും എത്രയോ കാൻവാസുകളിൽ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ ഈ 'രവീന്ദ്രൻ മാജിക്' നിറങ്ങൾ നിറയ്ക്കാനിരിക്കുന്നു.
Also Read:പുള്ളോര്ക്കുടം മീട്ടി അവര് പാടുന്നു; മറവിയിലേക്ക് മായുന്നൊരു കലയുടെ കഥ